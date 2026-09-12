Kdo je oče otroka Lady Gaga? Je daleč od običajnega zvezdnika

Lady Gaga je postala mama, podrobnosti pa za zdaj ostajajo zasebne

Novico o prihodu prvega otroka Lady Gage in Michaela Polanskyja je najprej objavil Page Six. Par so fotografi opazili z dojenčkom, vendar njegovo ime, spol in natančen datum rojstva za zdaj še niso javni.

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Kdo je Michael Polansky, partner Lady Gaga?

Michael Polansky ni glasbenik ali hollywoodski igralec, temveč podjetnik in vlagatelj, ki se je izobraževal na univerzi Harvard. Povezan je s podjetniškimi in človekoljubnimi projekti, med drugim s Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

icon-expand Lady Gaga je za nekaj časa izginila iz javnosti. FOTO: Profimedia

Z Lady Gaga se je začel povezovati konec leta 2019, njuna zveza pa je v javnost prišla v začetku leta 2020. People pri opisu njune zveze navaja, da sta se med pandemijo novega koronavirusa skupaj izolirala, kar je njun odnos še okrepilo. Pevka je o njem v intervjuju za ABC News govorila zelo osebno. Povedala je, da jo ima rad takšno, kakršna je, in da se ob njem veliko nauči. Njuno partnerstvo je opisala kot veliko srečo, saj je po njenem mnenju biti v zvezi z najboljšim prijateljem nekaj posebnega.

Lady Gaga in Michael Polansky: od skrivnostne zveze do zaroke

Ko so zvezdnico in Polanskyja konec leta 2019 prvič opazili skupaj, je bila njuna zveza še daleč od javnega razmerja. Kmalu zatem sta se pojavila na prireditvah v Miamiju, pevka pa je februarja 2020 njuno zvezo tudi javno pokazala. V naslednjih letih sta se pojavljala skupaj, vendar precej manj pogosto kot številni drugi zvezdniški pari. Njuno razmerje je dobilo novo poglavje leta 2024, ko je Gaga potrdila zaroko s Polanskyjem. Glamour navaja, da jo je zasnubil aprila 2024, pevka pa je zaroko pozneje javno razkrila med olimpijskimi igrami v Parizu. Zanimivo je, da se je njuna zgodba razvijala precej drugače od nekaterih Gaginih preteklih zvez. Namesto velikih javnih izjav in nenehnega pojavljanja pred fotografi sta si ustvarila razmerje, v katerem je bilo veliko več zasebnosti. Še septembra 2026 je bilo treba zavrniti ugibanja, da naj bi se skrivaj poročila. TMZ je poročal, da sta Gaga in Polansky še vedno zaročena in da do poroke po informacijah njegovih virov ni prišlo.

icon-expand Lady Gaga in Michael Polansky FOTO: AP

Pevka je v zadnjih letih o svojem partnerju govorila bolj odprto kot o marsikaterem prejšnjem razmerju. V pogovoru za ABC News je dejala: "Rad ima ves moj jaz." Dodala je, da jo zelo podpira, da ima izjemno prijazno srce in da si življenja z nikomer drugim skoraj ne predstavlja. Leta 2025 je za Apple Music opisala tudi, kako je ljubezen vplivala nanjo osebno in ustvarjalno. Po poročanju italijanskega Vanity Fair je povedala, da je postala bolj zdrava, da ima ob sebi dobre ljudi in da se je zaljubila v Michaela.

Pred Michaelom Polanskyjem je ljubila Taylorja Kinneyja

Najbolj odmevna Gagina zveza pred Polanskyjem je bila zagotovo tista z igralcem Taylorjem Kinneyjem. Spoznala sta se leta 2011, ko je Kinney nastopil v njenem videospotu za pesem You and I. Razmerje je trajalo približno pet let in se končalo z zaroko. Kinney jo je zaprosil na valentinovo leta 2015. Leto pozneje sta zaroko preklicala. People pri opisu njunega razhoda izpostavlja predvsem zahtevne urnike, kariero in življenje na različnih koncih države. Njuna zgodba je bila vse prej kot nepomembna. Gaga je o Kinneyju nekoč povedala, da je prvi moški, s katerim je bila, ki je med njenim nastopom jokal. Prav ta njegova čustvena odzivnost ji je pomenila veliko.

Christian Carino je bil njen zaročenec pred Polanskyjem

icon-expand Christian Carino je bil njen zaročenec. FOTO: Profimedia

Po razhodu s Kinneyjem je Gaga leta 2017 začela zvezo z agentom Christianom Carinom. Par je bil skupaj približno dve leti in se tudi zaročil. Carino jo je spremljal na pomembne dogodke, med drugim na beneško premiero filma Zvezda je rojena. Gaga je leta 2018 javno potrdila, da je njen zaročenec, vendar se je njuna zveza v začetku leta 2019 končala. Takratni razhod je bil po navedbah People precej manj dramatičen, kot so namigovala številna ugibanja v medijih. Vir je za revijo povedal, da preprosto ni šlo in da se razmerja včasih končajo brez velike zgodbe.

Leta 2019 je imela kratko zvezo z Danielom Hortonom

Po razhodu s Carinom je Gaga poleti 2019 začela kratko razmerje z glasbenim inženirjem Danielom Hortonom. Fotografije njunega poljubljanja so hitro zaokrožile po medijih, vendar zveza ni trajala dolgo. Jeseni istega leta je Gaga na družbenem omrežju namignila, da je samska. Kmalu zatem je v njeno življenje vstopil Polansky.

Lüc Carl je bil eden njenih prvih pomembnih partnerjev

Še pred velikim uspehom Lady Gaga je bila pevka v dolgoletni, vendar precej prekinjani zvezi z Lücom Carlom. Njuna zgodba se je začela okoli leta 2005 in se skozi leta večkrat nadaljevala ter končala. Po podatkih Vanity Fair Italia je bil Carl pomemben del njenega življenja še iz časa, ko je bila Stefani Germanotta, preden je postala svetovna zvezdnica Lady Gaga. Revija njuno razmerje uvršča med pomembne zgodnje ljubezenske zgodbe pevke.

icon-expand Lady Gaga in Bradley Cooper FOTO: Profimedia

Kaj je z Bradleyjem Cooperjem?

Čeprav sta Lady Gaga in Bradley Cooper v filmu Zvezda je rojena ustvarila eno najbolj prepričljivih filmskih ljubezenskih zgodb zadnjih let, med njima po javno dostopnih in preverljivih informacijah ni bilo romantične zveze. Njuna kemija je bila tako prepričljiva, da so številni oboževalci verjeli, da se je filmska ljubezen preselila tudi v zasebno življenje. Gaga je takšna ugibanja že leta 2019 zavrnila in pojasnila, da sta kot umetnika želela, da občinstvo začuti ljubezen med njunima likoma. Za pevko, ki je nekoč svojo identiteto gradila predvsem skozi glasbo, modo in velike odrske trenutke, je to morda njena najbolj osebna življenjska vloga doslej. Sama je že večkrat govorila o želji po materinstvu, zato prihod otroka predstavlja pomemben mejnik v zgodbi, ki se je začela z desetletji glasbenih uspehov, številnimi ljubeznimi in iskanjem človeka, ob katerem se lahko umakne pred reflektorji.

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