Kolikokrat v življenju se iskreno zaljubimo?

Ali obstaja res le ena prava ljubezen ali pa se lahko iskreno zaljubimo večkrat? Nova študija razkriva, da se večina ljudi v svojem življenju dejansko strastno zaljubi v povprečju 2,05-krat. Raziskovalci so anketirali Američane, stare med 18 in 99 let, da bi razumeli pogostost tega močnega čustva, piše portal Glossy.rs. Podatki so razkrili zanimivo porazdelitev: 14 % vprašanih sploh nikoli ni bilo strastno zaljubljenih, medtem ko jih je 28 % to doživelo enkrat, 30 % pa dvakrat. Ti statistični podatki kažejo, da so izjemno močna čustva v resnici redka in niso nekaj, kar bi se nam dogajalo na vsakem koraku, kar postavlja realna pričakovanja o sodobnih romantičnih razmerjih.

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Kolikokrat se ljudje dejansko strastno zaljubimo?

Analiza rezultatov raziskave ponuja natančnejši vpogled v to, kako ljudje dojemamo svojo romantično zgodovino. Medtem ko je povprečje znašalo malo čez dve izkušnji, so odstopanja med posamezniki precejšnja. 30 odstotkov sodelujočih je poročalo o natanko dveh velikih ljubeznih, kar je tudi najpogostejši odgovor. Na drugi strani spektra najdemo 11 odstotkov tistih, ki trdijo, da so se strastno zaljubili štirikrat ali celo večkrat.

icon-expand Kolikokrat v življenju se lahko resnično zaljubimo? FOTO: Adobe Stock

Podrobnejši pregled podatkov: Statistična porazdelitev odgovorov v študiji je naslednja: največji delež, to je 30 % anketirancev, se je zaljubil dvakrat. Takoj za njimi so tisti, ki so to izkušnjo imeli le enkrat (28 %). Zanimivo je, da je kar 14 % ljudi priznalo, da takšne stopnje strasti niso občutili nikoli, medtem ko je bilo 17 % takšnih, ki so se zaljubili trikrat. Le manjša manjšina, 11 %, je navedla štiri ali več strastnih izkušenj. Razlike med moškimi in ženskami so bile presenetljivo majhne; moški so v povprečju navedli le malenkost višje število izkušenj, vendar so raziskovalci poudarili, da ta razlika ni statistično pomembna, kar potrjuje, da je potreba po bližini univerzalna.

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Ljubezen ni rezervirana le za mlada leta

Znanstveniki z inštituta Kinsey so poudarili, da leta niso ovira za ljubezen. Starejši anketiranci so namreč prijavili nekoliko več primerov strastne zaljubljenosti kot njihovi mlajši kolegi, kar kaže na to, da ljubezen lahko potrka na vrata v katerem koli življenjskem obdobju, piše Glossy.rs.

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Vendar pa študija izpostavlja tudi drug vidik: pritisk sodobne družbe . Okoli 60 % samskih oseb se opiše kot zelo romantične, vendar več kot polovica čuti močan pritisk, da si najdejo partnerja. To je v veliki meri posledica medijske idealizacije, ki prodaja zgodbo o večni zaljubljenosti, medtem ko je realnost, podprta z znanstvenimi dejstvi, veliko bolj zmerna in redka.

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