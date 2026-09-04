Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo

Ko partnerka zasluži več, se lahko spremenijo občutki

Včasih denar v zvezi ni samo denar. Povezan je lahko s samozavestjo, občutkom uspeha in predstavo o tem, kakšna naj bi bila vloga moškega v partnerskem odnosu. Če je partnerkina plača precej višja, se lahko pojavijo neprijetna vprašanja. Ali sem dovolj uspešen? Ali prispevam dovolj? Ali me bo zaradi tega manj spoštovala? Takšni občutki niso nenavadni, vendar jih je pomembno prepoznati, preden začnejo vplivati na odnos. Britanski GQ je pri obravnavi denarja v partnerskih odnosih opozoril, da je tradicionalna predstava o moškem kot glavnem preskrbovalcu lahko vir pritiska. V sodobnih zvezah pa višina plače ni več nujno merilo tega, kdo ima pomembnejšo vlogo.

icon-expand V zrelem odnosu se par lahko dogovori za različne finančne vloge. FOTO: Adobe Stock

Ne spreminjajte zveze v tekmovanje

Če partnerka zasluži več, je lahko prva skušnjava dokazovanje. Morda boste želeli prevzeti vse račune ali kupovati stvari, ki si jih v resnici ne morete privoščiti, samo zato, da bi imeli občutek, da dohitevate njen življenjski standard. To običajno ni dobra rešitev. Partnerstvo ni tekmovanje, v katerem mora eden vedno dohitevati drugega. Če ima partnerka višji prihodek, je veliko bolj smiselno, da se skupaj dogovorita, kako bosta uredila skupne stroške. MoneyHelper, britanska služba za finančno svetovanje, priporoča odprt pogovor o prihodkih, izdatkih, dolgovih in skupnih finančnih ciljih. Pomembno je, da oba razumeta, kako drugi razmišlja o denarju.

Ni nujno, da vsak plača polovico

Predstavljajte si par, pri katerem eden zasluži 1500 evrov na mesec, drugi pa 4000 evrov. Če vsak za skupne stroške nameni natanko polovico, je znesek sicer enak, obremenitev pa ni. Zato se lahko partnerja odločita za sorazmeren način delitve. Oseba z višjim prihodkom prispeva več, druga pa manj. Pomembno je, da se oba s takšnim dogovorom strinjata. MoneySmart, avstralska državna služba za finančno izobraževanje, pri nasvetih parom poudarja predvsem pomen jasnih dogovorov glede skupnega denarja, stroškov in finančnih ciljev. Takšen dogovor ne pomeni, da je eden od partnerjev manj vreden. Pomeni le, da sta njuna finančna položaja različna.

icon-expand Denar ne sme postati sredstvo za nadzor. FOTO: Adobe Stock

Vaša vrednost ni določena z višino plače

To je verjetno najpomembnejša stvar, ki jo mora razumeti moški, katerega partnerka zasluži več. Plača pove, koliko denarja zaslužite. Ne pove pa, kakšen človek ste. V odnos prinašate tudi zanesljivost, čas, podporo, skrb za dom, pomoč pri vsakodnevnih obveznostih in številne druge stvari, ki jih ni mogoče izraziti v evrih. Če partnerka zaradi svoje višje plače od vas ne pričakuje manj, tudi vi od sebe ne bi smeli zahtevati, da morate svojo vrednost dokazovati z denarjem.

Denar ne sme postati sredstvo za nadzor

Razlika v prihodkih postane problem, ko se zaradi nje začne spreminjati razmerje moči. Če partnerka svojo višjo plačo uporablja kot argument, s katerim želi imeti zadnjo besedo pri vsaki odločitvi, to ni več samo vprašanje denarja. Enako velja v obratni smeri. Če moški partnerki očita, da je zaradi višje plače preveč dominantna, ali jo skuša zaradi tega nadzorovati, težava prav tako ni v njeni plači. Psychology Today pri obravnavi denarja v partnerskih odnosih poudarja, da lahko finančna razlika vpliva na občutek moči in odvisnosti. Zato je pomembno, da imata partnerja pri pomembnih odločitvah enakovreden glas.

icon-expand Ne skrivajte svojih finančnih težav. FOTO: Shutterstock

Ne skrivajte svojih finančnih težav

Če zaslužite manj, se vam lahko zdi neprijetno govoriti o svojih dolgovih, slabih finančnih navadah ali tem, da si nečesa ne morete privoščiti. Toda skrivanje težave običajno samo poveča. Če partnerja skupaj načrtujeta prihodnost, je pomembno, da oba poznata realno finančno stanje. To vključuje tudi kredite, dolgove, prihranke in večje finančne obveznosti. MoneyHelper pri pogovorih o denarju med partnerjema posebej poudarja pomen iskrenosti glede dolgov in finančnih obveznosti. Zaupanje je namreč veliko težje obnoviti, ko partner šele naknadno odkrije pomembne zamolčane informacije.

Tudi gospodinjska opravila imajo svojo vrednost

Plača ni edini način, kako človek prispeva k skupnemu življenju. Če eden dela daljši delovni čas in zasluži več, lahko drugi prevzame več gospodinjskih opravil. Morda skrbi za otroke, ureja opravke ali prevzame del obveznosti, ki bi sicer obremenjevale oba. To ne pomeni, da mora biti vsaka naloga natančno ovrednotena. Pomembno je predvsem, da se partnerja zavedata, da oba prispevata k skupnemu življenju. Psych Central pri obravnavi razlik v prihodkih med partnerjema opozarja, da občutek neravnovesja pogosto ne izhaja samo iz denarja, temveč iz občutka, da trud enega partnerja ni dovolj cenjen.

Pogovor je pomembnejši od številke na plačilni listi

Če partnerka zasluži več, se pogovorita o tem, kaj to pomeni za vajino skupno življenje. Koliko bosta namenila za stanovanje? Kako bosta plačevala počitnice? Koliko bo vsak mesečno prihranil? Bosta imela skupni račun ali bosta finance vodila ločeno? To so konkretna vprašanja, ki lahko preprečijo marsikateri spor. Najslabša možnost je, da eden od partnerjev molči, nato pa nezadovoljstvo izbruhne med prepirom.

icon-expand Dober odnos ne temelji na tem, kdo prinese domov več denarja. FOTO: Shutterstock

Pravo vprašanje ni, kdo zasluži več

Če partnerka zasluži več, to samo po sebi ni težava. Pravo vprašanje je, ali se oba v zvezi počutita enakovredna in spoštovana. Če je odgovor pritrdilen, je lahko razlika v prihodkih celo prednost. Par si lahko privošči več, hitreje varčuje ali lažje načrtuje prihodnost. Če pa višji prihodek postane razlog za poniževanje, nadzor, ljubosumje ali nenehno dokazovanje, je čas za iskren pogovor. Navsezadnje dober odnos ne temelji na tem, kdo prinese domov več denarja. Temelji na tem, ali se partnerja znata podpirati, spoštovati in skupaj sprejemati odločitve. Višja plača partnerke zato ni razlog, da bi se moški počutil manjvrednega. Je pa lahko dober razlog za pogovor o tem, kaj si oba želita od skupnega življenja.

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