Orlando Bloom
Odnosi

Išče žensko z denarjem in stilom

E.R.
17. 12. 2025 00.30
0

Sveže ločeni igralec je razkril, kaj išče pri svoji novi bodoči partnerki.

Po koncu dolgoletne zveze s Katy Perry se Orlando Bloom znova posveča sebi – in iskreno govori o tem, kakšne lastnosti si želi pri svoji prihodnji izbranki, so zapisali na Index.hr. Šest mesecev po tem, ko je bilo potrjeno, da je njuna zaroka dokončno prekinjena, je igralec v priljubljenem TikTok formatu People Gallery razkril nekaj zanimivih podrobnosti o svojem ljubezenskem življenju.

Na vprašanje, ali bi raje izbral partnerko z dobrim stilom ali finančno stabilnostjo, je Bloom v šali odvrnil: "Oboje." Nato je dodal, da se mu zdi izbira med tema dvema lastnostma skoraj nemogoča – kar nakazuje, da si želi celovito, uravnoteženo partnerstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po razhodu se je posvetil razmisleku o sebi

Bloom, ki s Perry deli petletno hčerko Daisy Dove, priznava, da mu je čas po razhodu omogočil, da se poglobi vase in razmisli o tem, kaj si želi v prihodnosti. V intervjuju je delil tudi nekaj motivacijskih misli, namenjenih vsem, ki se soočajo s čustveno zahtevnim obdobjem.

Poudaril je pomen gibanja in rutine:

"Vstanite. Naredite korak. Pojdite iz glave v telo. Ukrepajte in ustvarjajte naprej."

Njegove besede razkrivajo, da trenutno največ pozornosti namenja osebni rasti, stabilnosti in aktivnemu življenjskemu slogu.

Ločitev mu dobro dene: Igralec še nikoli ni bil videti bolje
Vir: Index.hr

Orlando Bloom odnosi slavni znani igralci Hollywood
