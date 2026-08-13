Po sedmih letih zakona je počilo: zvezdnik Muse vložil zahtevo za ločitev

Ločitev je zdaj tudi uradno na sodišču

48-letni pevec Matt Bellamy je zahtevo za ločitev vložil avgusta 2026 v Los Angelesu. Po podatkih iz sodnih dokumentov je kot razlog za razpad zakona navedel nepremostljive razlike, datuma njunega uradnega razhoda pa ni določil in ga je v dokumentih označil kot še nedoločenega. Bellamy in 36-letna Elle Evans sta se spoznala leta 2015 med snemanjem videospota skupine Muse za pesem Mercy, zaročila sta se decembra 2017 ter se poročila 10. avgusta 2019 v Malibuju.

icon-expand Matt Bellamy in Elle Evans FOTO: AP

Zahteva izključno skrbništvo nad otrokoma

Največ pozornosti vzbuja Bellamyjeva zahteva glede njunih otrok. Od sodišča želi izključno pravno in fizično skrbništvo nad šestletno hčerko Lovello in dveletnim sinom Georgeom. Po poročanju People je Evansova že napovedala, da bo zahtevo glede skrbništva izpodbijala.

Razhod se je zgodil že lani

Čeprav je ločitev na sodišče prišla šele zdaj, zakonca že nekaj časa ne živita skupaj. Bellamy je junija letos v pogovoru za The i Paper prvič javno potrdil, da sta se razšla, in razkril, da se je ločitev zgodila v zelo nepričakovanih okoliščinah. "Bilo je zelo nepričakovano," je povedal o obdobju, ki ga je opisal kot enega najtežjih v svojem življenju. Poudaril je predvsem, da je moral po razhodu poskrbeti za otroka in jima zagotoviti čim bolj stabilno domače okolje. Zvezdnik je takrat razkril tudi, da je bil osem mesecev praktično samohranilec. Zaradi skrbi za otroka je moral celo prilagoditi svoje glasbene obveznosti.

icon-expand Matt Bellamy FOTO: Profimedia

Težko obdobje je prenesel tudi v glasbo

Razpad zakona je močno vplival tudi na njegovo ustvarjanje. Bellamy je večino novega albuma skupine Muse, The Wow! Signal, ustvaril prav v obdobju osebne krize. V pogovoru za NME je povedal, da je album nastajal po razhodu z Evansovo in da je bilo ustvarjanje zanj način, kako predelati dogajanje. Glasbo je opisal kot nekakšno oporo v obdobju, ko se je moral soočiti z velikimi osebnimi spremembami. Tudi The Standard je poročal, da je Bellamy obdobje po razhodu opisal kot zelo težko in da je moral zaradi skrbi za otroka celo odpovedati del svojih načrtov. Pevec ima sicer poleg Lovelle in Georgea še sina Binghama iz nekdanjega razmerja z igralko Kate Hudson.

Preberi še Pevec na družinskem sprehodu ni niti za trenutek odložil telefona

Preberi še Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.