60-letna grofica uživa v objemu novega partnerja

Strastni trenutki v turkiznem morju

Zvezdnica resničnostnih šovov Real Housewives of New York je v Cancúnu preživela dan, ki bi ga zlahka zamenjali za prizor iz romantičnega filma, poroča dnevnik.hr. V svetlo rumenem bikiniju je 60-letna Luann de Lesseps samozavestno pokazala svojo postavo, medtem ko je v objemu svojega partnerja uživala v valovih Karibskega morja. Fotografi so ju ujeli med poljubi in objemi, pri čemer sta delovala izjemno sproščeno in zaljubljeno. Kot poročajo tuji mediji, sta se smejala, igrala v vodi in si privoščila trenutke, ki jih nista skrivala pred javnostjo.

Romantičen sprehod po plaži

Po kopanju sta se z roko v roki sprehodila nazaj proti obali. Luann je s spuščenimi mokrimi lasmi sledila Michaelu, nepremičninskemu agentu iz Hamptonsov, ki je v modrih kopalkah pokazal svojo športno postavo. Par je bil videti popolnoma usklajen in sproščen, kot da uživa v vsakem trenutku skupnega oddiha.

Ljubezenska zgodba, ki traja od leta 2025

Luann in Michael Riemerschmid sta romantično povezana od junija 2025. Takrat so se pojavile celo govorice o zaroki, saj je bila Luann opažena z bleščečim prstanom. A kot je kasneje pojasnil vir blizu zvezdnice, prstan ni bil zaročni, temveč darilo enega od snubcev iz njene oddaje Love Hotel na Bravo. Kljub temu je jasno, da je njuna zveza resna. Riemerschmid se je javno predstavil kot njen partner, od takrat pa sta neločljiva – skupaj potujeta, preživljata prosti čas in se ne skrivata pred mediji.

Od grofice do resničnostne zvezdnice

Luann de Lesseps je v javnosti znana tudi po svojem aristokratskem naslovu. Leta 1993 se je poročila s francoskim grofom Alexandrom de Lessepsom in tako postala grofica. Naziv je obdržala tudi po ločitvi leta 2009. Leta 2016 ga je iz spoštovanja do francoske družine začasno opustila, ko se je poročila s Tomom D'Agostinom, a ga je po razhodu leta 2017 ponovno začela uporabljati.

