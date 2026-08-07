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Harriotte Lane
Odnosi

Moški se me bojijo, ker sem lepa in uspešna: Misica razkrila, zakaj je še vedno samska

B.R.
07. 08. 2026 13.35
3

Čeprav je osvojila več lepotnih naslovov, vodi uspešno podjetje in potuje po svetu, Harriotte Lane pravi, da ji na ljubezenskem področju ne gre tako gladko. Britanska lepotna kraljica namreč meni, da mnoge moške odvrneta prav njen videz in uspešna kariera.

Prepričana je, da moške odvračata njen uspeh in samozavest

Harriotte Lane, Evanjelin Elchmanar in Alisha Cowie, britanske predstavnice na tekmovanju Miss International.
Harriotte Lane, Evanjelin Elchmanar in Alisha Cowie, britanske predstavnice na tekmovanju Miss International. FOTO: Profimedia

Štiriindvajsetletna Harriotte Lane iz Newcastla je nedavno osvojila naziv Miss Grand United Kingdom in bo svojo državo zastopala na mednarodnem tekmovanju Miss Grand International v Bangkoku. Poleg manekenske kariere vodi tudi podjetje, kjer pripravlja tekmovalke na lepotna tekmovanja. Kot poroča Yahoo News UK, meni, da njeni vrstniki pogosto nimajo dovolj samozavesti, da bi jo povabili na zmenek.

"Mislim, da moške moje starosti odvrne to, da sem lepotna kraljica in uspešna," je povedala v intervjuju za Kennedy News. Ob tem dodaja, da je s svojim trenutnim življenjem zadovoljna in da ne čuti potrebe po zvezi za vsako ceno. Po njenem mnenju mora partner v njeno življenje prinesti dodatno vrednost, ne pa ga zapolniti.

Od sramežljive najstnice do mednarodne lepotne kraljice

Harriotte poudarja, da ni bila vedno tako samozavestna. Na uradni strani tekmovanja Miss Teen Great Britain, kjer so predstavili njeno zgodbo, opisuje, da je bila kot najstnica zelo zadržana in se je težko vključevala med vrstnike. Prav sodelovanje na lepotnih tekmovanjih ji je pomagalo zgraditi samozavest, sklepati prijateljstva in se posvetiti dobrodelnim projektom. V letih sodelovanja je po njihovih navedbah pomagala zbrati več kot 70.000 britanskih funtov za različne dobrodelne organizacije.

Danes pravi, da so ji tekmovanja odprla vrata v svet, omogočila potovanja in sodelovanje z mednarodnimi blagovnimi znamkami, predvsem pa dokazala, da sodobna lepotna tekmovanja niso več osredotočena zgolj na videz.

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Lepota ni dovolj, poudarja

Harriotte želi razbiti stereotipe o lepotnih tekmovanjih. Kot je povedala v intervjuju, sodobna tekmovanja iščejo veliko več kot le lep obraz. Organizatorji ocenjujejo tudi komunikacijske sposobnosti, dobrodelno delo, poslovno razmišljanje in osebnost.

To potrjujejo tudi številni britanski mediji, med njimi The Sun, kjer so zapisali, da se Harriotte zavzema za sporočilo body, brain, beauty and business – telo, razum, lepota in podjetnost – kar po njenem mnenju najbolje opisuje sodobne lepotne kraljice.

Na ljubezen ne želi pristajati za vsako ceno

Čeprav priznava, da je samska, tega ne dojema kot težavo. Veliko časa namenja poslu, potovanjem in pripravam na mednarodno tekmovanje. Prepričana je, da se bo pravi partner pojavil ob pravem času.

Njene izjave so na družbenih omrežjih sprožile različne odzive. Nekateri se z njenim pogledom strinjajo in menijo, da lahko uspešne in samozavestne ženske pri nekaterih moških res vzbudijo občutek negotovosti. Drugi pa ocenjujejo, da so razlogi za uspešno zvezo precej bolj kompleksni in jih ni mogoče pojasniti zgolj z videzem ali kariero. Ne glede na različna mnenja je Harriotte Lane z iskrenim pogledom na svoje zasebno življenje znova pritegnila veliko medijske pozornosti.

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Viri: Yahoo News UK, Miss Teen Great Britain, The Sun, Kennedy News

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (3)

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jouža 07. 08. 2026 21.49
1 0
"Moški se me bojijo, ker sem lepa in uspešna" Še ena, ki vztrajno vse karte polaga na svojo zunanjo lepoto, čeprav s figo v žepu in lažno skromnostjo trdi drugače. Dejstvo je, da jo zaradi takšnih in drugačnih dejstev in okoliščin (očitno samo lepota, vse ostalo je nula) nasprotni spol ne vidi kot primerno za razplod oz. kot mater svojih otrok. Pika! Tale izgovor o "močni ženski" je za ženski plevel že preveč stereotipen in slab glede na pravi razlog. Očitno je glede na retoriko že opustila sanje, kako bo zaradi lepote lahko izbirala med bogatimi snubci. Na koncu bo, kot 90% tistih s podobnimi življenjskimi nazori, kupila psa.
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HardKore 07. 08. 2026 21.48
1 0
Imaš mogoče špegl? Meni ne potegneš, mi je prav žal...
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MojsterSplinter 07. 08. 2026 20.35
1 0
Ojoj, "uspešne in samozavestne ženske lahko pri nekaterih moških res vzbudijo občutek negotovosti"! Prostovoljno se priglašam med takšne moške.
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