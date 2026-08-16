V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?

Ljubezen, ki se je začela na filmskem setu
Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta se spoznala leta 2009 med snemanjem filma The Last Song. Filmska romanca je hitro prerasla v resnično razmerje, vendar njuna pot nikoli ni bila povsem mirna.
Leta 2012 sta se prvič zaročila, naslednje leto pa sta zaroko razdrla. Nato sta se ponovno zbližala in leta 2016 znova potrdila zaroko. Decembra 2018 sta se poročila na intimni slovesnosti v Tennesseeju.
Toda zakon je trajal manj kot leto dni. Avgusta 2019 sta objavila, da se razhajata, Liam Hemsworth pa je pozneje vložil zahtevo za ločitev. Ločitev je bila dokončana januarja 2020.
Kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
Januarja 2023 je Miley izdala pesem Flowers, ki je zaradi besedila, videospota in datuma izida – na Hemsworthov rojstni dan – hitro postala predmet številnih ugibanj.
Videospot je bil posnet v razkošni hiši, zato so se na družbenih omrežjih hitro pojavile zgodbe, da naj bi bila prav ta nepremičnina povezana z domnevnim varanjem.
Ena od najbolj nenavadnih teorij je v zgodbo potegnila tudi Jennifer Lawrence, Hemsworthovo soigralko iz filmov The Hunger Games.
Oboževalci so v videospotu Flowers iskali namige, med drugim zaradi zlate obleke, ki naj bi spominjala na eno od oblek, ki jih je Lawrence nosila v preteklosti. Iz tega se je razvila teorija, da naj bi bila prav ona ena od žensk, s katerimi naj bi imel Hemsworth afero.
Miley je pozneje povedala več o koncu zakona
Zvezdnica je o razpadu zakona govorila tudi bolj osebno. V pogovoru za Good Morning America je pojasnila, da je bilo v odnosu veliko konfliktov. Leta 2023 je povedala, da je med nastopom na festivalu Glastonbury leta 2019 sprejela odločitev, da zakon ne bo več deloval.
Viri: Glamour, Time, Vanity Fair, Yahoo, Good Morning America
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