Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Kristi Noem
Odnosi

Po 34 letih konec: zapušča moža, v ozadju njegovo skrivno spletno življenje

B.R.
01. 10. 2026 09.10
0

Kristi Noem se po 34 letih zakona ločuje od moža Bryona Noema. Sodna dokumentacija kot razlog navaja nepremostljive razlike, do razhoda pa prihaja po mesecih pozornosti, ki jo je pritegnilo moževo domnevno skrivno spletno življenje.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Nekdanja guvernerka Južne Dakote in nekdanja ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je vložila zahtevo za ločitev od Bryona Noema, s katerim je bila poročena več kot 34 let.

Po podatkih ameriške tiskovne agencije Associated Press je bila zahteva vložena v okrožju Hamlin v Južni Dakoti. Dokumentacija je bila vložena že aprila, javno dostopna pa je postala šele konec septembra. Kot uradni razlog so navedene nepremostljive razlike.

Kristi in Bryon Noem sta se poročila 23. maja 1992. Spoznala sta se že v srednji šoli, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci.

Nekdanja ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem.
Nekdanja ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem. FOTO: Profimedia

Razveza prihaja po mesecih medijske pozornosti

Njuno zasebno življenje je letos postalo predmet velikega zanimanja po poročilih o Bryonovih spletnih dejavnostih. Revija People je navedla, da so marca 2026 izbruhnile zgodbe o njegovem sodelovanju v spletnih forumih, povezanih s tako imenovano bimbofikacijo.

Gre za spletno skupnost, povezano z igranjem vlog in izrazito feminiziranim videzom.

Poročanje o Bryonu je temeljilo predvsem na fotografijah, sporočilih in navedbah oseb, s katerimi je komuniciral prek spleta. The Daily Mail je objavil fotografije in dele komunikacije ter poročal, da je Bryon uporabljal spletni vzdevek in plačeval izvajalkam spletnih vsebin.

Kaj je znano o Bryonovem spletnem življenju?

Marca je The Daily Mail objavil obsežno poročilo o Bryonovih spletnih dejavnostih. Med drugim je navedel, da je sodeloval v spletnih pogovorih, povezanih z bimbofikacijo, ter da je nekaterim ženskam za spletne interakcije plačeval večje zneske.

People je pozneje poročal, da je bilo v teh dejavnostih po navedbah Daily Maila porabljenih približno 25.000 evrov.

Bryon Noem je sodelovanje v spletnih klepetalnicah priznal, vendar je zanikal nekatere druge navedbe, ki so se pojavile v medijskem poročanju.

Razveza prihaja po mesecih medijske pozornosti.
Razveza prihaja po mesecih medijske pozornosti. FOTO: Profimedia

Kristi Noem je dejala, da bo o ločitvi molčala

Po objavi sodne dokumentacije je odvetnik Kristi Noem Michael Sabers za People sporočil, da je vložila zahtevo za prenehanje zakonske zveze in da zaradi sodnega postopka drugih podrobnosti ne bo komentirala.

Tudi Bryonov pravni zastopnik je po poročanju Associated Press poudaril, da je njegov klient žalosten zaradi konca zakona. Dodal je, da želi predvsem zaščititi družino ter z nekdanjo ženo še naprej nastopati kot ljubeč oče in dedek.

Bryonov odvetnik je obenem sporočil, da bo njegov klient pripravljen predstaviti svojo plat zgodbe, če bo to potrebno v sodnem postopku.

Skupaj sta bila več kot tri desetletja

Kristi in Bryon Noem sta večino skupnega življenja preživela zunaj hollywoodskega ali političnega blišča. Bryon je po podatkih National Governors Association delal na družinski kmetiji, pozneje pa v prodaji in zavarovalništvu.

Kristi Noem je medtem zgradila dolgo politično kariero. Leta 2006 je bila izvoljena v zakonodajno telo Južne Dakote, leta 2010 v predstavniški dom Združenih držav Amerike, leta 2018 pa je zmagala na volitvah za guvernerko Južne Dakote.

Leta 2025 je postala ministrica za domovinsko varnost v drugi administraciji predsednika Donalda Trumpa, marca 2026 pa je položaj zapustila.

Po 20 letih je konec: zvezdnik se ločuje
Preberi še
Po 20 letih je konec: zvezdnik se ločuje
Ločila se je ena najbogatejših žensk na Hrvaškem
Preberi še
Ločila se je ena najbogatejših žensk na Hrvaškem

Viri: Associated Press, People, The Washington Post, The Guardian, USA Today

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kristi Noem Bryon Noem ločitev ZDA politika spletni škandal škandal politični škandali ZDA
Novice

Barron Trump že več kot leto dni skriva dekle?

Odnosi

Zvezdnik se je skrivaj poročil: kdo je ženska, ki je osvojila njegovo srce?

24ur.com Russel Brand: Zakon s Katy Perry se je zgodil v najbolj kaotičnem času
Moskisvet.com Zgodba, ki je razkrila globljo resnico o razpadajočem zakonu
Bibaleze.si Afera znotraj družine: Boleče odkritje, ki mi je spremenilo življenje
Zadovoljna.si 43-letnik je nasedel spletni prevari in izgubil denar
24ur.com Zakaj sta se v resnici razšla Bill Hader in Ali Wong?
24ur.com Partner Ralfa Schumacherja: Njegova žena je vedela, da spiva skupaj
Moskisvet.com 17 let ji je bil zvest, ona ga je varala na vse načine
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1973