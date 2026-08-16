V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?

Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta se spoznala leta 2009 med snemanjem filma The Last Song. Filmska romanca je hitro prerasla v resnično razmerje, vendar njuna pot nikoli ni bila povsem mirna.

Leta 2012 sta se prvič zaročila, naslednje leto pa sta zaroko razdrla. Nato sta se ponovno zbližala in leta 2016 znova potrdila zaroko. Decembra 2018 sta se poročila na intimni slovesnosti v Tennesseeju.

Toda zakon je trajal manj kot leto dni. Avgusta 2019 sta objavila, da se razhajata, Liam Hemsworth pa je pozneje vložil zahtevo za ločitev. Ločitev je bila dokončana januarja 2020.