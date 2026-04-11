Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Nikki Glaser
Odnosi

Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'

B.R.
11. 04. 2026 02.43
0

Čeprav sta komičarka Nikki Glaser in Chris Convy v razmerju že od leta 2013, sta imela skozi leta tudi več obdobij, ko sta šla narazen. Vse to je postalo začetek posebnega odnosa, ki ga danes opisujeta kot odprto razmerje z določenimi pravili.

Nikki Glaser je pojasnila, da ji ni mar, če ima njen partner spolne odnose z drugimi ženskami, vendar je ta dogovor enostranski – ona sama tega ne išče ali prakticira v tem razmerju. To je del njene osebne dinamike, ki jo je opisala kot "hot husband fetish", kot poroča Parade.

Zakaj jo to vzburja?

Komičarka je zelo odkrito razložila, da jo ideja o partnerjevih intimnih izkušnjah z drugimi ženskami ne moti. FOTO: AP

Komičarka je zelo odkrito razložila, da je ideja o partnerjevih intimnih izkušnjah z drugimi ženskami ne moti, ampak jo prav nasprotno vzburja. Po njenih besedah jo pričevanja o preteklih odnosih in dogodkih vzburijo in celo služijo kot "predigra". Nikki je izjavila: "V odnosu mi ni resnično mar, če se moj fant spetlja z drugimi. Pravzaprav se mi nekako zdi všeč."

Pravila in meje njunega razmerja

Čeprav je njun odnos odprt, obstajajo jasne meje, ki jih je Glaserjeva postavila. Entertainment Weekly, ki je povzel njene besede, pojasnjuje, da komičarka ne želi, da bi ta dinamika postala čustveno vpletanje – če bi partner vzpostavil čustveno bližino z drugo osebo, bi jo to prizadelo bolj kot fizični stiki.

Prav tako Nikki poudarja, da naj njen partner o svoji zvezi z njo obvesti svojo 'dodatno' partnerko, preden se z njo spusti v kakršne koli intimnosti, da se drugi osebi ne bi zdelo neprijetno ali zavajajoče. Ta pravila sta si ustvarila sama, ker po njenih besedah menita, da je odprtost in poštenost ključ do delovanja njune dinamike.

Kontroverznost in reakcije javnosti

Glaserjeva nenavadna pojasnila so pritegnila veliko pozornosti in različnih odzivov. Nekateri komentatorji menijo, da je tak pristop edinstven in da odraža njeno osebno seksualno identiteto, medtem ko drugi opozarjajo, da to ni univerzalen način za gradnjo odnosov.

Preberi še
Žena slavnega nogometaša: pri 16 je vzljubil bordele, imel je fetiš na starejše ženske
Preberi še
Nikki Glaser odprto razmerje seksualnost razmerje komičarka
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1642