Njen mož je starejši od njenega očeta: nečakinja Diane ljubi 67-letnega bogataša

Njen mož je starejši od njenega očeta

Lady Kitty Spencer se je rodila 28. decembra 1990, njen mož Michael Lewis pa leta 1959. Kittyjin oče Charles Spencer, deveti grof Spencer, je bil rojen leta 1964. To pomeni, da je Lewis od svojega tasta starejši približno pet let. Kitty je trenutno stara 35 let, njen mož pa 67. Med zakoncema je tako približno 32 let starostne razlike.

Zveza se je začela pred več leti

icon-expand Lady Kitty Spencer FOTO: Profimedia

Kitty in Michael sta se v javnosti kot par prvič pojavila leta 2019. Po poročanju revije Tatler sta se nato zaročila, njuna poroka pa je bila zaradi pandemije prestavljena. Julija 2021 sta se vendarle poročila v Italiji. Kitty je bila takrat stara 30 let, Lewis pa 62. Njuna starostna razlika je že takrat pritegnila precej pozornosti, vendar sta zakonca svojo zasebnost večinoma ohranila zase.

Razkošna poroka v Italiji

Poročno slavje je potekalo v vili Aldobrandini v Frascatiju blizu Rima. Kitty je za večdnevno praznovanje izbrala več kreacij modne hiše Dolce & Gabbana. Revija Tatler je poročala, da so se poroke udeležili številni znani gostje. Kitty sta do oltarja pospremila njena brata, medtem ko njen oče zaradi poškodbe ni mogel prisostvovati poroki. Dogodek je bil precej odmeven tudi zaradi nevestine povezave z družino Spencer in s pokojno princeso Diano.

Kdo je Michael Lewis?

Michael Lewis je južnoafriški poslovnež, ki je pomembno povezan z modno in trgovsko industrijo. Kot je ob njuni poroki poročal The Independent, je bil Lewis predsednik uprave skupine Foschini, ene večjih trgovskih družb v Južni Afriki. Povezan je tudi z investicijskim podjetjem Oceana Investment Corporation. Njegovo premoženje se v medijih ocenjuje različno. Nekateri ga označujejo za milijarderja, vendar zanesljivejši viri uporabljajo bolj previdne opise, zato je primerneje govoriti o zelo premožnem poslovnežu.

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Kitty svojega moža le redko pokaže

Čeprav je Kitty Spencer dobro poznana javnosti, svoje družinsko življenje večinoma drži zase. Tudi njen mož se le redko pojavlja na njenih družbenih omrežjih. Prav zato je revija Tatler septembra 2026 posebno izpostavila eno od redkih fotografij, na kateri je Kitty pokazala Michaela med družinskimi počitnicami. Par ima tudi hčerko Atheno. Kitty je njeno rojstvo javnosti razkrila šele leta 2024, čeprav se je deklica rodila že leta 2023.

Njena družina je povezana s princeso Diano

Kitty je najstarejša hči Charlesa Spencerja in Victorie Lockwood. Njen oče je brat princese Diane. Zaradi družinskih povezav je bila že od mladosti deležna precejšnje medijske pozornosti. Pozneje se je uveljavila kot manekenka in sodelovala z več znanimi modnimi znamkami. Kljub temu se je v zadnjih letih odmaknila od vsakodnevnega medijskega zanimanja in več pozornosti namenja družinskemu življenju.

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