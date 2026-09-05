Izgubil je ženo zaradi raka, nato pa spoznal žensko, ki mu je vrnila srečo

Usodno srečanje v Mehiki, ki je spremenilo vse

Pierce Brosnan in Keely Shaye Smith sta se prvič srečala leta 1994 v mehiškem Cabo San Lucasu. Keely je bila takrat televizijska novinarka, ki je prišla na dogodek zaradi intervjuja z igralcem Tedom Dansonom, a se je večer obrnil povsem drugače. Tam je spoznala Brosnana, med njima pa se je hitro razvila posebna povezanost. Čeprav igralec takrat ni iskal nove zveze, je prav srečanje s Keely počasi spremenilo njegov pogled na prihodnost. Kot je v več intervjujih pripovedoval Pierce Brosnan, mu Keely ni poskušala izbrisati preteklosti, ampak mu je dovolila, da je žaloval in se s svojo bolečino soočil na svoj način.

icon-expand Pierce Brosnan s soprogo Keely Shaye Smith. FOTO: Profimedia

Brosnan je pred tem doživel bolečo izgubo

Preden je spoznal Keely, je Brosnan doživel eno največjih tragedij svojega življenja. Njegova prva žena Cassandra Harris je leta 1991 umrla zaradi raka jajčnikov, stara komaj 43 let. S Cassandro je bil poročen 11 let, skupaj pa sta imela sina Seana. Brosnan je sprejel tudi njena otroka iz prejšnjega zakona, Charlotte in Christopherja, zato je izguba prizadela celotno družino. O tem obdobju je igralec večkrat odkrito govoril. Kot poroča revija People, je Brosnan poudaril, da ga je smrt prve žene globoko zaznamovala in da je izguba osebe, s katero deliš življenje, izkušnja, ki je ne moreš preprosto pozabiti.

Keely mu je pomagala ponovno najti ravnotežje

icon-expand Keely mu je pomagala ponovno najti ravnotežje. FOTO: Profimedia

Posebnost njune zveze je bila tudi v tem, da Keely ni poskušala tekmovati s spominom na Cassandro. Brosnan je večkrat povedal, da je cenil predvsem njeno razumevanje in potrpežljivost. Ni ga silila, naj preteklost pusti za sabo, ampak mu je dala prostor, da jo sprejme. Prav zaradi tega je njun odnos sčasoma postal še močnejši. Po pisanju revije Hello! je Brosnan svojo ženo večkrat opisal kot osebo, ki mu je prinesla mir, stabilnost in novo življenjsko energijo po zelo težkem obdobju.

Zakon, ki že desetletja kljubuje Hollywoodu

Pierce Brosnan in Keely Shaye Smith sta se poročila leta 2001 na Irskem. Od takrat sta skupaj prestala številne spremembe, od vzponov v igralčevi karieri do družinskih preizkušenj. Skupaj imata dva sinova, Dylana in Parisa, Brosnan pa pogosto poudarja, kako pomembna mu je družina. V svetu zabave, kjer številne zveze ne zdržijo pritiska slave, njun odnos pogosto izstopa prav zaradi preprostosti in medsebojnega spoštovanja.

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