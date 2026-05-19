par, prepir
Odnosi

Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom

E.A.
19. 05. 2026 03.04
0

Obsesivno-kompulzivna motnja ali OKM je duševna motnja, pri kateri se pojavljajo vsiljive, ponavljajoče se misli ali impulzi, ki posamezniku povzročajo stisko. Tem mislim pogosto sledijo vedenja ali rituali, s katerimi želi oseba zmanjšati tesnobo, ponovno pridobiti občutek nadzora ali preprečiti namišljeno nevarnost.

Čeprav mnogi OKM še vedno povezujejo predvsem s pretirano potrebo po čiščenju ali strahom pred umazanijo, se motnja pogosto kaže precej bolj subtilno. Eden manj prepoznanih izrazov je OKM v razmerju, pri katerem se obsesivne misli usmerijo prav v partnerstvo.

Kako se OKM kaže v partnerstvu?

Posebnost OKM v odnosih je, da posameznik ne išče le pojasnila, temveč popolno gotovost. FOTO: Shutterstock

Obsesivno-kompulzivna motnja v razmerju se lahko kaže na različne načine. Pri nekaterih je v ospredju dvom o lastnih čustvih, pri drugih dvom o partnerju, pri tretjih pa potreba po stalni potrditvi. Skupna točka je ta, da odnos postane predmet obsesivnega preverjanja in iskanja stalne potrditve.

Pogosto se OKM v razmerju kaže z naslednjimi znaki:

- stalno notranje preverjanje sebe, ali partnerja res ljubite,

- potreba po potrditvi, da je odnos "pravi",

- pretirano analiziranje partnerjevih besed, tona ali odzivov,

- vračanje k starim konfliktom in iskanje skritih pomenov,

- primerjanje odnosa z drugimi pari ali preteklimi zvezami,

- notranje preverjanje, ali ste dovolj srečni ali povezani,

- pogosto iskanje zagotovil, da je z zvezo vse v redu.

Takšni vzorci lahko navzven delujejo kot skrb za odnos, v resnici pa pogosto ustvarjajo še več nemira. Več ko posameznik preverja lastno razmerje, manj zaupanja bo tudi občutil.

Dvom, ki ne prinese odgovora

OKM ne vpliva le na posameznika, ampak tudi na partnerja. FOTO: Adobe Stock

Posebnost OKM v odnosih je, da posameznik ne išče le pojasnila, temveč popolno gotovost. Želi vedeti, da ni sprejel napačne odločitve, da so njegovi občutki "dovolj pravi" in da zveza ne skriva nobene nevarnosti.

Ker pa noben odnos ne prinaša popolne sigurnosti, se zato pogosto razvijejo kompulzije oz. vedenja in rituali, s katerimi posameznik skuša zmanjšati tesnobo. Ta pa niso vedno vidna navzven. Lahko gre za nenehno izpraševanje partnerja, preverjanje lastnih občutkov, iskanje člankov o "pravem odnosu", podoživljanje pogovorov ali mentalno primerjanje partnerja z drugimi. Na kratek rok takšno vedenje prinese olajšanje, dolgoročno pa le utrjuje občutek, da je dvom nevaren in da ga je treba vedno znova razreševati.

Kako OKM vpliva na odnos?

OKM ne vpliva le na posameznika, ampak tudi na partnerja. Ta lahko sčasoma dobi občutek, da mora neprestano pojasnjevati svoja čustva, pomirjati dvome ali dokazovati svojo predanost. Sprva se to morda zdi kot del podpore, kasneje pa postane izčrpavajoče.

Partner lahko začne čutiti:

- da nikoli ne more dati dovolj zagotovil,

- da je ves čas pod drobnogledom,

- da običajni konflikti dobijo prevelik pomen,

- da mora prevzemati odgovornost za partnerjev notranji mir.

Posledica prepogostih dvomov pa je odnos, v katerem je vse manj spontanosti in vse več napora. Namesto povezanosti v ospredje stopita preverjanje in čustvena utrujenost.

Kako prepoznati, da ne gre več le za običajno negotovost?

Dvomi v odnosih so nekaj običajnega. Pomembno pa je prepoznati, kdaj postanejo tako intenzivni, da začnejo vplivati na vsakdanje delovanje in kakovost partnerstva.

Znaki, da je v ozadju morda OKM v razmerju, vključujejo to, da:

- o odnosu razmišljate več ur na dan,

- stalno potrebujete zagotovila, da je vse v redu,

Dobra novica je, da se lahko tudi pri OKM v razmerju stanje izboljša. FOTO: Adobe Stock

- kratkotrajno olajšanje hitro zamenja nov dvom,

- pogosto preverjate svoje občutke do partnerja,

- težko ste sproščeni in prisotni v odnosu,

- običajne konflikte doživljate kot dokaz, da je z zvezo nekaj hudo narobe,

- zaradi misli slabše spite, se težje zberete ali težko umirite.

Če se prepoznate v teh znakih, to ne pomeni nujno, da je odnos slab. Pogosto pomeni predvsem to, da je vaš um ujet v mehanizem obsesivnega preverjanja in da je čas, da vzorcu namenite nekaj pozornosti.

Kaj lahko pomaga pri OKM v razmerju?

Dobra novica je, da se lahko tudi pri OKM v razmerju stanje izboljša. Ključ ni v tem, da bi našli dokončen odgovor na vsak dvom, temveč da se naučite drugače odzivati na misli, ki vas preplavljajo.

Pomagajo lahko naslednji koraki:

1. Prepoznajte vzorec

Pomembno je razumeti, da težave pogosto ne povzroča sam odnos, temveč način, kako vaš um reagira na negotovost.

Psihoterapija je lahko pri OKM zelo učinkovita. FOTO: Profimedia

2. Ne hranite potrebe po stalni potrditvi

Čeprav partnerjeva pomiritev kratkoročno pomaga, dolgoročno pogosto vzdržuje težavo.

3. Sprejmite, da popolne gotovosti ni

Noben odnos ne ponuja stoodstotne varnosti. Prav sprejemanje negotovosti je pomemben del okrevanja.

4. Poiščite strokovno pomoč

Psihoterapija je lahko pri OKM zelo učinkovita. Strokovnjak pomaga prepoznati obsesivne misli in razviti bolj zdrave odzive.

Ko odnos ne potrebuje več dokazov, ampak več miru

Obsesivno-kompulzivna motnja v razmerju je boleča predvsem zato, ker napade tisto, kar si v bližini najbolj želimo: varnost in povezanost. Namesto teh občutkov pa pogosto prinese stalno notranjo napetost, analiziranje in dvom. Posameznik nima občutka, da bi v odnosu počival, temveč kot da ga mora ves čas preverjati.

Pomembno pa je vedeti, da vsiljive misli niso dokaz, da je z odnosom nujno nekaj narobe. Pogosto so predvsem izraz tesnobe, ki se je usmerila v nekaj, kar vam veliko pomeni, in ravno zato je ta stiska tako močna. Včasih odnosa ne uničuje pomanjkanje ljubezni, temveč pretirana potreba po gotovosti, ki pa je ne more zagotoviti noben odnos. Ko posameznik začne razumeti, da miru ne bo našel v nenehnem preverjanju, ampak v drugačnem odnosu do lastnih misli, se lahko začne spreminjati tudi odnos.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

