Medtem ko nekateri moški v zvezo skočijo brez premisleka, se drugi ustavijo in premislijo o vsaki podrobnosti. Ti moški svoje čustvene plati ne pokažejo, dokler niso popolnoma prepričani, da so našli pravo osebo. Dnevno.hr razkriva 3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti, več pa si lahko preberete v nadaljevanju.
Devica: perfekcionizem in nenehno iskanje napak
Moški v znaku device vidi podrobnosti, ki jih drugi popolnoma spregledajo, piše Dnevno.hr. On opazuje vaše obnašanje v različnih situacijah in šele po dolgem razmišljanju naredi prvi korak. Zanj je ljubezen projekt, ki mora imeti smiselno strukturo. Njegova narava je takšna, da raje ostane sam, kot pa da bi bil v zvezi, ki ne ustreza njegovim visokim standardom. Čeprav se zdi, da mu je vseeno, v ozadju njegova glava neprestano procesira informacije. Ko enkrat spozna, da je oseba vredna njegove pozornosti, postane eden najbolj zanesljivih partnerjev, kar si jih lahko zamislite.
Škorpijon: od skrivnostnega neznanca do zvestega partnerja
Škorpijon je znamenje, ki svojo resnično naravo in globino čustev redko pokaže širši javnosti, piše Dnevno.hr. Kljub temu da izžareva neustavljivo privlačnost in samozavest, v notranjosti nenehno pretehta, komu lahko zaupa. Njegov strah pred izdajo ali čustveno ranljivostjo je tako močan, da vzpostavlja številne teste za potencialno partnerico. Šele ko se počuti popolnoma varnega, škorpijon odvrže svoj neprebojni oklep in razkrije svojo intenzivno predanost. Ta proces traja dolgo, vendar ko škorpijon enkrat vstopi v odnos, postane eden najintenzivnejših in najzvestejših partnerjev v celotnem zodiaku, saj ljubezen razume kot ultimativno zavezo, še dodajajo.
Vodnar: svoboda kot pogoj za kakršno koli obliko bližine
Pri moškem vodnarju je ključ v tem, da ga ne poskušate nadzorovati. Ceni svojo neodvisnost in takoj ko začuti pritisk, pobegne, piše Dnevno.hr. Išče osebo, s katero se lahko ure in ure pogovarja o vsem, od znanosti do umetnosti. Če se z njim ne povežete na mentalni ravni, romantična privlačnost ne bo dovolj. Njegovo zaljubljanje poteka počasi in brez pretiranega dramskega naboja. Ko se končno odloči, da boste njegova izbranka, to pomeni, da je ob vas končno začutil, da je lahko takšen, kot je v svojem jedru, ne da bi izgubil svojo bit, še dodajajo.
Vir: dnevno.hr
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