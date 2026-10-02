Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Lady Kitty Spencer
Odnosi

Njen mož je starejši od njenega očeta: nečakinja Diane ljubi 67-letnega bogataša

B.R.
02. 10. 2026 02.16
0

Lady Kitty Spencer, nečakinja pokojne princese Diane, je že več let poročena z južnoafriškim poslovnežem Michaelom Lewisom. Med njima je približno 32 let razlike, njen mož pa je starejši od njenega očeta.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Njen mož je starejši od njenega očeta

Lady Kitty Spencer se je rodila 28. decembra 1990, njen mož Michael Lewis pa leta 1959. Kittyjin oče Charles Spencer, deveti grof Spencer, je bil rojen leta 1964. To pomeni, da je Lewis od svojega tasta starejši približno pet let.

Kitty je trenutno stara 35 let, njen mož pa 67. Med zakoncema je tako približno 32 let starostne razlike.

Zveza se je začela pred več leti

Lady Kitty Spencer
Lady Kitty Spencer FOTO: Profimedia

Kitty in Michael sta se v javnosti kot par prvič pojavila leta 2019. Po poročanju revije Tatler sta se nato zaročila, njuna poroka pa je bila zaradi pandemije prestavljena.

Julija 2021 sta se vendarle poročila v Italiji. Kitty je bila takrat stara 30 let, Lewis pa 62.

Njuna starostna razlika je že takrat pritegnila precej pozornosti, vendar sta zakonca svojo zasebnost večinoma ohranila zase.

Razkošna poroka v Italiji

Poročno slavje je potekalo v vili Aldobrandini v Frascatiju blizu Rima. Kitty je za večdnevno praznovanje izbrala več kreacij modne hiše Dolce & Gabbana.

Revija Tatler je poročala, da so se poroke udeležili številni znani gostje. Kitty sta do oltarja pospremila njena brata, medtem ko njen oče zaradi poškodbe ni mogel prisostvovati poroki.

Dogodek je bil precej odmeven tudi zaradi nevestine povezave z družino Spencer in s pokojno princeso Diano.

Kdo je Michael Lewis?

Michael Lewis je južnoafriški poslovnež, ki je pomembno povezan z modno in trgovsko industrijo.

Kot je ob njuni poroki poročal The Independent, je bil Lewis predsednik uprave skupine Foschini, ene večjih trgovskih družb v Južni Afriki. Povezan je tudi z investicijskim podjetjem Oceana Investment Corporation.

Njegovo premoženje se v medijih ocenjuje različno. Nekateri ga označujejo za milijarderja, vendar zanesljivejši viri uporabljajo bolj previdne opise, zato je primerneje govoriti o zelo premožnem poslovnežu.

Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Preberi še
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita

Kitty svojega moža le redko pokaže

Čeprav je Kitty Spencer dobro poznana javnosti, svoje družinsko življenje večinoma drži zase. Tudi njen mož se le redko pojavlja na njenih družbenih omrežjih.

Prav zato je revija Tatler septembra 2026 posebno izpostavila eno od redkih fotografij, na kateri je Kitty pokazala Michaela med družinskimi počitnicami.

Par ima tudi hčerko Atheno. Kitty je njeno rojstvo javnosti razkrila šele leta 2024, čeprav se je deklica rodila že leta 2023.

Njena družina je povezana s princeso Diano

Kitty je najstarejša hči Charlesa Spencerja in Victorie Lockwood. Njen oče je brat princese Diane.

Zaradi družinskih povezav je bila že od mladosti deležna precejšnje medijske pozornosti. Pozneje se je uveljavila kot manekenka in sodelovala z več znanimi modnimi znamkami.

Kljub temu se je v zadnjih letih odmaknila od vsakodnevnega medijskega zanimanja in več pozornosti namenja družinskemu življenju.

Hrvat zapeljal postavno sodelavko: Od njega je mlajša 27 let
Preberi še
Hrvat zapeljal postavno sodelavko: Od njega je mlajša 27 let

Viri: Tatler, The Independent, People

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kitty Spencer Michael Lewis princa Diana poroka aristokracija princesa Diana družina Spencer razlika v letih
Odnosi

Veste, kaj je bimbofikacija? Za nenavadnim izrazom se skriva precej vroča fantazija

Moskisvet.com Ona ima 26 let, njen fant pa 77 – ko ljubezen ne pozna let
24ur.com Nečakinja princese Diane delila utrinke počitnic z 32 let starejšim možem
Zadovoljna.si Skupaj sta bila 28 let, zdaj se njun zakon končuje
Zadovoljna.si Pri 16 letih se je poročila s 35 let starejšim
24ur.com Zvezdnica serije Evforija: Nora bi bila, če bi se poročila in imela otroke pred 30. letom
24ur.com Brat princese Diane se po 13 letih ločuje
24ur.com Ločila se je Rachel Zoe in kot razlog navedla 'nepremostljive razlike'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1973