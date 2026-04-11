Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'

Nikki Glaser je pojasnila, da ji ni mar, če ima njen partner spolne odnose z drugimi ženskami, vendar je ta dogovor enostranski – ona sama tega ne išče ali prakticira v tem razmerju. To je del njene osebne dinamike, ki jo je opisala kot "hot husband fetish", kot poroča Parade .

Komičarka je zelo odkrito razložila, da je ideja o partnerjevih intimnih izkušnjah z drugimi ženskami ne moti, ampak jo prav nasprotno vzburja. Po njenih besedah jo pričevanja o preteklih odnosih in dogodkih vzburijo in celo služijo kot "predigra". Nikki je izjavila: " V odnosu mi ni resnično mar, če se moj fant spetlja z drugimi. Pravzaprav se mi nekako zdi všeč. "

Čeprav je njun odnos odprt, obstajajo jasne meje, ki jih je Glaserjeva postavila. Entertainment Weekly, ki je povzel njene besede, pojasnjuje, da komičarka ne želi, da bi ta dinamika postala čustveno vpletanje – če bi partner vzpostavil čustveno bližino z drugo osebo, bi jo to prizadelo bolj kot fizični stiki.

Prav tako Nikki poudarja, da naj njen partner o svoji zvezi z njo obvesti svojo 'dodatno' partnerko, preden se z njo spusti v kakršne koli intimnosti, da se drugi osebi ne bi zdelo neprijetno ali zavajajoče. Ta pravila sta si ustvarila sama, ker po njenih besedah menita, da je odprtost in poštenost ključ do delovanja njune dinamike.