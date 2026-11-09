Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca

29-letna avstralska ustvarjalka vsebin Annie Knight, ki je zaslovela predvsem na platformi OnlyFans, je razkrila podrobnosti nenavadnega finančnega dogovora s svojim možem Henryjem Brayshawom. Čeprav sta pred kratkim stopila v zakonski stan, njuno finančno življenje še zdaleč ni podobno tradicionalni predstavi o zakonu. Annie je namreč glavna hraniteljica družine. Po lastnih navedbah na mesec zasluži okoli 124.000 evrov. Njen mož je medtem zapustil redno zaposlitev in se posvetil pomoči pri njenem poslu ter skupnemu življenju. Toda zanimivo je predvsem to, kako sta si uredila denar.

Možu izplačuje plačo, nato pa mu določi žepnino

Annie je pojasnila, da s Henryjem sicer ohranjata ločene finance, vendar sama upravlja velik del njegovega denarja. Ker ji pomaga pri poslovnih dejavnostih, mu plačo izplačuje prek svojega podjetja. Vendar Henry nima neposrednega dostopa do računa, na katerega prejema plačilo. Annie mu od zasluženega denarja določi znesek, ki ga lahko porabi po lastni presoji, preostanek pa upravlja sama. Del denarja namenja tudi vlaganjem v delnice, da bi mož ustvarjal dodatne donose. Takšen sistem je za marsikoga nenavaden, vendar zakonca zatrjujeta, da jima ustreza. "Ko prejme plačo, mu izplačam denar prek svojega podjetja, saj mi pomaga pri delu. Nato mu dam denar za osebno porabo, del pa vlagam v delnice, da lahko tudi na ta način nekaj zasluži," je pojasnila.

icon-expand Možu izplačuje plačo, nato pa mu določi žepnino. FOTO: Profimedia

Mož je sprva nasprotoval, nato pa zapustil službo

Henry priznava, da mu takšna ureditev sprva ni bila najbolj všeč. Ideja, da bi žena upravljala njegove finance, se mu je zdela nenavadna. Toda sčasoma je spremenil pogled na celotno situacijo. Še posebej pomembno je bilo, da mu je Annie ponudila podporo v obdobju, ko se je spopadal z odvisnostjo od iger na srečo. Njegova težava je močno vplivala na njuno razmerje in finančno stanje. Annie je razkrila, da sta za njegovo zdravljenje in okrevanje namenila približno 150.000 dolarjev. Henry danes svojo odločitev, da zapusti prejšnjo službo, opisuje kot eno najboljših v življenju. "Ko mi je ponudila varnost in podporo, da se vrnem domov in delam na sebi, nisem več razmišljal o preteklosti. Annie je edina, ki finančno vzdržuje našo družino, in za to sem ji neizmerno hvaležen," je priznal.

Pred poroko nista podpisala niti predporočne pogodbe

Zanimivo je tudi, da sta se Annie in Henry 1. oktobra poročila na razkošni slovesnosti, vredni približno 100 tisoč evrov, vendar pred poroko nista podpisala predporočne pogodbe. Čeprav sta o njej razmišljala že pred poroko, sta po pogovorih z odvetnikoma ugotovila, da je postopek precej drag in zahteven. Zato sta se odločila, da ga prestavita na prihodnje leto. Annie poudarja, da jo odsotnost pogodbe za zdaj ne skrbi. Vendar želi, da bi bila morebitna prihodnja finančna ureditev pravična za oba. "Predporočna pogodba ni namenjena samo moji zaščiti, temveč tudi Henryjevi. Če bi se na primer čez dve leti razšla, ne bi želela, da ostane brez finančne varnosti in se mora težko prebijati nazaj na trg dela," je pojasnila. Pri tem opozarja, da je tudi Henry pomembno prispeval k njenemu poslovnemu uspehu. Poleg pomoči pri delu prevzema številne obveznosti v skupnem gospodinjstvu.

icon-expand Če bosta imela otroke, bo mož morda ostal doma. FOTO: Profimedia

Če bosta imela otroke, bo mož morda ostal doma

Par razmišlja tudi o prihodnosti in morebitni družini. Annie se zaveda, da bi se lahko njune finančne in življenjske okoliščine precej spremenile, če bi imela otroke. V takšnem primeru bi Henry morda prevzel vlogo očeta, ki ostane doma in skrbi za otroke, medtem ko bi Annie nadaljevala svojo kariero. Pri tem jo skrbi predvsem njegova dolgoročna finančna varnost. Njegova mati je bila namreč več desetletij gospodinja, pozneje pa je imela velike težave pri ponovnem vključevanju na trg dela. Annie ne želi, da bi se Henry nekoč znašel v podobnem položaju.

Ljudje ga označujejo za poraženca, a zakonca se ne obremenjujeta

Njuna ureditev je na družbenih omrežjih sprožila precej kritik. Nekateri komentatorji Henryju očitajo, da je finančno odvisen od žene in da je opustil lastno kariero. Toda zakonca se s takšnimi komentarji ne strinjata. Annie poudarja, da ljudje pogosto spregledajo, koliko dela njen mož opravi v ozadju in kako pomemben je za njeno poslovno uspešnost. "Ljudje naju nenehno obsojajo. Govorijo, da je Henry zguba, ker ostaja doma, ne dela in je finančno odvisen od mene. Toda Henry je srečen, jaz sem srečna in takšen način življenja nama odlično ustreza," je povedala. Henry pa meni, da v partnerskem odnosu ne bi smelo biti pomembno, kdo zasluži več. Če eden od partnerjev finančno poskrbi za družino, drugi pa prispeva na drugačne načine, to po njegovem mnenju ne bi smelo biti razlog za sram ali občutek manjvrednosti. Njuna zgodba tako odpira zanimivo vprašanje: ali mora biti v sodobnem zakonu vedno jasno določeno, kdo je glavni finančni skrbnik, ali pa je pomembneje, da partnerja najdeta ureditev, ki ustreza obema?

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