Mislila je, da ji bo starejši moški ponudil varnost, a je po 13 letih doživela boleče razočaranje

Verjela je, da bo starejši moški bolj zrel in pripravljen na družino

Američanka Cortney je s svojo osebno izpovedjo sprožila veliko odzivov. Stara je 37 let, njen mož pa bo marca dopolnil 55 let. Spoznala sta se, ko je bila stara 24 let, in takrat je verjela, da je našla partnerja, s katerim bo lahko ustvarila stabilno družino. Kot je pojasnila v svojem videoposnetku, je bila ena od glavnih stvari, ki so jo pritegnile k starejšemu moškemu, prepričanje, da je že dovolj življenjsko izkušen, da ve, kaj si želi. Pričakovala je, da je obdobje neodgovornega vedenja že za njim in da si želi resnega odnosa, družine ter mirnega skupnega življenja. Toda njena pričakovanja se po lastnih besedah niso uresničila. Z leti je namesto občutka varnosti vse pogosteje doživljala negotovost in nezaupanje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Trinajst let je živela v nenehni napetosti

Najbolj pretresljiv del njene objave je opis vsakdanjega življenja v zakonu. Cortney pravi, da je kar 13 let preživela v stanju, ki ga je opisala kot nenehno preživetje. Po njenih besedah je ves čas preverjala, kaj počne njen partner, kje je, s kom se pogovarja in kaj se dogaja za njenim hrbtom. Živela je v pričakovanju, da bo odkrila nekaj, česar si ne želi izvedeti. Takšna stalna napetost jo je postopoma izčrpavala. Opisala jo je kot tiho in utrujajočo budnost, ki ji je počasi jemala občutek lastne identitete. V objavi je zapisala, da je pri 24 letih verjela, da jo bo stabilnost starejšega partnerja zaščitila. Namesto tega je po lastnem opisu več kot desetletje preživela v odnosu, v katerem se ni mogla sprostiti.

icon-expand Ko je imela 24 let, je verjela, da ji bo zakon s starejšim moškim prinesel varnost, zrelost in stabilnost. FOTO: Shutterstock

Prvič po dolgem času jo je nehalo zanimati, kje je njen mož

Posebno pozornost je pritegnil del videoposnetka, v katerem je Cortney opisala spremembo, ki se ji je še pred kratkim zdela skoraj nepredstavljiva. Povedala je, da je prvič po več kot desetletju preživela štiri dni, ne da bi preverjala partnerjeve aktivnosti. Ni več spremljala, kje je, kaj počne, s kom se druži ali komu pošilja sporočila. Prav tako ga je nehalo preverjati, kaj išče na spletu in kaj zapisuje v svoje beležke ali koledar. Za nekoga se to morda sliši kot nekaj povsem običajnega, toda zanjo je bila to velika sprememba. Priznala je, da je prvič po dolgem času začutila, da lahko ponovno svobodno zadiha. Namesto da bi ves čas razmišljala o partnerjevih dejanjih, se lahko začne posvečati sebi.

Ne ve, ali bo še kdaj lahko zaupala moškemu

Čeprav je v objavi govorila predvsem o osvobajanju od nenehnega preverjanja, je priznala tudi, da je njena izkušnja močno vplivala na pogled na prihodnje odnose. Ni prepričana, ali bo še kdaj lahko popolnoma zaupala drugemu moškemu. Po letih negotovosti si želi predvsem ponovno najti sebe.

Njena zgodba je sprožila številne odzive žensk

Videoposnetek je hitro pritegnil pozornost uporabnikov TikToka in zbral približno 2,3 milijona ogledov. V komentarjih so se oglasile številne ženske, ki so v njeni pripovedi prepoznale tudi del lastnih izkušenj. Nekatere so ji sporočile, da ima zdaj priložnost začeti znova in se osredotočiti nase. Druge so delile zgodbe o svojih dolgih zakonih, iz katerih so odšle zaradi nadzora, manipulacije in nenehnega prilagajanja partnerju. Ena od komentatork je zapisala, da je po 16 letih skupnega življenja zapustila moža, ker ni več želela živeti v odnosu, v katerem je morala paziti na vsako besedo in dejanje. Čeprav je bil odhod težak, danes pravi, da je srečnejša.

Preberi še Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost

Velika starostna razlika še ne zagotavlja uspešnega odnosa

Cortneyjina zgodba odpira vprašanje, ki je v odnosih pogosto spregledano: ali so leta res pokazatelj čustvene zrelosti? Večja starostna razlika med partnerjema sama po sebi ni ovira za srečno zvezo. Prav tako ne pomeni, da bo starejši partner nujno bolj odgovoren ali da bo bolje razumel potrebe druge osebe. Za uspešen odnos so pomembnejši medsebojno spoštovanje, iskrenost, zaupanje in pripravljenost na skupno reševanje težav. Starost lahko prinese življenjske izkušnje, ne more pa nadomestiti teh temeljev. Cortney je danes pred obdobjem, v katerem želi pozornost preusmeriti nase. Njeno glavno sporočilo ni, da je velika starostna razlika v zvezi napaka, temveč da partnerjeve starosti ne smemo zamenjevati z njegovo zrelostjo. Včasih je namreč največji korak naprej prav ta, da ponovno začnemo poslušati sebe.

Preberi še Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita

Preberi še Ljubezen ni premagala 49 let razlike: njun razhod naj bi skrivala skoraj leto dni