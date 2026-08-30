Partnerico ljubi, a z njo ne spi v isti postelji: razlog, zakaj spita ločeno, preseneča

Ameriški podjetnik in zagovornik dolgoživosti Bryan Johnson je razkril precej nenavadno podrobnost svojega razmerja s Kate Tolo. Čeprav sta skupaj že več let, po njegovih besedah nista nikoli prespala v isti postelji. Johnson je pojasnil, da imata ločeni postelji in celo ločeni domovanji. Razlog ni pomanjkanje bližine, temveč njegova skoraj brezkompromisna obsedenost s kakovostnim spanjem. O nenavadni odločitvi je poročal tudi britanski časnik The Independent, medtem ko je Hindustan Times njegovo izjavo izpostavil kot primer vse bolj priljubljene prakse, pri kateri partnerja zaradi boljšega spanca ponoči ne spita skupaj. Za Johnsona je logika preprosta: če lahko partner ponoči povzroči že nekaj prebujanj, je cena lahko slabši spanec. In slab spanec je po njegovem prepričanju eden največjih sovražnikov dolgoživosti.

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Njegovo pravilo: spanec ima prednost pred romantiko

Johnson je svoje življenje podredil merjenju zdravja, telesnih kazalnikov in staranja. Na svoji spletni strani Don't Die poudarja, da je kakovosten spanec temelj njegovega pristopa k dolgoživosti in da je svoje vsakodnevne navade oblikoval okoli čim boljšega nočnega počitka. Njegova večerna rutina je zato zelo natančno določena. Po lastnih navedbah gre spat okoli pol devetih, zbudi pa se približno ob petih zjutraj. Trdi tudi, da je s svojim sistemom dosegel zelo visoko kakovost spanja. V njegovem svetu tako partner, ki se ponoči obrača, vstaja, smrči, premika odejo ali ima drugačen ritem spanja, ni romantična posebnost, temveč potencialna motnja. Zveni skrajno, vendar ima Johnson pri eni stvari vendarle podporo raziskav.

Ali partner res moti spanec?

Da, lahko ga. Raziskava, objavljena v reviji Sleep Health, je spremljala 55 parov, ki so sedem noči nosili naprave za spremljanje spanja. Raziskovalci so ugotovili, da so partnerji drug drugemu v povprečju prenesli približno šest prebujanj na noč, pri čemer je bilo tveganje za motnje povezano tudi s podobnim časom odhoda v posteljo. To pa še ne pomeni, da je skupno spanje za vse pare slabo. Pravzaprav je znanost precej bolj zapletena.

Druga raziskava je pokazala nekaj povsem drugega

Nemški raziskovalci so v laboratorijski raziskavi primerjali spanje parov, ko so spali skupaj in ko so spali vsak zase. Rezultati, objavljeni v reviji Frontiers in Psychiatry, so pokazali, da je bilo pri skupnem spanju približno 10 odstotkov več spanja REM, poleg tega pa je bilo spanje REM manj razdrobljeno. Raziskovalci so opazili tudi večjo usklajenost spalnih faz med partnerjema. To je pomemben podatek, saj pomeni, da skupna postelja ni nujno sovražnik kakovostnega spanca. Pri nekaterih ljudeh ima lahko bližina partnerja celo ugodne učinke. Tudi pregled raziskav, objavljen leta 2020, je ugotovil, da obstajajo dokazi za motnje spanja zaradi partnerja, vendar so rezultati o vplivu skupnega spanja na zgradbo spanja neenotni. Avtorji opozarjajo, da na rezultate vpliva več dejavnikov, zato ni mogoče določiti enega najboljšega načina spanja za vse pare.

icon-expand Spanje skupaj ali ne? FOTO: Shutterstock

Spalna ločitev je vse bolj običajna

Johnsonov način življenja je skrajna različica pojava, ki sploh ni tako redek. Ameriška akademija za medicino spanja je v raziskavi ugotovila, da je 29 odstotkov Američanov zaradi partnerja izbralo spanje v drugi postelji ali drugem prostoru. Leto prej je 20 odstotkov vprašanih povedalo, da to počnejo občasno, 15 odstotkov pa redno. Pojav se pogosto opisuje z izrazom spalna ločitev, vendar ime zveni precej bolj dramatično, kot je v resnici. Ne gre za ločitev partnerjev. Gre za ločitev spalnih prostorov. Razlogi so lahko smrčanje, različna urnika, nemiren spanec, različne temperature v spalnici ali preprosto želja po miru. Ameriška akademija za medicino spanja pri tem opozarja, da ločeni spalni prostori niso nujno znak težav v razmerju. Če partnerja zaradi tega bolje spita in se o tem odkrito pogovorita, lahko celo zmanjšata napetost v odnosu.

Toda ali ločeno spanje res upočasni staranje?

Tu je treba narediti pomembno razliko. Dobro spanje je povezano z zdravjem in dolgoživostjo. Ni pa dokazano, da boste zaradi ločenega spanja od partnerja avtomatično počasneje biološko starali. Johnson svoje življenjske odločitve pogosto predstavlja skozi prizmo dolgoživosti, vendar njegove osebne navade niso enake znanstveno dokazanemu receptu za daljše življenje. Raziskave kažejo, da lahko partner vpliva na kakovost spanja, vendar je učinek odvisen od posameznika. Pri nekaterih je skupna postelja moteča, pri drugih pa bližina partnerja izboljša občutek varnosti in celo določene vidike spanja. Zato iz Johnsonovega primera ni mogoče potegniti sklepa, da bi morali vsi pari spati narazen.

icon-expand Raziskave kažejo, da lahko partner vpliva na kakovost spanja. FOTO: Shutterstock

Kaj je torej pomembnejše: skupna postelja ali dober spanec?