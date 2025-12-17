Išče žensko z denarjem in stilom

Sveže ločeni igralec je razkril, kaj išče pri svoji novi bodoči partnerki.

Po koncu dolgoletne zveze s Katy Perry se Orlando Bloom znova posveča sebi – in iskreno govori o tem, kakšne lastnosti si želi pri svoji prihodnji izbranki, so zapisali na Index.hr. Šest mesecev po tem, ko je bilo potrjeno, da je njuna zaroka dokončno prekinjena, je igralec v priljubljenem TikTok formatu People Gallery razkril nekaj zanimivih podrobnosti o svojem ljubezenskem življenju. Na vprašanje, ali bi raje izbral partnerko z dobrim stilom ali finančno stabilnostjo, je Bloom v šali odvrnil: "Oboje." Nato je dodal, da se mu zdi izbira med tema dvema lastnostma skoraj nemogoča – kar nakazuje, da si želi celovito, uravnoteženo partnerstvo.

Po razhodu se je posvetil razmisleku o sebi

Bloom, ki s Perry deli petletno hčerko Daisy Dove, priznava, da mu je čas po razhodu omogočil, da se poglobi vase in razmisli o tem, kaj si želi v prihodnosti. V intervjuju je delil tudi nekaj motivacijskih misli, namenjenih vsem, ki se soočajo s čustveno zahtevnim obdobjem. Poudaril je pomen gibanja in rutine: "Vstanite. Naredite korak. Pojdite iz glave v telo. Ukrepajte in ustvarjajte naprej." Njegove besede razkrivajo, da trenutno največ pozornosti namenja osebni rasti, stabilnosti in aktivnemu življenjskemu slogu.

Katy Perry v novi pesmi namiguje na bolečino ob razhodu

Čeprav Bloom in Perry nista javno razkrila razlogov za konec zveze, je pevka v svoji pesmi Bandaids nakazala, da je bil razhod čustveno zahteven. V besedilu omenja razočaranje in občutek, da se partner ne bo spremenil, kar je sprožilo številne ugibanja o ozadju njunega odnosa. Medtem pa je ona že našla srečo v objemu drugega.

Kakšen je njun odnos po ločitvi?

Igralec je že pred časom povedal, da mu je profesionalno življenje pomagalo ohraniti fokus in pozitivno naravnanost. V pogovoru za oddajo Today je dejal, da se počuti dobro in da je hvaležen za vse, kar ima. Poudaril je tudi, da sta s Perry kljub razhodu ohranila zelo dober odnos: "Imava čudovito hčerko in oba sva predana starševstvu." Po devetih letih zveze sta se odločila, da bosta kot starša delovala složno in podporno, kar je Bloom večkrat izpostavil kot svojo prioriteto.

