Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Spolnost
Odnosi

Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo

B.R.
08. 04. 2026 03.34
0

Intimne in telesne potrebe pri moških niso naključne – spreminjajo se tudi glede na naravne dnevne hormonske ritme. Moški hormon testosteron običajno doseže najvišje vrednosti v zgodnjih jutranjih urah, kar vpliva na energijo in spolno željo. Poznavanje teh ritmov lahko pomaga bolje razumeti, kdaj posamezniki čutijo največ telesne energije in motivacije.

Kako deluje dnevni hormonski ritem

Moški hormon testosteron ni enakomerno razporejen skozi dan, temveč sledi dnevnemu, 24-urnemu ciklu, katerega del imenujemo cirkadiani ritem. Kot navaja portal Hims, raven tega hormona pri večini zdravih moških doseže najvišje vrednosti zgodaj zjutraj, običajno med sedmo in deseto uro, nato pa postopoma upada proti večeru. Ta naravni vzorec je posledica hormonske produkcije med spanjem in prebujanjem, ki telesu omogoča vrh energije ob začetku dneva.

Ta dnevna nihanja niso edinstvena za posameznike, temveč so dobro dokumentiran pojav pri moških, kjer raven testosterona lahko v jutranjih urah znaša tudi do trideset odstotkov več kot v popoldanskem času, kar vpliva na različne telesne funkcije, vključno z energijo in spolnim nagonom.

Intimne in telesne potrebe pri moških niso naključne.
Intimne in telesne potrebe pri moških niso naključne. FOTO: Shutterstock

Zakaj je libido pogosto višji zjutraj

Razlaga, zakaj se libido in motivacija pogosto pojavita v jutranjih urah, je povezana z naravnim delovanjem hormonskega sistema med spanjem in zbujanjem. Portal AlphaMD poudarja, da testosteron hitro naraste v prvih urah po zbujanju, zaradi česar moški čutijo večjo telesno pripravljenost in energijo, kar je pogosto opaženo kot povečana telesna potreba.

To pomeni, da jutranje obdobje ni naključno – visoka raven testosterona v tem času lahko pojasni, zakaj nekateri moški zaznavajo večjo telesno pripravljenost ali spolno željo ravno takrat, ko se zbudijo in začnejo nov dan.

Dnevni padci in staranje

Čeprav je jutro pogosto čas, ko je testosteron najvišji, raven hormona skozi dan postopno upada, tako da so popoldanske in večerne ure običajno povezane z nižjo koncentracijo. Unanswered navaja, da ta padec lahko znaša tudi 25–35 odstotkov od jutranjega vrha do poznega popoldneva, kar vpliva na energijo in spolno motivacijo.

Testosteron hitro naraste v prvih urah po zbujanju ...
Testosteron hitro naraste v prvih urah po zbujanju ... FOTO: Adobe Stock

Pri starejših moških se ta dnevna variacija običajno zmanjša, zato so razlike med jutranjimi in popoldanskimi ravnmi manj izrazite kot pri mlajših moških – vendar vzorec ostaja prisoten tudi v kasnejših desetletjih življenja.

Kaj to pomeni za vsakodnevno življenje

Razumevanje hormonskih ritmov in njihovega vpliva na telo lahko moškim pomaga bolje načrtovati dnevne aktivnosti. Jutranje ure z najvišjo ravnjo testosterona so pogosto čas, ko se moški počutijo bolj energični, motivirani in telesno aktivni. To lahko koristno izkoristijo tako za telesno vadbo, pomembna opravila ali intimne dejavnosti, pri katerih energija in libido igrata vlogo.

Čeprav vsak posameznik deluje nekoliko drugače zaradi spanja, prehrane in življenjskega sloga, daje znanstveno dokumentiran dnevni ritem hormonskih sprememb jasen vpogled v to, zakaj se mnogi moški počutijo najbolj telesno potrebni v jutranjih urah in zakaj libido čez dan nekoliko upada.

testosteron libido moška energija cirkadiani ritem hormoni moški hormoni jutranja energija
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1634