Dylan Meyer in Kristen Stewart
Odnosi

Tako je, ko ženska ljubi žensko

E.R.
16. 12. 2025 00.30
0

Kristen Stewart je razkrila nove podrobnosti o zakonu z Dylan Meyer. Preberite, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba, kaj jo je zakon naučil in kakšne družinske načrte imata.

Ljubezenska zgodba Kristen Stewart in Dylan Meyer je ena najlepših sodobnih hollywoodskih romanc. Spoznali sta se pred leti, a se ponovno zbližali leta 2019, ko je med njima preskočila iskrica, ki je hitro prerasla v resno zvezo. Že istega leta sta svojo ljubezen potrdili javno, leta 2021 pa sta se zaročili.

Aprila 2025 sta se v Los Angelesu poročili na intimni slovesnosti v mehiški restavraciji Casita Del Campo, obdani s prijatelji in družino. Njuna poroka je bila preprosta, osebna in polna topline – natančno takšna, kot je njuna zveza.

Kristen Stewart, ki je bila nekoč znana po tem, da svojega zasebnega življenja ni delila z javnostjo, danes odkrito govori o tem, kako globoko jo je zakon z Dylan spremenil. V intervjuju za Esquire je priznala, da je življenje v dvoje zanjo pomenilo novo raven stabilnosti in občutka domačnosti.

"Moč v številkah": Kristen Stewart o tem, kaj jo je naučil zakon

V pogovoru za Esquire je 35-letna igralka razkrila, da jo je zakon naučil pomembne lekcije: da je v partnerstvu moč in da je občutek pripadnosti nekaj izjemno dragocenega.

"Tako lepo je imeti družino. Tako lepo je ne biti nezavezan posameznik," je povedala.

Stewart je poudarila, da jo je Dylan naučila, kako pomembno je izbirati ljudi, ki jih spustiš v svoje življenje. Opisala jo je kot osebo, ki "ne trpi bedakov" in ki jo vedno opomni, da ima nadzor nad svojim življenjem.

Milijonar je do ušes zaljubljen: Nanjo je čakal 25 let
Preberi še
Milijonar je do ušes zaljubljen: Nanjo je čakal 25 let

Skupni trenutki: branje, ustvarjanje in življenje z ljubljenimi živalmi

Eden izmed njunih najljubših ritualov je glasno branje. Stewart pogosto bere Meyerjevi – pa tudi njunima dvema mačkama in psu. Med njenimi najljubšimi deli so Vzhodno od raja, Viharni vrh, Jane Eyre in Srce je osamljen lovec.

Stewart pravi, da je deljenje literature zanjo "mazilo", ki jo povezuje z ženo in ji daje občutek miru.

Dylan Meyer in Kristen Stewart
Dylan Meyer in Kristen Stewart FOTO: Profimedia

Kristen Stewart: "Še vedno potrebujem čas zase"

Čeprav obožuje življenje v dvoje, Stewart priznava, da kot oven potrebuje tudi trenutke samote. Zjutraj si pogosto vzame čas zase, preden se Dylan prebudi, saj je zaradi narave svojega dela nenehno obkrožena z ljudmi.

Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več
Preberi še
Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več

Intimna poroka in prvi javni nastopi

Po poroki je Dylan na Instagramu delila fotografije s slovesnosti, kjer sta se nevesti poljubljali in smejali. Kristen je nosila sivo mini krilo in bluzo, Dylan pa kratko belo obleko. Pod objavo je zapisala: "Vzamem. Res, res, res, res, res," kar je hitro postalo viralen izraz ljubezni.

Par se je prvič skupaj pojavil na zabavi ob podelitvi oskarjev, ki jo je organiziral The Hollywood Reporter, nato pa še na rdeči preprogi Critics' Choice Awards 2022 in kasneje na podelitvi oskarjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Načrti za družino: "Ni možnosti, da ne bi imeli otrok"

V intervjuju za Rolling Stone februarja 2024 je Stewart razkrila, da si z Dylan zelo želi ustvariti družino.

"Ni možnosti, da ne bi imeli otrok," je dejala. "Resnično si želim, da se to zgodi."

Stewart je priznala, da še ne ve, kako bo njuna družina videti, a je odločena, da bo materinstvo del njene prihodnosti.

Vir: News18, Yahoo in People

