Pozabite na mačote: ti moški naj bi bili pravi kralji med rjuhami

Na četrtem mestu so osebni trenerji

Katija Cortez, 28-letna eskortna spremljevalka iz Sydneyja, je za News.com.au opisala svoje izkušnje z moškimi različnih poklicev in sestavila lestvico štirih skupin, ki naj bi bile po njenem mnenju najboljše v postelji. Na četrto mesto je uvrstila osebne trenerje. Razlog je precej očiten: njihovo delo je povezano z gibanjem, močjo, vzdržljivostjo in skrbjo za telo. Po njenem mnenju se to lahko pozna tudi pri spolnosti. Moški, ki redno trenira in ima dobro telesno pripravljenost, ima lahko več energije in boljši nadzor nad svojim telesom. New York Post je pri povzemanju njenih besed izpostavil prav vzdržljivost in zdrav življenjski slog kot glavni prednosti te skupine. To pa seveda še ne pomeni, da je vsak osebni trener avtomatično boljši ljubimec. Telesna pripravljenost je le eden od dejavnikov.

icon-expand Na četrtem mestu so osebni trenerji. FOTO: Shutterstock

Zdravniki naj bi imeli posebno prednost

Tretje mesto so zasedli zdravniki, kirurgi in fizioterapevti. Cortezova meni, da jim koristi dobro poznavanje človeškega telesa, še posebej anatomije. Njena razlaga je preprosta: človek, ki razume, kako deluje telo, bo morda lažje prepoznal odzive partnerke in se prilagodil njenim potrebam. Podobno je njeno izjavo povzel tudi UNILAD, ki je izpostavil njeno prepričanje, da jim znanje anatomije daje določeno prednost. V praksi je pri tem pomembno nekaj drugega. Poznavanje anatomije še ne pomeni, da nekdo zna poslušati partnerja. Dober ljubimec mora poleg znanja prepoznati odzive druge osebe, vprašati, kaj ji ustreza, in se temu prilagoditi.

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Drugo mesto pripada profesionalnim športnikom

Na drugem mestu so profesionalni športniki. Tudi tukaj je razlog povezan s telesom, vendar Cortezova opozarja na nekoliko drugačno lastnost. Po njenih izkušnjah so športniki bolj povezani s svojim telesom in bolje razumejo, kako ga uporabljati. Pri vrhunskem športu je nadzor gibanja pomemben del vsakdana. Športniki veliko časa namenijo koordinaciji, ravnotežju, vzdržljivosti in nadzoru telesa. Cortezova zato meni, da se del teh sposobnosti prenese tudi v spalnico. Toda tudi tukaj velja podobno pravilo: dobra kondicija lahko pomaga, ne more pa nadomestiti komunikacije, pozornosti in občutka za partnerja.

icon-expand Tretje mesto so zasedli zdravniki, kirurgi in fizioterapevti. FOTO: Adobe Stock

Presenetljivi zmagovalci so gradbeni delavci

In zdaj presenečenje. Na prvo mesto je Cortezova postavila gradbene delavce. Kot je poročal New York Post, jo pri njih privlači kombinacija fizično zahtevnega dela, moči in izrazito moške podobe. Po njenem mnenju imajo moški, ki vsak dan opravljajo fizično delo, pogosto dobro razvito zgornjo polovico telesa in veliko telesne vzdržljivosti. Poleg tega jo privlači predstava moškega, ki dela z rokami, je fizično aktiven in se po napornem dnevu ne boji trdega dela. Tudi 24sata je pri poročanju o njeni lestvici izpostavil prav gradbene delavce kot zmagovalce njenega osebnega izbora. Seveda pri tem govorimo o njenem vtisu, ne o pravilu. Poklic ne pove, kako bo nekdo ravnal v intimnem odnosu, tako kot mišice same po sebi niso zagotovilo za dober seks.

icon-expand Presenetljivi zmagovalci so gradbeni delavci FOTO: Adobe Stock

Kaj imajo vsi ti moški skupnega?

Če odmislimo nekoliko zabavno lestvico, se v njenem odgovoru vendarle skriva uporabna ugotovitev. Cortezova je za New York Post povedala, da so po njenem opažanju moški, ki so zdravi in v dobri telesni formi, v povprečju boljši ljubimci od tistih, ki popolnoma zanemarjajo svoje zdravje. To je precej bolj smiselno kot ideja, da bi moral moški zaradi boljšega seksa zamenjati poklic. Dobra telesna pripravljenost lahko pomeni več vzdržljivosti, manj zadihanosti in boljši nadzor gibanja. Še pomembneje pa je, da skrb zase pogosto pomeni tudi večjo samozavest. In prav samozavest brez arogance je lahko v intimnem odnosu precej pomembnejša od samega videza.

Kaj lahko moški dejansko odnese iz njene lestvice?

Cortezova moškim ne svetuje, naj postanejo gradbeni delavci ali profesionalni športniki. Njena priporočila so precej bolj praktična: izboljšati vzdržljivost, bolje poznati svoje telo in predvsem ne biti sebičen ljubimec. Prav zadnja točka je verjetno najpomembnejša. Dober seks ni tekmovanje v vzdržljivosti in tudi ne preizkus telesne moči. Partnerja morata biti pozorna drug na drugega, komunikacija pa je pogosto pomembnejša od tega, koliko lahko nekdo dvigne v telovadnici. Če bi torej iz njene lestvice izluščili eno uporabno lekcijo, bi bila precej preprosta: ni pomembno, kaj piše na tvoji vizitki, ampak kako dobro poznaš svoje telo, kako skrbiš zanj in kako dobro znaš prisluhniti partnerki. Gradbeni delavec ima lahko prednost pri moči, zdravnik pri poznavanju anatomije, športnik pri nadzoru telesa in osebni trener pri vzdržljivosti. Najboljši ljubimec pa je na koncu tisti, ki zna vse to uporabiti tako, da se ob njem dobro počuti tudi druga oseba.

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