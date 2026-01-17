Najdražje ločitve slavnih v zgodovini

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Melinda Gates je prek svoje dobrodelne fundacije prejela izjemno visoko donacijo v vrednosti 7,9 milijarde dolarjev, ki jo je prispeval njen nekdanji mož Bill Gates. Kot poroča New York Times, je bil ta znesek del finančne poravnave, o kateri sta se dogovorila leta 2024, pet let po razpadu njunega zakona. Donacija je bila nakazana fundaciji Pivotal Philanthropies Foundation in se že uvršča med največje javno znane humanitarne prispevke vseh časov, piše dnevnik.hr.

Najdražja ločitev v zgodovini

Ločitev Billa in Melinde Gates je postala globalna tema ne le zaradi njunega statusa, temveč tudi zaradi finančnega obsega. Po 27 letih zakona je Melinda prejela približno 76 milijard dolarjev, kar je ločitev postavilo na vrh seznama najdražjih razhodov. V času pred ločitvijo je bilo njuno skupno premoženje ocenjeno na okoli 130 milijard dolarjev, zaradi česar sta veljala za enega najbogatejših parov na svetu. Melinda je že leta 2021 javno povedala, da je bil njun zakon nepovratno poškodovan. V izjavi je zapisala, da je bil konec zveze neizogiben, s čimer je potrdila razpad enega najvplivnejših filantropskih partnerstev sodobnega časa.

icon-expand Bill in Melinda Gates FOTO: AP

Ločitve milijarderjev, ki so pretresle svet

Razhod Gatesov ni edini, ki je zaradi astronomskih številk dvignil veliko prahu. Tehnološki velikani so pogosto v ospredju, ko gre za najdražje ločitve. Jeff Bezos je leta 2019 nekdanji ženi MacKenzie Scott izplačal 38 milijard dolarjev in ji prepustil 25 odstotkov delnic Amazona. Med odmevnejše primere sodijo tudi: Alec in Jocelyn Wildenstein, katerih ločitev je bila vredna 2,5 milijarde dolarjev. Mel Gibson, ki je Robyn Moore leta 2011 izplačal 425 milijonov dolarjev. Steven Spielberg, ki je Amy Irving leta 1989 izplačal 100 milijonov dolarjev. Michael Jordan, ki je Juaniti Jordan plačal 168 milijonov dolarjev. Tiger Woods, ki je po škandalu leta 2010 Elin Nordegren izplačal 100 milijonov dolarjev. Vendar pa se nobena od teh poravnav ne približa kombinaciji finančnega obsega in filantropskega vpliva, ki ga predstavlja primer Gatesovih.

Filantropija kot del poravnave

Posebnost ločitve Billa in Melinde Gates je dejstvo, da je del poravnave vključeval eno največjih dobrodelnih donacij v zgodovini. S tem je razhod postal referenčna točka za vse prihodnje primere, kjer se prepletata zasebno premoženje in globalna filantropija. Donacija v višini 7,9 milijarde dolarjev bo Melindi omogočila, da prek svoje fundacije nadaljuje projekte, ki se osredotočajo na enakost spolov, izobraževanje in podporo ženskam po svetu. Čeprav sta se kot par razšla, ostaja jasno, da oba še naprej vplivata na svetovno dobrodelnost – vsak na svoj način.

