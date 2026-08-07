Bo moral Luka Dončić odšteti 43 milijonov? Anamaria naj bi vložila novo zahtevo

Anamaria Goltes naj bi zahtevala 43 milijonov evrov

Po poročanju ameriškega portala TMZ naj bi Anamaria Goltes v Sloveniji vložila novo pravno zahtevo, v kateri naj bi od Luke Dončića zahtevala skupno 50 milijonov dolarjev oziroma približno 43 milijonov evrov. Spor naj ne bi bil povezan samo s financami. Kot poroča TMZ, naj bi Anamaria Goltes želela tudi spremembo dogovora glede časa, ki ga Luka Dončić preživlja s hčerkama. Po trenutnih navedbah naj bi bili deklici pri očetu vsaj dva dni na teden, v novi zahtevi pa naj bi predlagala zmanjšanje tega časa.

icon-expand Anamaria Goltes naj bi zahtevala 43 milijonov evrov. FOTO: Profimedia

Prav vprašanje bližine otrok je bilo že prej eno glavnih nesoglasij med nekdanjima partnerjema. Dončić je po poročanju ESPN povedal, da so mu hčerke najpomembnejše in da si želi biti čim bolj prisoten v njunem življenju.

Spor se je začel po koncu dolgoletne zveze

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta bila skupaj več let, njuna zveza pa se je začela še pred njegovim svetovnim vzponom v ligi NBA. Par se je zaročil leta 2023, skupaj pa imata dve hčerki. Po koncu zaroke se je odprlo vprašanje ureditve prihodnosti družine. Anamaria je pred tem vložila zahtevo za preživnino v ZDA, nato pa jo je umaknila z obrazložitvijo, da želi zadeve rešiti sporazumno in v korist otrok.

Luka Dončić velja za enega najbogatejših športnikov svoje generacije

Dončić je z igranjem v ligi NBA postal eden najbolje plačanih košarkarjev na svetu. Njegove pogodbe, sponzorstva in poslovni projekti so mu ustvarili ogromno premoženje, zato je vsak pravni spor, povezan z milijonskimi zneski, deležen velike pozornosti. Kljub temu strokovnjaki za družinsko pravo opozarjajo, da pri takšnih primerih ne gre zgolj za višino premoženja, temveč predvsem za ureditev odnosov med staršema in zagotavljanje stabilnosti otrok.

Kaj bo sledilo v nadaljevanju spora?

Za zdaj ostaja odprtih več vprašanj. Ni znano, ali bo prišlo do dogovora brez dolgotrajnega sodnega postopka ali bo o zahtevah odločalo sodišče. Prav tako še ni jasno, ali bodo navedeni zneski potrjeni ali spremenjeni. Primer Luke Dončića in Anamarie Goltes tako ostaja ena najbolj spremljanih zasebnih zgodb slovenskega športnika. V ospredju niso več samo milijoni, temveč predvsem vprašanje, kako bo nekdanji par uredil prihodnost svoje družine.

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