Izvedela, kaj je njen partner počel dan pred poroko

Nezvestoba pogosto za vedno spremeni odnos

Ameriški socialni psiholog Justin J. Lehmiller je pojasnil, da raziskave kažejo, da približno polovica partnerskih odnosov preživi nezvestobo. Ob tem pa strokovnjaki opozarjajo, da je ponovna vzpostavitev zaupanja zelo zahteven in dolgotrajen proces, ki zahteva iskrenost, obžalovanje ter veliko čustvenega truda obeh partnerjev. V podobni situaciji se je znašla tudi ženska, ki je svojo zgodbo anonimno delila v priljubljeni Facebook skupini. Čeprav pravi, da se je njen mož po dogodku močno spremenil in danes naredi vse za družino, jo izdaja še vedno močno boli.

Resnico je izvedela med nosečnostjo

Kot je zapisala, je pred nekaj meseci izvedela, da je njen mož večer pred civilno poroko pisal drugi ženski. Šlo naj bi za natakarico, ki jo je poznal še iz srednje šole in do katere je nekoč gojil čustva. "Pred nekaj meseci sem izvedela, da si je moj mož dopisoval z drugo žensko, natakarico, ki jo je poznal še iz srednje šole in v katero je bil nekoč zaljubljen. Po mojih informacijah je z njo poskušal vzpostaviti nekaj več, celo intimni odnos. To se je zgodilo večer pred najino civilno poroko." je zapisala v svoji anonimni izpovedi. V tistem času je bila noseča, resnico pa je izvedela šele pozneje, ko je bila že v osmem mesecu nosečnosti: "Najbolj me je prizadeto to, da je želel kasneje ponovno v isti lokal gledat nogomet s prijatelji," je priznala.

Po razkritju jo je prosil, naj ga ne zapusti

Ko je kasneje izvedela resnico, naj bi bil njen mož popolnoma strt. "Prosil me je, naj ga ne zapustim, jokal je in govoril, da ne ve, kaj mu je bilo," je zapisala. Dodala je tudi, da se je skliceval na alkohol. Kljub temu danes verjame, da svoje dejanje iskreno obžaluje. Po njenem pripovedovanju se je po dogodku močno spremenil, redko zahaja ven, dela dve različni deli in skuša čim bolj pomagati doma: "Odkar imava otroka, veliko stvari prevzame nase. Nikoli mi ni bilo treba ponoči vstajati zaradi stekleničke, vse naredi sam brez pritoževanja," je še zapisala.

A zaupanje se ni vrnilo

Čeprav partner zdaj po njenem mnenju daje vse od sebe za družino, priznava, da mu ne zaupa več tako kot nekoč. "Ostala sem z njim, vendar sta v meni še vedno prisotni velika bolečina in strah, da bi se kaj takega ponovilo," je iskreno priznala. Dodala je, da še vedno ne ve, kako ponovno zgraditi zaupanje in se spopasti z vsemi občutki, ki jo spremljajo po moževi izdaji. Pod njeno objavo so se hitro pojavili številni komentarji uporabnikov, ki so izrazili razumevanje za njeno bolečino. Nekateri so zapisali, da je izgubljeno zaupanje skoraj nemogoče povsem obnoviti, drugi pa so ji svetovali, naj se osredotoči na sedanjost in partnerjeva dejanja. Njena zgodba je sprožila razpravo o tem, ali je po izdaji sploh mogoče popolnoma obnoviti odnos. Čeprav odgovora ni mogoče posplošiti, strokovnjaki poudarjajo, da je za nadaljevanje zveze potrebna predvsem popolna iskrenost in pripravljenost obeh partnerjev, da se soočita tudi z najtežjimi občutki.

Kako ponovno zgraditi zaupanje

Strokovnjaki za partnerske odnose pogosto poudarjajo, da po nezvestobi partner ne izgubi zgolj zaupanja v drugo osebo, temveč tudi občutek varnosti v odnosu. Prav zato okrevanje pogosto traja več let. Justin J. Lehmiller v svojem strokovnem delu pojasnjuje, da je okrevanje po nezvestobi proces, ki zahteva čas, doslednost in popolno transparentnost partnerja, ki je prevaral, saj se zaupanje ne obnovi z besedami, temveč z vedenjem skozi daljše obdobje. Po navedbah American Psychological Association (APA) je ključni dejavnik pri obnovi odnosa po izdaji iskrena odgovornost osebe, ki je varala, skupaj z jasnimi mejami in pripravljenostjo na odprto komunikacijo, kar omogoča postopno ponovno vzpostavljanje občutka varnosti v odnosu. Strokovnjaki iz Gottman Institute, ki se ukvarja z raziskovanjem partnerskih odnosov, poudarjajo, da je za okrevanje po nezvestobi nujna kombinacija obžalovanja, transparentnosti in vsakodnevnih majhnih dejanj zaupanja, pri čemer je pogosto priporočena tudi partnerska terapija za pomoč pri ponovni vzpostavitvi čustvene povezanosti. Pomembno je tudi, da oseba, ki je razmišljala o varanju, jasno prekine vse stike, ki bi lahko ogrozili odnos, ter pokaže dosledno vedenjsko spremembo, saj se le tako lahko postopoma zmanjšuje občutek negotovosti pri partnerju.

