Rekla je, da ima prevelikega

Nekdanji zvezdnik NFL Matt Kalil je sprožil sodni postopek proti svoji nekdanji ženi, vplivnici in modelu Haley Kalil, zaradi njenih izjav o njunem zakonu, ki so v zadnjih mesecih postale viralne. Tožba trdi, da je Haley med javnim nastopom razkrila "globoko osebne in ponižujoče podrobnosti", kar je po Mattovih besedah povzročilo val neželene pozornosti in celo nadlegovanja njegove družine, poroča Unilad.

Kaj je sprožilo tožbo?

Vse se je začelo med Haleyjinim nastopom v livestreamu Marlon Garcia – Mar-Athon, kjer je odkrito govorila o razlogih za razpad njunega sedemletnega zakona. Med pogovorom je namignila, da naj bi bile težave v spalnici eden ključnih dejavnikov za ločitev. Po navedbah iz sodnih dokumentov, ki jih navaja več medijev, je Haley med pogovorom trdila, da je bila intimnost med zakoncema "nemogoča", pri čemer je Mattovo anatomijo opisala na način, ki je hitro postal viralen. V enem od najbolj deljenih trenutkov je dejala, da je bil problem "prisoten ves čas zakona" in da sta "poskusila vse – terapevte, zdravnike, karkoli", poroča Fox News. V drugem delu intervjuja je šla še dlje in Mattovo moškost primerjala z "dvema pločevinkama Coca-Cole, morda celo tretjo".

Matt Kalil: "To je povzročilo vsiljivo pozornost in škodo moji družini"

Matt Kalil, ki se je po koncu kariere umaknil iz javnosti, trdi, da so Haleyjine izjave sprožile val posmeha, komentarjev in celo nadležnih sporočil, ki so prizadela tudi njegovo novo družino. V tožbi navaja, da je bil izpostavljen "neželeni pozornosti in invazivnim komentarjem javnosti", njegova družina pa naj bi bila "prisiljena prenašati nenehno kroženje teh ponižujočih izjav". Zahteva 75.000 dolarjev odškodnine ter sojenje s poroto.

icon-expand Matt Kalil FOTO: Profimedia

Odvetnik Haley Kalil: "To je pravno neutemeljeno"

Na tožbo se je hitro odzval Haleyjin pravni zastopnik Matthew Bialick, ki je za PEOPLE ostro zavrnil Mattove obtožbe. "Tožbeni zahtevki poskušajo nevarno razširiti obstoječo zakonodajo in ustvariti precedens, ki bi kaznoval žensko zgolj zato, ker iskreno govori o preteklem razmerju," je dejal. Dodaja, da primer odpira resna vprašanja o svobodi govora, saj gre za spor med dvema javnima osebnostma.

Haley: "Moje srce je strto"

Haley Kalil je za TMZ Sports povedala, da jo je tožba globoko prizadela: "Pravdni postopki so mučni in čustveno izčrpavajoči. Srce mi je strlo, da se je odločil, da nas in naše družine izpostavi tej preizkušnji," je dejala. V ločenem odzivu je poudarila, da je v celotnem pogovoru o svojem bivšem možu govorila tudi pozitivno: "Resnica je v originalnem livestreamu. Večkrat sem ga pohvalila in govorila o dobrih stvareh v najinem zakonu," je povedala za Page Six.

icon-expand Haley Kalil FOTO: Profimedia

Ozadje: zakon, ločitev in nova življenja

Haley in Matt sta se poročila leta 2015, ločitev pa je bila dokončana leta 2022. Kot razlog je Haley navedla "nepremostljive razlike". Matt se je leta 2024 poročil s Keilani Asmus, s katero ima otroka. Haley je medtem postala ena najbolj prepoznavnih spletnih ustvarjalk, znana po svojih viralnih videih in rdečih preprogah.

Primer, ki odpira širšo razpravo

Primer Kalil proti Kalil (oz. Baylee, kot se Haley zdaj predstavlja) je sprožil razpravo o tem, kje je meja med pravico do zasebnosti in pravico do svobode govora – še posebej v dobi livestreamov, podcastov in viralnih posnetkov. Odvetnik Bialick opozarja, da bi lahko tožba ustvarila nevaren precedens: "Gre za poskus utišanja ženske, ki govori o lastnih izkušnjah. To je izjemno problematično," je še dejal po poročanju Yahoo.

