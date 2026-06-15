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Mislil je, da ima vse pod nadzorom. Potem je prišla kriza srednjih let

B.R.
15. 06. 2026 03.51
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Kriza srednjih let pri moških se pogosto pojavi kot obdobje notranjih dvomov, sprememb vedenja in ponovnega vrednotenja življenjskih odločitev med približno 40. in 55. letom.

Kaj je kriza srednjih let?

Kot navajajo psihološke raziskave razvoja odraslih, kriza srednjih let predstavlja obdobje, ko se moški začnejo intenzivneje ukvarjati z vprašanji smisla, staranja in lastnih dosežkov. V tem času se pogosto pojavi občutek, da življenje ne poteka več v smeri, ki so si jo nekoč predstavljali.

Moški v tem obdobju pogosto začnejo bolj ceniti zdravje, odnose in kakovost življenja.
Moški v tem obdobju pogosto začnejo bolj ceniti zdravje, odnose in kakovost življenja. FOTO: Adobe Stock

Notranje vrednotenje življenja

Kot poroča American Psychological Association, se v tem obdobju pogosto pojavi potreba po ponovni oceni življenjskih prioritet, kjer se moški sprašujejo, ali so njihove dosedanje odločitve prinesle zadovoljstvo in stabilnost.

Najpogostejši znaki krize srednjih let

Kot navajajo psihološke študije življenjskih prehodov, se kriza srednjih let pri moških pogosto kaže skozi spremembe v vedenju, razpoloženju in življenjskem slogu.

Dvomi o dosežkih

Moški pogosto začnejo dvomiti o svojih kariernih in osebnih dosežkih, tudi če so objektivno uspešni. Pojavi se občutek, da nekaj pomembnega manjka.

Želja po spremembah

Kot poroča Psychology Today, se pogosto pojavijo impulzi po spremembah – od novega videza, novih hobijev do večje potrebe po svobodi ali spremembi življenjskega ritma.

Kriza srednjih let ni nujno "kriza", temveč naraven razvojni proces.
Kriza srednjih let ni nujno "kriza", temveč naraven razvojni proces. FOTO: Shutterstock

Kariera, družina in občutek pritiska

Kot navaja American Psychological Association, se mnogi moški v tem obdobju znajdejo med zahtevami kariere in družinskimi odgovornostmi. Ta kombinacija pogosto ustvarja občutek preobremenjenosti.

Ravnovesje, ki se poruši

V tem obdobju pogosto dosegajo vrh kariere, hkrati pa imajo največ družinskih obveznosti. To povzroča občutek, da nimajo dovolj časa zase.

Ali kriza srednjih let prizadene vse moške?

Kot poroča Harvard Health Publishing, kriza srednjih let ni univerzalna. Pri nekaterih moških je izrazita, pri drugih pa se pojavi le kot blago obdobje razmisleka in prilagajanja.

Vloga osebnosti in okolja

Raziskave kažejo, da na intenzivnost vplivajo osebnost, socialna podpora in življenjske okoliščine, zato se izkušnja med posamezniki močno razlikuje.

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Ali je kriza srednjih let lahko pozitivna?

Kot navajajo strokovnjaki National Institute on Aging, to obdobje ni nujno negativno. Pogosto deluje kot sprožilec za spremembe življenjskih navad in večjo osredotočenost na osebno zadovoljstvo.

Sprememba prioritet

Moški v tem obdobju pogosto začnejo bolj ceniti zdravje, odnose in kakovost življenja kot pa zgolj karierni uspeh.

Kako moški reagirajo na to obdobje?

Kot poročajo različne študije življenjskih prehodov, se moški pogosto odzivajo z aktivnimi spremembami: več športa, menjava službe, več časa z družino ali iskanje novih interesov.

Kriza srednjih let kot naraven proces

Psihološke raziskave kažejo, da kriza srednjih let ni nujno "kriza", temveč naraven razvojni proces, v katerem se posameznik sooča z omejenostjo časa in realnostjo svojih odločitev.

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Viri: American Psychological Association, Psychology Today, Harvard Health Publishing, National Institute on Aging

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