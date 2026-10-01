Po 34 letih konec: zapušča moža, v ozadju njegovo skrivno spletno življenje

Nekdanja guvernerka Južne Dakote in nekdanja ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je vložila zahtevo za ločitev od Bryona Noema, s katerim je bila poročena več kot 34 let. Po podatkih ameriške tiskovne agencije Associated Press je bila zahteva vložena v okrožju Hamlin v Južni Dakoti. Dokumentacija je bila vložena že aprila, javno dostopna pa je postala šele konec septembra. Kot uradni razlog so navedene nepremostljive razlike. Kristi in Bryon Noem sta se poročila 23. maja 1992. Spoznala sta se že v srednji šoli, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci.

icon-expand Nekdanja ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem. FOTO: Profimedia

Razveza prihaja po mesecih medijske pozornosti

Njuno zasebno življenje je letos postalo predmet velikega zanimanja po poročilih o Bryonovih spletnih dejavnostih. Revija People je navedla, da so marca 2026 izbruhnile zgodbe o njegovem sodelovanju v spletnih forumih, povezanih s tako imenovano bimbofikacijo. Gre za spletno skupnost, povezano z igranjem vlog in izrazito feminiziranim videzom. Poročanje o Bryonu je temeljilo predvsem na fotografijah, sporočilih in navedbah oseb, s katerimi je komuniciral prek spleta. The Daily Mail je objavil fotografije in dele komunikacije ter poročal, da je Bryon uporabljal spletni vzdevek in plačeval izvajalkam spletnih vsebin.

Kaj je znano o Bryonovem spletnem življenju?

Marca je The Daily Mail objavil obsežno poročilo o Bryonovih spletnih dejavnostih. Med drugim je navedel, da je sodeloval v spletnih pogovorih, povezanih z bimbofikacijo, ter da je nekaterim ženskam za spletne interakcije plačeval večje zneske. People je pozneje poročal, da je bilo v teh dejavnostih po navedbah Daily Maila porabljenih približno 25.000 evrov. Bryon Noem je sodelovanje v spletnih klepetalnicah priznal, vendar je zanikal nekatere druge navedbe, ki so se pojavile v medijskem poročanju.

icon-expand Razveza prihaja po mesecih medijske pozornosti. FOTO: Profimedia

Kristi Noem je dejala, da bo o ločitvi molčala

Po objavi sodne dokumentacije je odvetnik Kristi Noem Michael Sabers za People sporočil, da je vložila zahtevo za prenehanje zakonske zveze in da zaradi sodnega postopka drugih podrobnosti ne bo komentirala. Tudi Bryonov pravni zastopnik je po poročanju Associated Press poudaril, da je njegov klient žalosten zaradi konca zakona. Dodal je, da želi predvsem zaščititi družino ter z nekdanjo ženo še naprej nastopati kot ljubeč oče in dedek. Bryonov odvetnik je obenem sporočil, da bo njegov klient pripravljen predstaviti svojo plat zgodbe, če bo to potrebno v sodnem postopku.

Skupaj sta bila več kot tri desetletja

Kristi in Bryon Noem sta večino skupnega življenja preživela zunaj hollywoodskega ali političnega blišča. Bryon je po podatkih National Governors Association delal na družinski kmetiji, pozneje pa v prodaji in zavarovalništvu. Kristi Noem je medtem zgradila dolgo politično kariero. Leta 2006 je bila izvoljena v zakonodajno telo Južne Dakote, leta 2010 v predstavniški dom Združenih držav Amerike, leta 2018 pa je zmagala na volitvah za guvernerko Južne Dakote. Leta 2025 je postala ministrica za domovinsko varnost v drugi administraciji predsednika Donalda Trumpa, marca 2026 pa je položaj zapustila.

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