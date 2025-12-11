Moskisvet.com
Meghan Markle
Odnosi

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

E.R.
11. 12. 2025 02.30
0

Najnovejši zapleti v družini Markle, kjer se Thomas po amputaciji noge bori za spravo in stik z vnuki, medtem ko Meghan kljub medijskemu nadlegovanju vztraja pri poskusu komunikacije, razkrivajo težave v odnosih.

Zgodba o Meghan Markle in njenem očetu, Thomasu Marklu, se nadaljuje z novimi zapleti. Po tem, ko so Thomasu amputirali nogo, se je ponovno sprožilo vprašanje njunega odtujenega odnosa. Predstavnik sussekške vojvodinje je potrdil, da je Meghan poskušala in uspela poslati pismo očetu, ki se zdravi na Filipinih. Vendar pa je vzpostavitev zasebnega stika močno ovirala neprestana prisotnost novinarke Daily Maila, kar je Meghan povzročilo dodatne težave in potrdilo dolgoletne spore z mediji.

Thomas Markle na bolniški postelji prosi za spravo in želi spoznati vnuke

Thomas Markle, star 81 let, trenutno preživlja čas v bolnišnici na Filipinih, kjer je prestal nujno amputacijo leve noge pod kolenom. Do drastičnega posega je prišlo, ker se mu je stopalo nenadoma obarvalo in oteklo, postalo je močno boleče, kar je preprečevalo hojo. Zdravniška ekipa je odkrila krvni strdek, ki je prekinil dotok krvi, in ugotovila, da je amputacija edina možnost za preprečitev širjenja nekroze in sepse, kar bi bilo lahko zanj usodno. Iz bolniške postelje je Thomas v čustvenem intervjuju izrazil globoko željo po spravi z Meghan. Poudaril je, kako pomembno mu je, da končno spozna svoja vnuka, Archieja in Lilibet, ki jih do sedaj še ni imel priložnosti videti. Njegova pripomba "Hotel sem shujšati, vendar ne na tak način!" razkriva tudi humor v tej tragični situaciji, čeprav je iskreno priznal tudi strah pred življenjem v invalidskem vozičku in fantomsko bolečino.

Oče Meghan Markle se bori za življenje
Preberi še
Oče Meghan Markle se bori za življenje

Medtem ko Thomas Markle išče spravo, je vojvodinja Meghan po potrditvi s strani svojega predstavnika poslala pismo svojemu očetu. Vendar so bila ta prizadevanja močno ovirana, saj se je novinarka Daily Maila, po besedah predstavnika, praktično stalno zadrževala ob njegovi postelji, objavljala vsako interakcijo in prestopala jasne etične meje. To je močno otežilo Meghanin poskus zasebnega stika. Pismo je naposled prispelo do Thomasa s pomočjo zanesljivih in preverjenih kontaktov. Po eni strani osebje v bolnišnici trdi, da telefonskih klicev s strani Meghan ni bilo, po drugi pa predstavnik trdi, da je vojvodinja poslala elektronsko sporočilo na domnevno neveljaven pet let star elektronski naslov Thomasa, kar kaže na pretrgano komunikacijsko nit in dodaja kompleksnost situaciji.

Odnosi v družini Markle in spopad z mediji

Razmerje med Meghan in njenim očetom se je bistveno poslabšalo pred kraljevsko poroko leta 2018, ko je Thomas Markle nekaj dni pred slovesnostjo objavil, da se je zaradi zdravstvenih težav ne bo udeležil, potem ko je priznal, da se je dogovoril za prirejene paparazzi fotografije. To je povzročilo globok razkol, ki se do danes ni zacelil, kar je ustvarilo prekinitev v komunikaciji in zaupanju. Dodatno k temu kompleksnemu odnosu prispevajo pravni postopki, ki jih Harry in Meghan vodita proti različnim medijskim hišam od leta 2019. Harry jasno navaja, da je njegov cilj resnica in odgovornost po letih nenehnega medijskega vpletanja v njegovo zasebno življenje. Trenutno sta, skupaj z drugimi znanimi osebnostmi, kot je Elton John, vključena v tožbo proti Associated Newspapers, izdajatelju Daily Maila, zaradi domnevnega nezakonitega zbiranja informacij. To sojenje, ki naj bi se začelo v začetku naslednjega leta, poudarja nepopustljivo držo para do medijskih manipulacij. Zato danes, namesto v Veliki Britaniji, vojvoda in sussekška vojvodinja živita v Kaliforniji s svojima dvema otrokoma, saj sta se leta 2020 uradno umaknila iz kraljevih dolžnosti. Britanski mediji so prav tako poročali, da se je Thomas Markle letos preselil iz Mehike na Filipine, kar dodatno otežuje morebitne stike in spravo.

Princ Harry in Meghan Markle
Princ Harry in Meghan Markle FOTO: Profimedia

Različni svetovi: tiho življenje Dorie Ragland v Los Angelesu

V kontrastu z dramo, ki obkroža družino Meghan in Thomasa, živi njena mati, Doria Ragland, povsem običajno in umirjeno življenje, daleč stran od bleščečega holivudskega glamurja in nenehne pozornosti medijev. Redko je videna v javnosti, njene pojavitve v javnosti pa so običajno omejene na uradne dogodke ali zasebne družinske priložnosti. Pred kratkim je bila Doria posneta pred svojim domom v Los Angelesu, kar je bil njen prvi javni nastop, odkar je izvedela za amputacijo noge svojega bivšega moža Thomasa. Na fotografijah, ki so zaokrožile v medijih, je bila Doria videti sproščeno. Njena zunanjost priča o poskusu, da bi ostala prizemljena in stran od stalnih kraljevskih škandalov in novic, ki spremljajo njenega zeta princa Harryja in hčer Meghan Markle.

Trenutne razmere poudarjajo zapleteno naravo družinskih vezi

Zapleteni odnosi v družini Markle, poudarjeni z zdravstveno krizo Thomasa Marklea in Meghaninimi prizadevanji za stik, ponazarjajo, kako težko je vzdrževati osebne vezi pod stalnim medijskim pritiskom. Dolgotrajen spor z medijskimi hišami in njuno umikanje iz kraljevih dolžnosti kažejo na močno željo Harryja in Meghan po nadzoru nad njunim življenjem. Thomasova iskrena želja po spoznavanju vnukov in spravi je srce parajoča in ponuja upanje na morebitno otoplitev odnosov, kljub vsem preteklim zapletom in nesoglasjem, ki jih je podžgala tudi medijska vpletenost. Odprto vprašanje ostaja, ali bosta resnica in odgovornost končno prekinili začarani krog sporov.

Vir: dnevnik.hr in index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
