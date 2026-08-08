Partner zvezdnice izginil brez sledu: nikoli ga niso našli, nato je prišla še ena tragedija

Od Briljantine do svetovne slave

Olivia Newton-John je svetovno slavo dosegla leta 1978, ko je v filmu Briljantina (Grease) zaigrala ob Johnu Travolti. Vloga nedolžne in prikupne Sandy je postala ena najbolj prepoznavnih ženskih filmskih vlog vseh časov.

icon-expand Olivia Newton-John FOTO: Profimedia

Film je postal kulturni fenomen, Olivia pa ena največjih zvezd zabavne industrije. Poleg igralske kariere je dosegla izjemen uspeh tudi kot pevka. Prodala je več kot 100 milijonov albumov, prejela štiri nagrade Grammy in ustvarila številne uspešnice, med njimi Physical, Hopelessly Devoted to You in Magic. Kot poroča revija People, je Olivia Newton-John skozi desetletja ostala ena najbolj priljubljenih umetnic, njena kariera pa je trajala več kot pet desetletij.

Po prvem zakonu je našla novo ljubezen

Olivia Newton-John se je leta 1984 poročila z ameriškim igralcem Mattom Lattanzijem. Leta 1986 se jima je rodila hčerka Chloe Rose. Par se je po več kot desetletju zakona ločil leta 1995. Istega leta je pevka spoznala snemalca Patricka McDermotta. Med njima se je razvila zveza, ki je trajala več let, vendar jo je leta 2005 zaznamoval dogodek, ki je ostal ena največjih skrivnosti njenega življenja. Patrick McDermott je junija 2005 izginil med ribolovnim izletom ob obali Kalifornije. Njegova ladja se je vrnila v pristanišče, vendar njega ni bilo med potniki. Kljub obsežnemu iskanju njegovega telesa nikoli niso našli. Primer je sprožil številna ugibanja in medijska poročanja, saj uradno nikoli ni bilo dokončno pojasnjeno, kaj se je zgodilo. Kot je poročal časnik The Guardian, je izginotje ostalo ena najbolj nenavadnih zgodb, povezanih z življenjem slavne pevke.

icon-expand Olivia Newton-John FOTO: Profimedia

Olivia se je soočila še z eno veliko preizkušnjo

Nekaj let po skrivnostnem izginotju partnerja je Olivia Newton-John izvedela še eno težko novico. Leta 1992 so ji prvič diagnosticirali raka dojke. Bolezen je močno vplivala na njeno življenje, vendar je postala tudi pomembna zagovornica ozaveščanja o raku in raziskavah zdravljenja. Po prvem zdravljenju se je bolezen kasneje vrnila, leta 2017 pa je javno razkrila, da se ponovno spopada z rakom dojke. Po podatkih fundacije Olivia Newton-John Foundation je pevka velik del svojega poznejšega življenja namenila podpori raziskavam raka in pomoči bolnikom.

Kljub bolečinam je ostala simbol moči

Olivia Newton-John je umrla avgusta 2022 v starosti 73 let. Do zadnjih let je ostala povezana z oboževalci in se zavzemala za pozitivnejši pogled na življenje kljub težkim preizkušnjam. Njena zgodba ni bila samo zgodba o slavi, glasbi in filmu. Bila je tudi zgodba o izgubah, pogumu in sposobnosti, da človek po težkih udarcih najde nov smisel. Za milijone oboževalcev bo Olivia Newton-John vedno ostala Sandy iz Briljantine, vendar je njeno življenje pokazalo tudi drugo plat velike zvezde – plat ženske, ki je morala premagati izjemno osebne bolečine.

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