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Kevin Bacon in Kyra Sedgwick
Odnosi

40 let z isto žensko: njuna skrivnost ni denar, slava ali popoln zakon

B.R.
11. 09. 2026 02.01
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Hollywood je poln kratkih zvez, razpadlih zakonov in slavnih parov, ki se čez nekaj let znajdejo vsak na svoji strani. Ta dva zvezdnika pa sta zgodba zase. Letos sta namreč praznovala že 38 let zakona.

Skoraj 40 let ljubezni

Kevin Bacon in Kyra Sedgwick sta se poročila 4. septembra 1988. Letos sta tako dočakala že 38. obletnico poroke, kar je v svetu Hollywooda izjemen dosežek.

Igralec je ob obletnici objavil njuno skupno fotografijo in jo pospremil z nekaj besedami, ki povedo precej več, kot bi lahko dolg zapis: "38 let, moja ljubezen."

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Spoznala sta se zaradi filma

Njuna ljubezenska zgodba se je zares začela leta 1987, ko sta skupaj nastopila v televizijskem filmu Lemon Sky. Čeprav sta se prvič srečala že prej, sta se prav med delom pri filmu zbližala in se še istega leta zaročila.

Manj kot leto dni pozneje sta se poročila. Takrat je imel Bacon 30 let, Sedgwickova pa 23.

Odločitev je bila očitno prava. Leta 1989 se jima je rodil sin Travis, leta 1992 pa hčerka Sosie.

Spoznala sta se zaradi filma.
Spoznala sta se zaradi filma. FOTO: Profimedia

Njuna skrivnost? Pravita, da skrivnosti ni

Ko slavnega igralca vprašajo, kako mu je uspelo skoraj štiri desetletja ostati poročen z isto žensko, Bacon nima posebnega priročnika.

Pravzaprav ima precej drugačen odgovor. Leta 2023 je ob 35. obletnici zakona povedal, da skrivnosti nima in se pošalil, da je najboljši nasvet ta, naj ljudje za nasvete o zakonu ne sprašujejo slavnih. Tako je povzel tudi Los Angeles Times.

Toda za šalo se skriva nekaj bolj konkretnega.

Zvezdnik je v pogovorih večkrat poudaril, da se s Sedgwickovo veliko pogovarjata in da se skupaj rada smejita. V enem od starejših intervjujev je njun odnos opisal precej preprosto: ko nista skupaj, se veselita ponovnega snidenja, veliko se pogovarjata in drug drugega spravljata v smeh.

Kyra Sedgwick ima nekoliko drugačen odgovor

Tudi igralka je skozi leta večkrat odgovarjala na vprašanje, kako jima uspeva.

Njena razlaga je precej prizemljena. Pravi, da sta imela predvsem srečo, da sta se našla mlada, obenem pa poudarja, da dolg zakon zahteva delo in da mora vsak človek v odnos prinesti tudi občutek lastne celovitosti.

Pomemben del njunega odnosa je zanjo tudi humor. Leta 2023 je dejala, da je smisel za humor ključnega pomena, pri čemer je svojega moža opisala kot izjemno zabavnega.

Naučila sta se pustiti delo v službi

Kevin Bacon in Kyra Sedgwick z družino.
Kevin Bacon in Kyra Sedgwick z družino. FOTO: Profimedia

Morda je eden največjih izzivov njunega zakona prav dejstvo, da sta oba igralca.

Skupaj sta snemala več filmov in projektov, zato dobro poznata tudi pritisk, ki ga prinaša skupno delo. Igralec je v pogovoru za The Guardian povedal, da sta precej dobra pri tem, da delo pustita tam, kjer se konča – in da Sedgwickova brez težav pove, kadar meni, da njene čustvene potrebe niso dovolj upoštevane.

Takrat se pogovorita in stvari rešujeta skupaj.

Tudi po 38 letih se še vedno odločata drug za drugega

Njuna zgodba je zanimiva tudi zato, ker njun zakon ni temeljil na tem, da bi eden od njiju prenehal imeti svojo kariero.

Oba sta skozi desetletja ostala uspešna igralca. Sedgwickova je med drugim osvojila emmyja za vlogo v seriji The Closer, Bacon pa je zgradil izjemno dolgo filmsko in televizijsko kariero.

Kljub temu sta ostala skupaj in vzgojila dva otroka. Še danes se ob posebnih priložnostih javno podpirata in drug drugemu namenjata ljubeče objave.

Leta 2025 sta skupaj nastopila tudi v filmu The Best You Can. Igralka je takrat poudarila, da je delo z njim zanjo posebno, ker ve, da se lahko nanj zanese tako kot na življenjskega kot igralskega partnerja.

Kevin Bacon in Kyra Sedgwick danes.
Kevin Bacon in Kyra Sedgwick danes. FOTO: Profimedia
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Viri: People, Los Angeles Times, The Guardian, The Knot, E! News, Parade

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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