Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske

Če bi živel danes, bi verjetno vsakih nekaj minut preverjal telefon in se spraševal, zakaj še vedno ni dobil odgovora.

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Kdo je bila Joséphine?

Joséphine de Beauharnais je bila francoska plemkinja in vdova, ko je spoznala mladega Napoleona. Imela je dva otroka in je veljala za eno najbolj očarljivih ter vplivnih žensk pariške družbe. Kot piše Encyclopaedia Britannica, je bila znana po svojem šarmu, družabnosti in političnih povezavah, ki so mlademu generalu pomagale na poti do večjega vpliva. Napoleon se je z Joséphine poročil leta 1796, le nekaj dni pred odhodom na italijanski vojaški pohod. Takrat se je začela tudi njuna znamenita korespondenca, ki zgodovinarjem še danes ponuja vpogled v njun burni odnos. Kot poroča History.com, so njegova pisma pogosto razkrivala izjemno močna čustva, ljubosumje in hrepenenje.

icon-expand Napoleon se je v enem izmed najbolj znanih pisem pritoževal, da mu že več dni ni pisala. FOTO: Profimedia

General na bojišču, romantik za pisalno mizo

Med vojaškimi pohodi je Napoleon Joséphine redno pošiljal dolga pisma. V njih ni razpravljal o vojaških uspehih, temveč o svojih čustvih. Po poročanju Napoleon Foundation jo je pogosto prosil, naj mu piše pogosteje, ter ji opisoval, kako zelo jo pogreša. V enem izmed najbolj znanih pisem iz leta 1796 se je pritoževal, da mu že več dni ni pisala, in se spraševal, kaj bi lahko bilo zanjo pomembnejše od stika z njim. Njegov ton se je pogosto premikal med globoko naklonjenostjo, razočaranjem in očitki.

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Tudi najmočnejši moški niso imuni na negotovost

Prav zato Napoleonova pisma ostajajo fascinantna še več kot dve stoletji pozneje. Razkrivajo, da moč, uspeh in vpliv človeka ne zaščitijo pred običajnimi človeškimi čustvi. Kot ugotavljajo številni zgodovinarji, je bil Napoleon v ljubezni precej bolj ranljiv, kot bi lahko sklepali iz njegove javne podobe. V zasebnosti je pogosto iskal potrditev in pozornost ženske, ki jo je ljubil. Danes sicer ne čakamo poštnih kočij, temveč obvestila na telefonu, občutek pa je pogosto enak. Ne glede na to, ali si cesar ali običajen smrtnik, lahko predolg molk osebe, do katere ti je mar, hitro povzroči nelagodje.

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Ljubezenska zgodba brez pravljičnega konca

Njun zakon ni bil preprost. Zgodovinski viri omenjajo afere na obeh straneh, odnos pa so spremljali številni konflikti. Leta 1810 sta se ločila, predvsem zato, ker Joséphine ni rodila dediča, ki bi lahko nadaljeval Napoleonovo dinastijo, navaja Britannica. Kljub ločitvi pa je med njima ostala določena naklonjenost. Kot poroča History.com, je Napoleon Joséphine ohranil v lepem spominu tudi po koncu zakona in z njo ostal v stikih.

Največja ironija Napoleona?

Morda je najbolj zanimivo prav to, da se danes mnogi lažje poistovetijo z njegovimi ljubezenskimi težavami kot z njegovimi vojaškimi zmagami. Večina ljudi nikoli ne bo vodila armade ali zgradila imperija. Skoraj vsak pa pozna občutek, ko predolgo čaka na odgovor sporočila. Napoleon je lahko poveljeval stotisočem vojakov. A ena sama ženska ga je včasih spravila v večjo negotovost kot marsikatera bitka.

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