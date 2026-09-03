Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks

Dotik je pomemben del intimnosti

Ko govorimo o intimnosti v partnerskem odnosu, pogosto najprej pomislimo na spolnost. Toda bližina med partnerjema je veliko širša. V njej so tudi pogovor, zaupanje, nežnost in telesni stik, ki nima nujno nobene povezave s spolnim odnosom. Objem ob prihodu domov. Poljub pred spanjem. Roka na partnerjevem hrbtu, ko vidiš, da je imel naporen dan. Držanje za roko med sprehodom. Takšni trenutki so majhni, vendar niso nepomembni. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Scientific Reports, je zajela 7880 ljudi iz 37 držav. Raziskovalci so ugotovili, da je bila večja izražena ljubezen med partnerjema povezana tudi s pogostejšim nežnim dotikanjem, objemanjem in poljubljanjem. To seveda ne pomeni, da lahko kakovost zveze ocenimo samo po tem, kako pogosto se partnerja dotikata. Pomeni pa, da je dotik eden od načinov, s katerimi partnerja izražata povezanost. Zato je včasih vredno vprašati ne samo: Kako pogosto imava spolne odnose?, temveč tudi: Kako pogosto se dotakneva, ne da bi pričakovala, da bo sledilo kaj več?

icon-expand Dotik je pomemben del intimnosti. FOTO: Adobe Stock

Ni vsak dotik povabilo k spolnosti

Prav tu se lahko skriva razlog, zakaj nekateri pari sčasoma izgubijo telesno bližino. Če vsak objem, poljub ali božanje razumemo kot uvod v spolnost, se lahko partner začne dotiku celo izogibati. Ne zato, ker si drugega ne želi, temveč zato, ker noče ustvariti pričakovanja, ki ga trenutno ne more ali ne želi izpolniti. Zato je pomembno razumeti razliko med nežnostjo in spolno željo. Človek lahko želi objem, ne da bi si želel spolnosti. Lahko želi zaspati ob partnerju, ne da bi želel nadaljevati. Lahko si želi, da ga nekdo samo prime za roko, ker mu to daje občutek bližine. Pregled raziskav, objavljen v reviji Neuroscience and Biobehavioral Reviews, opisuje tako imenovani čustveni dotik kot posebno vrsto počasnega in nežnega dotikanja, ki ga ljudje pogosto doživljajo kot prijetnega. Raziskovalci pa hkrati opozarjajo, da je odziv na dotik zapleten in ga ni mogoče razložiti z enim samim mehanizmom. Prav zato ni mogoče reči, da ima vsak dotik enak učinek. Pomembni so okoliščine, odnos med ljudmi in način, kako posameznik dotik doživlja.

Kaj se zgodi, ko se vas partner dotika?

Na to vprašanje se osredotoča tudi novejša raziskava, objavljena v International Journal of Psychophysiology. V raziskavi je sodelovalo 110 ljudi, ki so bili v partnerskih zvezah. Raziskovalci so primerjali počasno božanje podlakti, ki ga je izvajal partner, z enakim dotikom druge osebe in s položajem brez zunanjega dotika. Rezultati so bili zanimivi. Udeleženci so dotik romantičnega partnerja ocenili kot prijetnejši. Po predhodno povzročenem neprijetnem čustvenem stanju se je njihovo razpoloženje po partnerjevem dotiku tudi bolj izboljšalo. Pomembna pa je še ena podrobnost. Raziskovalci niso ugotovili enakih sprememb pri vseh merjenih telesnih odzivih. Zato ni pravilno trditi, da objem partnerja samodejno znižuje stres v telesu. Bolj natančen zaključek je, da lahko dotik človeka, ki nam je čustveno blizu, vpliva na to, kako prijetno doživimo telesni stik in kako se počutimo v določenem trenutku.

icon-expand Dotik človeka, ki mu zaupamo, ima drugačen pomen kot dotik neznanca. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je partnerjev dotik nekaj posebnega?

Roka na rami ni enaka ne glede na to, kdo jo položi tja. Dotik človeka, ki mu zaupamo, ima drugačen pomen kot dotik neznanca. V partnerskem odnosu je povezan s skupnimi izkušnjami, čustvi in občutkom varnosti. Prav zato lahko isti fizični stik doživimo zelo različno. Partnerjev objem po težkem dnevu lahko pomeni podporo. Roka v roki lahko pomeni bližino. Nežen dotik pred spanjem lahko pove nekaj, česar z besedami tisti trenutek sploh ne znamo povedati. Raziskava, objavljena v reviji Personality and Social Psychology Bulletin, je pokazala, da je bil nežni telesni stik med partnerjema povezan tudi z bolj prijetnim doživljanjem skupnih dejavnosti. Dotik zato ni nujno samo posledica dobre povezanosti. V določenih okoliščinah lahko pomaga ustvariti občutek bližine, zaradi katerega partnerja lažje uživata v skupnem času.

Ko se partnerja nehata dotikati

Pri dolgotrajnih zvezah se telesna bližina pogosto izgubi počasi. Najprej zmanjka časa. Potem pridejo služba, otroci, obveznosti, utrujenost in vsakodnevne skrbi. Partnerja zvečer sedeta na kavč, vendar vsak na svojem koncu. Pogovarjata se predvsem o tem, kaj je treba urediti naslednji dan. Nekega dne pa opazita, da se skoraj ne dotikata več. Ni nujno, da je med njima velik konflikt. Morda se niti ne prepirata. Prav zato je spremembo težko opaziti. Pomanjkanje dotika samo po sebi ni dokaz, da je zveza v težavah. Nekateri ljudje so bolj telesno nežni, drugi manj. Potrebe po bližini se lahko spreminjajo tudi skozi različna življenjska obdobja. Če pa eden od partnerjev začne pogrešati dotik, je vredno o tem spregovoriti.

icon-expand Včasih človeku ne manjka seks, ampak občutek bližine. FOTO: Adobe Stock

Včasih človeku ne manjka seks, ampak občutek bližine

To je razlika, ki jo pari pogosto spregledajo. Človek lahko reče, da pogreša intimnost, v resnici pa pogreša občutek, da je partner ob njem. Morda si želi več objemov, poljubov ali trenutkov, ko sta fizično blizu, brez telefonov in drugih motenj. Raziskava, objavljena v Personality and Social Psychology Bulletin, je pokazala, da so povezave med nežnim dotikom in počutjem lahko odvisne tudi od posameznikovih značilnosti, med drugim od načina navezanosti. Zato ni mogoče določiti, koliko dotika bi moral imeti vsak par. Nekdo potrebuje veliko telesne bližine, drugemu je dovolj manj. Pomembno je predvsem, da oba partnerja vesta, kaj drugega osrečuje in česa pogreša.

Kako vrniti nežnost v partnerski odnos?

Ni treba začeti z velikimi romantičnimi potezami. Za začetek lahko partnerja ponovno uvedeta nekaj povsem običajnih dotikov. Ob odhodu iz stanovanja se objameta. Ko se po napornem dnevu srečata, si namenita nekaj sekund bližine. Med sprehodom se primeta za roko. Pred spanjem si namesto hitrega poljuba vzameta trenutek več. Pomembno pa je nekaj drugega: dotik naj ne bo vedno povezan s pričakovanjem spolnosti. Če partner ve, da lahko dobi objem, ne da bi se moral zaradi tega odločati za spolni odnos, lahko telesna bližina postane bolj sproščena. Enako velja v obratni smeri. Tudi moški ali ženska lahko jasno pove, da si želi samo nežnosti. Včasih je dovolj že preprost stavek: Danes bi te samo rad objel. To ni zahteva. Je povabilo k bližini.

icon-expand Najprej vprašajte, česa partner zares pogreša. FOTO: Adobe Stock

Najprej vprašajte, česa partner zares pogreša

Morda je najbolj koristno vprašanje zelo preprosto: Kateri dotik ti v najinem odnosu najbolj manjka? Odgovor je lahko presenetljiv. Nekdo bo rekel, da pogreša objeme. Drugi bo želel več držanja za roko. Tretji bo povedal, da pogreša poljub, ki ni hiter in avtomatičen. Nekdo drug pa morda telesne bližine trenutno sploh ne potrebuje več. Bistvo ni v tem, da bi morala vsaka zveza postati bolj telesna. Bistvo je, da partnerja vesta, kaj drug drugega osrečuje. Nežnost je lahko zelo preprosta. Ni treba, da je dramatična, romantična ali spolna. Včasih je samo roka na hrbtu, objem v kuhinji ali stisk dlani. In prav zato lahko človeku manjka nekaj, kar je na prvi pogled tako majhno. Morda ne pogreša seksa. Morda pogreša občutek, da se ga partner še vedno želi dotakniti samo zato, ker mu je blizu.

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