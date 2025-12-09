Moskisvet.com
lando norris dekle
Odnosi

Ta lepotica greje posteljo svetovnemu prvaku formule 1

E.R.
09. 12. 2025 01.30
1

Po osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka Formule 1 se je Lando Norris pred množico navijačev poljubljal s svojo izbranko. Poglejte, za kakšno lepotico se je ogrelo njegovo srce.

Britanski dirkač Lando Norris (25) je na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka Formule 1. Za osvojitev naslova je moral končati vsaj na tretjem mestu – in prav to je storil, kljub začetnim težavam, ko ga je prehitel moštveni kolega Oscar Piastri. Charles Leclerc je proti koncu dirke še poskušal ogroziti njegovo vodstvo, a je Norris zadržal tempo in se v solzah zahvalil ekipi McLaren ter staršem:

"Hvala vam, fantje ... uresničili ste mi sanje. Rad te imam, mama, rad te imam, oče. Zdaj jokam!"

Po čustvenem trenutku v dirkalniku je objel mamo Cisco in očeta Adama, nato pa se je odpravil naravnost k svoji punci Margaridi Corceiro, s katero sta se poljubljala in objemala pred množico navijačev.

Kdo je Margarida Corceiro?

Margarida Corceiro, znana tudi kot Magui, je 23-letna portugalska manekenka, igralka in vplivnežka z več kot 2 milijoni sledilcev na Instagramu. Je solastnica znamke kopalk Missus Swimsuits in je nastopila v portugalskih televizijskih oddajah ter filmih, med drugim v seriji Citas Barcelona na Amazon Prime.

Norrisa in Corceiro povezujejo že od leta 2023. Čeprav sta razmerje občasno zanikala, so ju večkrat opazili skupaj – od Monaka do Ibize. Septembra 2025 je Norris javno priznal: "Ona je nekdo, s katerim sem lahko zelo to, kar sem. Lepo je, ko si lahko za en dan najameva čoln ali greva skupaj domov in se sprostiva."

Ljubezen in polemike v svetu F1

Njuna romanca je med oboževalci sprožila navdušenje, a tudi nekaj polemik. Nekdanji Norrisov moštveni kolega Carlos Sainz je kritiziral produkcijske ekipe, ker med prenosi dirk pogosto prikazujejo reakcije partnerk voznikov: "Pretiravajo s prikazovanjem deklet ... veliko stvari so spregledali. Spoštovati bi morali konkurenco."

Corceiro se je na očitke odzvala za portugalske medije: "Ne kličem kamer. Če me posnamejo, me posnamejo. Včasih se sploh ne zavedam, da me snemajo."

Vir: Mirror & ELLE Australia

Lando Norris Formula 1 Margarida Corceiro prvak F1 slavni znani razmerje mladi pari odnosi
