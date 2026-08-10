Medtem ko nekateri moški v zvezo skočijo brez premisleka, se drugi ustavijo in premislijo o vsaki podrobnosti. Ti moški svoje čustvene plati ne pokažejo, dokler niso popolnoma prepričani, da so našli pravo osebo. Dnevno.hr razkriva 3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti, več pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Preberi še V teh znamenjih so rojene ženske, ki veljajo za zlobne

Devica: perfekcionizem in nenehno iskanje napak

Moški v znaku device vidi podrobnosti, ki jih drugi popolnoma spregledajo, piše Dnevno.hr. On opazuje vaše obnašanje v različnih situacijah in šele po dolgem razmišljanju naredi prvi korak. Zanj je ljubezen projekt, ki mora imeti smiselno strukturo. Njegova narava je takšna, da raje ostane sam, kot pa da bi bil v zvezi, ki ne ustreza njegovim visokim standardom. Čeprav se zdi, da mu je vseeno, v ozadju njegova glava neprestano procesira informacije. Ko enkrat spozna, da je oseba vredna njegove pozornosti, postane eden najbolj zanesljivih partnerjev, kar si jih lahko zamislite.

icon-expand Moški v znaku device vidi podrobnosti, ki jih drugi popolnoma spregledajo. FOTO: Shutterstock

Škorpijon: od skrivnostnega neznanca do zvestega partnerja

Škorpijon je znamenje, ki svojo resnično naravo in globino čustev redko pokaže širši javnosti, piše Dnevno.hr. Kljub temu da izžareva neustavljivo privlačnost in samozavest, v notranjosti nenehno pretehta, komu lahko zaupa. Njegov strah pred izdajo ali čustveno ranljivostjo je tako močan, da vzpostavlja številne teste za potencialno partnerico. Šele ko se počuti popolnoma varnega, škorpijon odvrže svoj neprebojni oklep in razkrije svojo intenzivno predanost. Ta proces traja dolgo, vendar ko škorpijon enkrat vstopi v odnos, postane eden najintenzivnejših in najzvestejših partnerjev v celotnem zodiaku, saj ljubezen razume kot ultimativno zavezo, še dodajajo.

icon-expand Škorpijon je znamenje, ki svojo resnično naravo in globino čustev redko pokaže širši javnosti. FOTO: Shutterstock

Vodnar: svoboda kot pogoj za kakršno koli obliko bližine

Pri moškem vodnarju je ključ v tem, da ga ne poskušate nadzorovati. Ceni svojo neodvisnost in takoj ko začuti pritisk, pobegne, piše Dnevno.hr. Išče osebo, s katero se lahko ure in ure pogovarja o vsem, od znanosti do umetnosti. Če se z njim ne povežete na mentalni ravni, romantična privlačnost ne bo dovolj. Njegovo zaljubljanje poteka počasi in brez pretiranega dramskega naboja. Ko se končno odloči, da boste njegova izbranka, to pomeni, da je ob vas končno začutil, da je lahko takšen, kot je v svojem jedru, ne da bi izgubil svojo bit, še dodajajo.

Preberi še 3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved

Preberi še Tri astrološka znamenja, ki so najbolj iznajdljiva

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.