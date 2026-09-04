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Lazar Ristovski
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Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar

B.R.
04. 09. 2026 09.58
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Srbski igralec Lazar Ristovski je po večletni zvezi z igralko Anico Lazić naredil nov korak. Par je svojo ljubezensko zgodbo zdaj okronal s poroko, novico pa sta mladoporočenca objavila kar na družbenih omrežjih.

Lazar Ristovski in Anica Lazić sta se poročila

Lazar Ristovski in Anica Lazić sta se poročila. 73-letni igralec in njegova 34-letna partnerica sta veselo novico 3. septembra delila na družbenih omrežjih, kjer sta objavila tudi fotografije s poročnega dne.

"Pravkar poročena," je ob fotografijah zapisala Anica Lazić.

Na posnetkih sta mladoporočenca nasmejana, Lazar pa svojo ženo na eni od fotografij nežno poljublja na čelo. Anica je za pomemben dan izbrala elegantno belo obleko, Ristovski pa svetlejšo kombinacijo s sivim suknjičem in belo srajco, o njunem poročnem dnevu poročata Telegraf in Blic.

Poroka je bila očitno bolj zasebna, vendar podrobnosti o kraju in poteku slovesnosti par za zdaj ni javno razkril.

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39 let starostne razlike je ves čas burilo javnost

Lazar Ristovski in Anica Lazić sta zaradi 39-letne starostne razlike že od začetka pritegovala veliko pozornosti. Kljub temu sta se odločila za skupno življenje in svojo zvezo v zadnjih letih večkrat pokazala tudi javnosti.

Po podatkih, ki jih je januarja letos objavil Informer, sta bila Anica in Lazar takrat že eden bolj prepoznavnih igralskih parov v Srbiji. Novejši viri njuno zvezo umeščajo v leto 2023, zato je njuna poroka prišla po skoraj treh letih skupne poti.

Anica je že v preteklosti govorila o tem, kako sta se spoznala. Opisala je, da je njun prvi pogovor trajal več ur in da se je odnos nato naravno razvijal. O njuni zvezi je spregovoril tudi Ristovski, ki je ob razkritju razmerja poudaril, da je Anica v njegovo življenje prišla šele po koncu njegovega prejšnjega zakona.

Njuna zveza je bila sprva deležna številnih komentarjev

Ko je postalo jasno, da sta Lazar in Anica par, je njuna zveza sprožila precejšen odziv javnosti. Razlika v letih je bila namreč hitro glavna tema številnih komentarjev.

Anica je pozneje odkrito povedala, da se je zaradi odzivov na njuno zvezo soočala tudi z neprijetnimi komentarji na spletu. V pogovoru za srbsko televizijo Prva je opisala, da je po javni objavi njunega razmerja prejela veliko sporočil, pri soočanju s pritiskom pa ji je pomagal tudi psihoterapevt.

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Lani sta že živela skupaj

Njuna zveza se je medtem razvijala precej dlje od medijske pozornosti. Blic je decembra 2023 poročal, da sta Anica in Lazar začela živeti skupaj, njuno skupno življenje pa je postajalo vse bolj resno.

Še januarja letos sta v skupnem pogovoru za Informer govorila o vsakdanjem življenju, potovanjih in načrtih. Takrat sta svojo zasebnost še vedno precej skrbno varovala, vendar sta bila očitno že zelo povezana.

Po poletju, v katerem so ju srbski mediji spremljali tudi na skupnem oddihu, je sledil še korak, ki ga javnost ni pričakovala tako hitro – poroka.

Lazar Ristovski
Lazar Ristovski FOTO: Profimedia

Del poročnega dogajanja je na družbenih omrežjih razkrila tudi manekenka Sofija Milošević. Kot poroča Mondo, je bila prav ona Aničina poročna priča.

Miloševićeva je po poroki objavila fotografije in posnetke, s katerimi je pokazala del vzdušja. Med drugim je delila tudi posnetek mladoporočencev in s kratkim zapisom potrdila svojo vlogo pri poroki.

Novica je hitro sprožila številne čestitke. Med prvimi, ki so paru javno voščili, je bila tudi modna oblikovalka Verica Rakočević, poroča Hello! Srbija.

Ristovski je bil pred tem 42 let poročen z igralko Danico

Za Lazarja Ristovskega je to drugi zakon. Pred Anico Lazić je bil več kot štiri desetletja poročen z igralko Danico Ristovski.

Lazar in Danica sta se poročila leta 1980 in bila skupaj 42 let. V zakonu sta se jima rodila sinova Petar in Jovan. Njuna zakonska zveza se je končala leta 2022, Ristovski pa je pozneje začel novo življenjsko poglavje z Anico.

Ob razkritju nove zveze je igralec jasno povedal, da Anica ni bila povezana z njegovim prejšnjim zakonom in ločitvijo. S tem je že takrat želel preprečiti ugibanja o časovnem zaporedju dogodkov.

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Viri: Telegraf.rs, Blic, Mondo, Informer, Hello! Srbija, Alo.rs

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