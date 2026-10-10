Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi

Ko 'meni je vseeno' postane način življenja

Morda ste eden tistih moških, ki v zvezi ne komplicirajo. Ni vam pomembno, kam gresta na večerjo, ne potrebujete posebne pozornosti in za valentinovo vam zadostuje običajen večer doma. Na prvi pogled je s tem vse v redu. Težava nastane, če ste se navadili, da svojih želja sploh ne izrazite. Ne zato, ker jih nimate, ampak zato, ker nočete biti videti zahtevni, občutljivi ali težavni. Prav na to opozarja tudi psihologinja Alexandra Foglia, ki za revijo Vice pojasnjuje, da zdrava nezahtevnost temelji na občutku varnosti in zaupanja, ne pa na tem, da eden od partnerjev svoje potrebe ves čas potiska na stran.

Nezahteven partner ni isto kot partner brez potreb

V zvezi je povsem normalno, da si želite določene stvari. Morda želite več skupnega časa. Morda vas moti, da vedno vi prvi pokličete. Morda bi si želeli več telesne bližine, več priznanja ali preprosto občutek, da vas partnerka opazi. Če vse to vedno zadržite zase, partnerka niti ne dobi priložnosti, da bi se na vaše potrebe odzvala. Gottmanov inštitut poudarja, da so majhni poskusi povezovanja pomemben del partnerskega odnosa. Lahko gre za vprašanje, dotik, pogled ali kratko prošnjo za pozornost. Ko se partnerja na takšne poskuse odzivata, gradita občutek povezanosti. Zato ni bistvo dobrega odnosa v tem, da od partnerke ne potrebujete ničesar. Bistvo je, da lahko svoje potrebe izrazite brez strahu, da boste zaradi njih postali težavni.

icon-expand Nezahteven partner ni isto kot partner brez potreb. FOTO: Shutterstock

Ko ves čas popuščate, lahko začne rasti zamera

Recimo, da partnerka vsak konec tedna izbere, kaj bosta počela. Vi pa vsakič rečete: "Meni je vseeno." Prvič ni težava. Tudi desetič morda ne. Toda če si v resnici želite drugače, lahko sčasoma začnete dobivati občutek, da v zvezi nimate dovolj prostora zase. Nato pride trenutek, ko vas partnerka vpraša, zakaj ste slabe volje, vi pa odvrnete: "Saj ni nič." V resnici je nekaj. Revija Forbes je v analizi psihologa Marka Traversa opozorila, da lahko nenehno zmanjševanje lastnih čustvenih potreb sicer kratkoročno zmanjša trenje v odnosu, dolgoročno pa lahko vodi v občutek čustvene spregledanosti in porušenje ravnotežja med partnerjema.

Preberi še Napake, zaradi katerih po razhodu obtičimo na mestu

Partnerka ne more prebrati vaših misli

To je ena najpomembnejših stvari, ki jih je dobro razumeti. Če nikoli ne poveste, kaj potrebujete, ne morete pričakovati, da bo partnerka to vedno vedela. Če vam je pomembno, da skupaj preživita več časa, ji to povejte. Če si želite več nežnosti, povejte tudi to. Če vas moti določeno vedenje, ga opišite konkretno. Psihologinja Cheralyn Leeby v reviji Psychology Today poudarja, da jasno izražanje potreb partnerju omogoča boljši odziv in več možnosti za pravo čustveno podporo. To ni pritoževanje. To je komunikacija.

Razlika med sproščenim in potlačenim partnerjem

Obstaja pomembna razlika med človekom, ki je resnično nezahteven, in človekom, ki se samo pretvarja, da mu nič ni pomembno. Prvi lahko brez težav pove: "Danes mi je vseeno, kam greva." Če se partnerka odloči drugače, mu je res vseeno. Drugi pa reče isto, čeprav si v resnici želi nekaj drugega. To ponavlja tako dolgo, da niti sam več ne ve, kaj bi rad. Prav zato strokovnjaki pri zdravih odnosih govorijo o ravnotežju med samostojnostjo in povezanostjo. Psychology Today opisuje zdravo soodvisnost kot odnos, v katerem lahko partnerja izrazita svoje občutke in potrebe, hkrati pa ohranita občutek varnosti in lastne samostojnosti.

icon-expand Moški pogosto mislijo, da je manj zahtev manj težav. FOTO: Shutterstock

Moški pogosto mislijo, da je manj zahtev manj težav

Pri moških se lahko temu pridruži še naučen odnos do čustev. Če ste odraščali z mislijo, da pravi moški ne komplicira, ne potrebuje potrditve in vse prenese sam, se lahko hitro zgodi, da enako ravnate tudi v partnerskem odnosu. Toda potreba po bližini, spoštovanju, pozornosti ali podpori ni znak šibkosti. Gottmanov inštitut opozarja, da so čustva pomemben vir informacij o naših potrebah in odnosih. Če jih nenehno potlačimo, izgubimo tudi informacije o tem, kaj nam je v odnosu pomembno.

Kako povedati, kaj potrebujete, brez nepotrebnega prepira?

Ni treba, da iz vsake želje naredite veliko razpravo. Namesto "Ti nikoli nimaš časa zame" lahko rečete: "Rad bi, da bi imela ta konec tedna nekaj časa samo zase." Namesto "Tebi očitno ni mar" povejte: "Pomembno mi je, da mi včasih pokažeš, da ceniš to, kar naredim." In namesto "Vseeno mi je", kadar vam ni, preprosto povejte, kaj bi si želeli. Takšen način komunikacije partnerki omogoči, da vas razume, vam pa da možnost, da v odnosu ne igrate vloge človeka, ki ničesar ne potrebuje.

Preberi še Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama

Dober odnos ni odnos brez potreb

Najbolj mirna zveza ni nujno tista, v kateri partnerja drug od drugega skoraj ničesar ne pričakujeta. Zdrav odnos lahko vsebuje veliko prostora, svobode in spontanosti, vendar tudi iskren pogovor o tem, kaj posameznik potrebuje. Gottmanov inštitut poudarja, da so konflikti in nesoglasja normalen del odnosov; pomembno je predvsem, kako se partnerja nanje odzoveta in ali znata ponovno vzpostaviti povezanost. Če ste torej ponosni na to, da ste nezahteven moški, si zastavite eno vprašanje: Ali mi je res vseeno ali sem se samo navadil, da svojih želja ne povem? Če poznate odgovor, boste morda prvič opazili, da težava ni v tem, da bi od partnerke zahtevali preveč. Morda ste ji samo predolgo govorili, da ne potrebujete ničesar.

Erotika in odnosi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naročite se na najbolj vroče e-novice. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.