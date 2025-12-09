Moskisvet.com
Katy Perry in Justin Trudeau
Odnosi

Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več

E.R.
09. 12. 2025 02.30
0

Slavni par je z eno samo potezo končal večmesečna ugibanja o njuni romanci.

Začetek romantičnih govoric

Po poročanju revije People sta se Katy Perry in Justin Trudeau prvič povezala julija 2025, ko sta bila opažena na zmenku v Montrealu. Perry je takrat sveže prekinila zakon z Orlandom Bloomom, Trudeau pa je bil po ločitvi od soproge Sophie Grégoire (2023) samski. Vir je za People dejal, da je med njima nemudoma vzklila povzanost in da si delita skupne interese.

Katy Perry in Justin Trudeau
Katy Perry in Justin Trudeau FOTO: Profimedia

Podpora na turneji in skupni trenutki

Le nekaj dni po prvem zmenku je Trudeau podprl Perry na njenem koncertu v Montrealu v okviru Lifetimes Tour. Kasneje sta bila fotografirana med objemi in poljubi na jahti ob obali Santa Barbare, kar je potrdilo njuno razmerje.

Uradna potrditev

Oktobra 2025 sta Perry in Trudeau prvič javno nastopila kot par na kabaretnem šovu v Parizu, kjer sta praznovala njen rojstni dan. Perry je za tem na Instagramu delila intimne fotografije iz skupnega obiska Japonske, s čimer je zveza z nekdanjim premierjem postala uradna tudi na Instagramu, 41-letnica pa je s tem končala večmesečna ugibanja o njuni romanci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupne vrednote in izzivi

Vir blizu para je za People povedal, da imata Perry in Trudeau veliko skupnega, med drugim ljubezen do glasbe in optimizma. Oba sta starša – Katy Perry hčerki Daisy Dove, Trudeau pa trem najstnikom – zato je razmerje pogosto na preizkušnji zaradi družinskih obveznosti in natrpanih urnikov. Kljub temu "eden drugega zelo privlačita".

Vir: People

Vir: People
