Ta lepotica greje posteljo svetovnemu prvaku formule 1

Britanski dirkač Lando Norris (25) je na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka Formule 1. Za osvojitev naslova je moral končati vsaj na tretjem mestu – in prav to je storil, kljub začetnim težavam, ko ga je prehitel moštveni kolega Oscar Piastri. Charles Leclerc je proti koncu dirke še poskušal ogroziti njegovo vodstvo, a je Norris zadržal tempo in se v solzah zahvalil ekipi McLaren ter staršem:

"Hvala vam, fantje ... uresničili ste mi sanje. Rad te imam, mama, rad te imam, oče. Zdaj jokam!"

Po čustvenem trenutku v dirkalniku je objel mamo Cisco in očeta Adama, nato pa se je odpravil naravnost k svoji punci Margaridi Corceiro, s katero sta se poljubljala in objemala pred množico navijačev.