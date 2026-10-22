Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?

Nekateri so prepričani, da mora račun poravnati moški, saj je to izraz spoštovanja in galantnosti. Drugi menijo, da bi si morala stroške razdeliti, saj živimo v času, ko so ženske finančno samostojne. Tretji pa zagovarjajo preprosto pravilo: plača tisti, ki povabi. Zdi se, da se ob vprašanju, kdo bo segel po denarnici, ne pogovarjamo več zgolj o kavi. V ozadju je tudi vprašanje, kaj danes sploh pomeni biti gentleman.

Ali mora moški še vedno plačati na prvem zmenku?

Nekoč je bilo pričakovanje precej jasno: moški povabi žensko, izbere restavracijo, ji odpre vrata in na koncu poravna račun. Takšna gesta je veljala za del dvorjenja, s katerim je pokazal zanimanje, pozornost in pripravljenost poskrbeti za žensko, ki mu je všeč. Toda družbene vloge so se spremenile. Ženske so danes finančno samostojne, imajo svoje kariere in pogosto zaslužijo enako ali več kot njihovi partnerji. Zakaj bi torej moral moški avtomatično plačati vse? Kljub temu tradicionalno pričakovanje ni izginilo. Za nekatere ženske je moški, ki na prvem zmenku ponudi, da bo plačal, še vedno simbol galantnosti. Ne gre nujno za denar, temveč za občutek, da se je potrudil, prevzel pobudo in želel narediti dober vtis. Tudi strokovnjaki za partnerske odnose opozarjajo, da ima lahko plačevanje različne pomene. Za nekoga je to izraz naklonjenosti in radodarnosti, za drugega pa je razdelitev računa način, kako že na začetku vzpostaviti enakopravno razmerje. Noben pristop ni samodejno boljši od drugega, pomembno je, kaj pomeni obema.

icon-expand Za nekatere ženske je moški, ki na prvem zmenku ponudi, da bo plačal, še vedno simbol galantnosti. FOTO: Adobe Stock

Kaj pravijo raziskave: delitev računa ni več tako nenavadna

Da se pričakovanja spreminjajo, kažejo tudi podatki ameriškega raziskovalnega centra Pew Research Center. V raziskavi iz leta 2024 je približno 34 odstotkov vprašanih menilo, da je zelo ali izjemno sprejemljivo, da si moški na zmenku z žensko razdeli račun. Med moškimi, starimi od 18 do 29 let, je bilo takšnega mnenja 51 odstotkov vprašanih, med ženskami iste starostne skupine pa 39 odstotkov. Podatki se nanašajo na ameriško javnost, zato jih ne moremo neposredno prenesti na Slovenijo. Vseeno kažejo, da mlajše generacije tradicionalno pravilo o moškem kot edinem plačniku vse pogosteje postavljajo pod vprašaj. Sodobni samski se pri prvih zmenkih srečujejo z različnimi pričakovanji. Nekateri si želijo tradicionalnega dvorjenja, drugi pričakujejo delitev stroškov, tretji pa se odločajo glede na to, kdo je povabil in kakšen zmenek sta načrtovala. Tako lahko nastane precej neprijeten položaj: moški pričakuje, da bosta plačala vsak zase, ženska pa si njegovo ponudbo, da poravna račun, razlaga kot znak resnega zanimanja. Ali pa ravno obratno, moški želi plačati, ženska pa vztraja pri svojem delu, ker noče ustvariti občutka dolžnosti.

Preberi še Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi

Plača tisti, ki povabi? Pravilo, ki presega spol

Če iščemo kompromis med tradicijo in sodobnim razumevanjem enakopravnosti, se ponuja precej preprosto pravilo: stroške naj načeloma prevzame tisti, ki je zmenek predlagal. Če moški povabi žensko na večerjo in izbere restavracijo, je smiselno, da je pripravljen poravnati račun. Če ženska povabi moškega na kavo, lahko enako gesto naredi ona. Tako odločitev ni odvisna od spola, temveč od pobude. Podobno načelo navaja tudi inštitut Emily Post, ki se ukvarja z bontonom: kdor nekoga povabi, naj bo pripravljen plačati. Če druga oseba želi prispevati, je to seveda mogoče, vendar naj ne bo samoumevno, da mora račun vedno prevzeti moški. Seveda tudi to ni univerzalno pravilo. Če se dva dogovorita za zmenek, na katerem bosta vsak poravnala svoj del, s tem ni nič narobe. Ključno je, da pričakovanj ne skrivata drug pred drugim in da se o njih ne začneta pogovarjati šele takrat, ko natakar prinese račun.

icon-expand Morda so gentelmani še vedno med nami, le da se njihova vloga ne kaže več nujno v tem, kdo prvi izvleče denarnico. FOTO: Adobe Stock

Ali je moški, ki predlaga delitev računa, manj gentleman?

Tu se začne prava dilema. Nekateri menijo, da moški, ki na prvem zmenku ne ponudi plačila, pokaže pomanjkanje zanimanja ali radodarnosti. Drugi opozarjajo, da je takšno presojanje zastarelo in da človekovega značaja ne moremo oceniti na podlagi enega računa. In res: gentleman ni nujno moški, ki vedno plača. Lahko je tisti, ki poskrbi, da se njegova spremljevalka počuti prijetno, jo posluša, spoštuje njene meje in ne pričakuje ničesar v zameno za plačano večerjo. Prav tako moški, ki plača račun, s tem ne kupi pravice do drugega zmenka, poljuba ali nadaljevanja odnosa. Plačilo ne sme postati sredstvo pritiska ali ustvarjanja občutka dolžnosti. Po drugi strani pa tudi ženska, ki sprejme povabilo na večerjo, ni dolžna vztrajati pri delitvi računa, če je moški jasno povedal, da jo želi povabiti. Vljudna ponudba, da prispeva svoj delež, je lahko lepa gesta, ki drugi osebi omogoči, da se odloči. Bistvena razlika je med tem, da nekdo plača, ker si to želi, in tem, da plača, ker verjame, da mu to pripada kot moškemu. Enako velja za žensko, ki pričakuje, da bo moški vedno poravnal račun, ne glede na okoliščine.

icon-expand Kdo naj poravna račun na zmenku? FOTO: Adobe Stock

Kaj pa večerja, pijača in naslednji zmenki?

Pri kavi je odločitev običajno preprosta. Pri večerji, ki lahko stane precej več, pa je smiselno upoštevati tudi finančne zmožnosti obeh. Če nekdo predlaga drago restavracijo, ni pošteno samodejno pričakovati, da bo druga oseba brez vprašanj plačala polovico, zlasti če se o stroških predhodno nista pogovorila. Dobra rešitev je lahko tudi izmenično plačevanje. Na prvem zmenku račun poravna eden, na naslednjem drugi. Lahko se dogovorita tudi, da eden plača večerjo, drugi pa pijačo ali sladico. Tako se ohrani občutek vzajemnosti, ne da bi bilo treba vsakič natančno preračunavati vsak evro. Pomembno je tudi, da se stroški ne delijo vedno na slepo polovico. Če eden naroči več jedi in pijač, drugi pa le kavo, je pravičneje, da vsak plača tisto, kar je naročil, ali da se dogovorita za drugačen način poravnave. Najbolj neroden scenarij je, ko oba čakata, da bo račun prevzel drugi, ali ko eden plačilo uporabi kot razlog za očitke. Takšni trenutki lahko hitro razkrijejo, da se ne razhajata le v bontonu, ampak tudi v pričakovanjih glede odnosa.

Torej, kdo naj plača kavo?

Čeprav bi si mnogi želeli preprost odgovor, ga ni. Moški lahko plača, ker želi biti galanten. Ženska lahko plača, ker je povabila ali ker si želi narediti lepo gesto. Lahko si račun razdelita, ker jima je to najbolj naravno. Najpomembneje je, da nobena od teh možnosti ne postane preizkus vrednosti ali značaja drugega človeka. Če ženska pričakuje tradicionalno dvorjenje, je prav, da to pove. Če moški želi enakopravno delitev stroškov, naj tudi sam to izrazi spoštljivo. In če eden drugega povabi, je dobro, da sta že vnaprej pripravljena na pogovor o tem, kaj povabilo pomeni. Morda so gentelmani še vedno med nami, le da se njihova vloga ne kaže več nujno v tem, kdo prvi izvleče denarnico. Včasih se pokaže v tem, kdo zna poslušati, kdo spoštuje dogovor in kdo poskrbi, da se druga oseba ne počuti neprijetno, ne glede na to, kdo na koncu plača kavo.

Preberi še Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?