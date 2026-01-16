V razmerju je s tremi ženskami hkrati

R&B zvezdnik Ne-Yo, 46-letni pevec, tekstopisec in dobitnik nagrade Grammy, je v pogovorni oddaji Sherri spregovoril o svojem nenavadnem, a po njegovih besedah iskrenem ljubezenskem življenju, poroča PEOPLE. V intervjuju je razkril, da je trenutno v razmerju s tremi ženskami – Arielle Hill, Cristino in Moneii – ter pojasnil, zakaj se je odločil za poliamorno zvezo.
Ko ga je voditeljica Sherri Shepherd vprašala o tem, kar je po njenem mnenju o njegovem odnosu najtežje razumeti, je odgovoril: "Nič od tega!" To ga je spodbudilo, da je razložil ozadje svoje odločitve.
Po boleči ločitvi prisegel na popolno iskrenost
Ne-Yo, rojen kot Shaffer Chimere Smith, je povedal, da ga je izkušnja iz preteklosti močno zaznamovala. Po zelo javni ločitvi od nekdanje žene Crystal Renay leta 2022 se je odločil, da bo v prihodnje popolnoma iskren.
"Po svoji zelo javni in zelo grdi ločitvi sem se odločil, da nikoli več v življenju ne bom lagal ženski," je dejal.
Crystal Renay je vložila zahtevo za ločitev, potem ko je izvedela, da je imel otroka z drugo žensko. Z Ne-Yem imata tri otroke, glasbenik pa ima še štiri otroke iz drugih razmerij. Ločitev je bila dokončana februarja 2023.
Ne-Yo je v oddaji priznal:
"Jaz sem kriv za to, kar sem storil v tem zakonu, da sem ga uničil. Popolnoma sem kriv."
Dodal je, da ne želi nikoli več povzročiti podobne bolečine.
Kako je partnerkam predstavil idejo o poliamoriji?
Glasbenik je razkril, da je bil z eno od treh partnerk v zvezi dlje časa, preden ji je predstavil svojo željo po poliamornem odnosu. Po njegovih besedah je bil pristop popolnoma iskren.
"Rekel sem ji: Veš, da te ljubim, ampak moram biti iskren. Nisi samo ti. Rad bi, da spoznaš ti dve ženski. Če lahko skupaj najdemo način, super. Če ne, je tudi to v redu,'" je povedal.
Odločitev je prepustil vsem trem ženskam – in vse so se odločile ostati.
"Nisem v treh razmerjih. Sem v enem razmerju s tremi ljudmi," je poudaril.
Kako deluje razmerje s tremi partnerkami?
Ne-Yo je pojasnil, da se vsi skupaj še vedno učijo, kako najbolje uskladiti dinamiko. Vsaka partnerka ima svoj čas z njim, hkrati pa je pomemben tudi skupni čas.
Pojasnil je, da prazniki, kot je valentinovo, zahtevajo dodatno prilagodljivost, saj nekatere partnerke ne želijo enakih gest. "Ne morem vsem podariti rdečih vrtnic. To ne deluje za vse," je dejal.
Voditeljica Shepherd je pripomnila, da se zdi, kot da ima zaradi treh različnih osebnosti še več dela. Ne-Yo pa se je le nasmehnil in odgovoril:
"Nikoli se nisem bal trdega dela. Nikoli."
Vir: PEOPLE
