Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama

Večji strah je ideja razhoda kot izguba odnosa

Včasih je težko ločiti med tem, da nekdo resnično želi biti z nami, in tem, da preprosto ne želi ostati sam. Navzven sta lahko obe situaciji videti podobno - partnerka vztraja v odnosu, govori o skupni prihodnosti, težko prenaša oddaljevanje in si močno prizadeva za to, da težave rešita. A vzgib v ozadju ni vedno enak. Nekdo se namreč za odnos bori zato, ker ceni ravno vas in povezanost, ki sta jo ustvarila skozi leta, nekdo drug pa predvsem zato, ker ga misel na samskost prestraši bolj kot nezadovoljstvo v trenutnem razmerju. Na prvi pogled se zdi, da gre za enako stvar, a je razlika v resnici velika. Če partnerko ob možnosti razhoda najbolj boli misel, da bi izgubila prav vas, vajino bližino, vajine skupne rituale in odnos, ki sta ga zgradila, je v ospredju predvsem navezanost na partnerja. Popolnoma drugače pa je, kadar pogovor hitro zaide predvsem k temu, kaj bo potem, ko ne bosta več par, npr. eksistencialna vprašanja o tem, kje bo živela, kdo bo šel z njo na dopust, kako bo začela znova, kaj bodo rekli prijatelji in ali bo sploh še koga spoznala. Takšni strahovi so sicer povsem človeški, vendar lahko pokažejo, da največje grožnje ne predstavlja izguba vas, temveč izguba ugodnosti, ki jih prinaša življenje v zvezi.

icon-expand Strah pred samoto je mnogo pogostejši, kot se morda zdi. FOTO: Adobe Stock

Ko se oddaljite, potrebuje vedno več zagotovil

V vsakem odnosu pridejo obdobja, ko je eden od partnerjev bolj zaposlen ali čustveno manj prisoten. Zdrava bližina takšne občasne spremembe prenese, četudi niso vedno prijetne. Če pa že manjša oddaljenost pri partnerki sproži močno paniko in potrebo po nenehnem preverjanju, je lahko v ozadju več kot le želja po povezanosti. Včasih namreč oseba prek partnerja uravnava lasten občutek varnosti - takrat vaše geste ali zagotovila ne pomenijo le nežnosti, temveč pridobijo predvsem funkcijo dokaza, da oseba še ni ostala sama. Sama želja po potrditvi sicer ni problematična, ker gre za najbolj bazično potrebo vsakega človeka. Potreba po potrjevanju postane problematična predvsem takrat, kadar odnos brez stalnega potrjevanja skoraj ne more več obstajati.

Biti skupaj ali biti kakovostno skupaj?

Verjetno eden najbolj zgovornih pokazateljev, da oseba vztraja zaradi strahu pred samoto, je, če v zvezi ostaja za vsako ceno. Pri zdravem odnosu cilj ni ostati skupaj brezpogojno, ampak ustvariti odnos, v katerem se oba čutita spoštovana in relativno zadovoljna. Ko prevlada strah pred samskostjo, se lahko prioritete naenkrat obrnejo. Težave se ne rešujejo več zato, da bi bilo med vama boljše, ampak zato, da bi se čim prej odstranila grožnja razhoda. Po velikem konfliktu se partnerja tako hitro pobotata, težava pa ostane. Težke teme se pometajo pod preprogo, ker bi iskren pogovor lahko odprl vprašanje, ali sta sploh še kompatibilna. Takrat želja po ohranjanju zveze počasi postane pomembnejša od vprašanja, kako se partnerja v odnosu dejansko počutita in ali je nadaljevanje zveze še smiselno.

icon-expand Ko prevlada strah pred samskostjo, se lahko prioritete naenkrat obrnejo. FOTO: Adobe Stock

Ko sprejemamo stvari, ki jih v resnici ne želimo

Kompromisi so normalen del vsakega partnerstva, a sam kompromis še ne pomeni, da eden od partnerjev postopoma opušča vse svoje meje. Kompromisi so smiselni le, ko se oba v večini primerov nekoliko prilagodita in tako razmerju omogočita, da se razvija naprej. Strah pred samskostjo lahko človeka naredi manj selektivnega in bolj pripravljenega na sprejemanje stvari v odnosu, ki mu sicer ne ustrezajo. Partner lahko zato veliko stvari označi kot nepomembne ali morda vedno znova popusti pri temah, ki so bile nekoč pomembne. Pogosto je tudi, da se tolerira vedenje, ki je bilo prej nesprejemljivo, ali pa se hitro odpovejo svojim potrebam zgolj zato, da ne bi ogrozili odnosa. Ob tem je ključno zavedanje, da to ni vedno znak velike ljubezni. Včasih je to preprosto znak, da je cena prilagajanja še vedno manj zastrašujoča od cene razhoda.

Kako torej lahko vemo, ali gre za ljubezen ali strah pred samoto?

Odgovor na to vprašanje ni enoznačen, temveč je precej subtilen in mnogo bolj kompleksen, pri čemer lahko posameznik iskreno ljubi partnerja in se hkrati zelo boji samskosti. Ravno zato je mnogo bolj smiselno pogledati na celotno dinamiko, ki se odvija med partnerjema. Ljubezen namreč praviloma vključuje zanimanje za vas kot osebo, pripravljenost na iskren pogovor, spoštovanje meja in predvsem iskreno željo, da je odnos dober za oba. Strah pa odnos pogosto spremeni v nekaj, kar je treba obdržati za vsako ceno. Glavni cilj v teh primerih postane preprečevanje izgube in ne grajenje bližine. Bolj smiselno je zato vprašanje, ali bi partnerka ostala z vami, četudi se ne bi bala ostati sama. Kljub potencialni bolečini, ki jo takšno samospraševanje lahko povzroči, je ključno, da ste do sebe in partnerke pravični ter iskreni.

Preberi še Napake, zaradi katerih po razhodu obtičimo na mestu