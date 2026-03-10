Kdaj je pravi čas za moškega, da se poroči?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Vprašanje o tem, kdaj je pravi čas za poroko, je eno tistih, ob katerem se moški najraje izmikajo z nasmeškom. Nekateri pravijo, da nikoli, drugi, da čim prej, tretji pa, da je to odločitev, ki se zgodi, ko pride prava'. A psihologi imajo na to temo precej jasne odgovore. Poroka ni le romantična odločitev, temveč predvsem pomemben psihološki mejnik. Pravi čas zanjo ni univerzalen, obstajajo pa znaki, kdaj je prezgodaj, kdaj prepozno in kdaj ravno prav.

Ura ne teče samo ženskam

Veliko se govori o biološki uri žensk, manj pa o biološki uri moških. Res je, da moški lahko postanejo starši pozneje, kot ženske postanejo matere, a raziskave kažejo, da s starostjo upada tudi kakovost sperme, povečuje pa se možnost genetskih težav in težje je ohranjati energijo za aktivno starševstvo. Biološko gledano je zato optimalno obdobje za očetovstvo in s tem za poroko med 28. in 40. letom. To ne pomeni, da ste po štiridesetem izgubljeni primerki, pomeni pa, da bo izziv večji.

Psihologi: "poroka ni tekmovanje"

Psihologi pravijo, da je ključen dejavnik za uspešno poroko zrelost in ne število svečk na torti. Če se poročite pri 25-ih, a imate jasne cilje, čustveno stabilnost in znate komunicirati, boste imeli boljše možnosti za uspeh v zakonu kot nekdo, ki se pri 40-ih poroči zgolj zato, ker se boji osamljenosti. Zrelost pomeni, da znate reševati konflikte brez otročjih izpadov, da razumete, da partner ni popoln in da se zavedate, da odnos zahteva delo. Če teh sposobnosti še nimate, lahko starost sama ne prinese ničesar.

Pričakovanja družbe in realnost

Včasih je veljalo, da je treba poroko opraviti do tridesetega leta, sicer zaostajate za družbo. Danes se meje premikajo. Povprečna starost za prvo poroko v Sloveniji se približuje 32 letom za moške. To pomeni, da je postalo bolj družbeno sprejemljivo, da s poroko počakate dlje in da se prej uveljavite v karieri, si ustvarite finančno stabilnost in izživite nekaj svojih mladostniških želja.

Družbeni trendi pa žal niso vedno enaki vašim notranjim potrebam. Če se poročite samo zato, ker je čas, tvegate nezadovoljstvo. In nasprotno - če se izogibate poroki samo zato, ker se bojite odgovornosti, pa boste morda zamudili priložnost za gradnjo resnega odnosa.

icon-expand Povprečna starost za prvo poroko v Sloveniji se približuje 32 letom za moške. FOTO: Shutterstock

Prezgodnja poroka

Raziskave so pokazale, da je poroka pred 25. letom pri moških pogosto tvegana. Statistike kažejo, da imajo pari, ki se poročijo zelo mladi, več možnosti za razhod. Razlog je preprost: osebnost se še oblikuje, želje se spreminjajo in kariera se šele začenja. Lahko se zgodi, da pri tridesetih niste več isti človek, kot ste bili pri enaindvajsetih, in ugotovite, da s partnerico niste več na enakih življenjskih poteh.

Prepozna poroka: strah pred samoto

Poroka pri petdesetih ni nič slabega, če je rezultat zrele odločitve. A včasih se zgodi, da moški iščejo poroko kot rešitev pred osamljenostjo, kar pa vsekakor ni dobro izhodišče. Poroka iz strahu pomeni, da vstopate v odnos z napačnimi pričakovanji. Namesto partnerstva postane zakonska zveza varnostna mreža, kar redko zdrži na dolgi rok.

Kdaj ste zares pripravljeni?

Psihologi navajajo nekaj ključnih znakov, da ste na zakonski stan zares pripravljeni: V partnerici ne iščete samo idealizirane romantične slike, ampak ste pripravljeni sprejeti tudi njene slabosti. Znate komunicirati brez drame in se soočati s konflikti brez bežanja. Finančno ste samostojni in ne pričakujete, da bo partnerka rešila vaše težave. Imate jasne vrednote in cilje, ki jih želite deliti z nekom drugim. Poroko vidite kot partnerstvo, ne kot pogodbo ali dokazovanje drugim. Če to prepoznate pri sebi, potem je velika verjetnost, da ste na poroko pripravljeni.

icon-expand Če kažete znake pripravljenosti, ji le pogumno nadenite prstan! FOTO: Shutterstock

V skupnem je pravi čas za poroko takrat, ko se ugodno križajo trije dejavniki: biološka pripravljenost, psihološka zrelost in realnost. Če ste fizično zdravi, psihološko stabilni in v življenju na točki, ko ste pripravljeni deliti svojo pot, potem je poroka lahko odlična odločitev. Če enega od teh stebrov ni, je bolje počakati. Pri poroki gre vendarle za eno najpomembnejših odločitev v življenju. Ni univerzalne formule, ki bi velevala, kdaj je pravi čas, obstajajo pa jasne pasti in jasni znaki pripravljenosti. Ne bojte se poroke, a je ne jemljite kot rešitev za vse. Če jo razumete kot partnerstvo, v katerega vstopate z zrelostjo in svobodno izbiro, je lahko eden najbolj izpolnjujočih korakov vašega življenja.