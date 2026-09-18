Kamere so ujele neobičajni prizor: William in Kate takšna, kot ju redko vidimo

Princ William in princesa Kate, ki na Škotskem uporabljata naziva vojvoda in vojvodinja Rothesay, sta obiskala Bute Shinty Club. Tam sta si najprej ogledala tekmo mladincev, nato pa se odločila, da bosta tradicionalni škotski šport preizkusila še sama.
Shinty je stoletja stara igra, ki nekoliko spominja na hokej na travi. Igralci uporabljajo ukrivljeno palico in majhno trdo žogo, cilj pa je zadeti nasprotnikov gol. Ko je prišel čas za njun nastop, je William pri prvem poskusu žogo komajda premaknil. Kate je prav tako začela z zgrešenim udarcem, nato pa se je hitro znašla in z naslednjimi poskusi pokazala precej več občutka.
Eden od njenih udarcev je poletel celo proti prostoru, kjer so stali člani novinarske ekipe. Kate se jim je takoj opravičila, prizor pa je poskrbel za enega bolj sproščenih trenutkov njunega obiska.
Poprijela sta tudi za delo
Šport pa je bil le eden od nenavadnejših delov njunega dne.
Na plaži Ettrick Bay sta se William in Kate pridružila prostovoljcem organizacije Beachwatch Bute, ki skrbi za čistejšo in bolje zaščiteno obalo. Kate je med obiskom sedla celo za volan traktorja, nato pa sta skupaj s prostovoljci pomagala pri odstranjevanju odpadkov.
Srečala sta se tudi z ljudmi, ki sodelujejo pri projektih, namenjenih varovanju narave in obalnega okolja. Bute se namreč ponaša z raznolikimi naravnimi območji, katerih ohranjanje je za lokalno skupnost pomembna tema.
Kasneje sta obiskala še skupnostni lokal v Port Bannatyne, ki ga s pomočjo prostovoljcev vodi lokalna skupnost. Tudi tam sta si vzela čas za pogovor z domačini in člani ekipe.
Njuna pot na Bute je bila sicer njun prvi uradni obisk tega škotskega otoka. Namen obiska je bil izpostaviti predvsem pomen lokalne skupnosti, prostovoljstva, športa in skrbi za okolje.
A prav njuna neposredna vključenost v aktivnosti je pritegnila največ pozornosti. William in Kate sta tokrat pustila protokol nekoliko ob strani – vzela v roke palici za shinty, sedla v traktor in se skupaj z domačini lotila dela.
Viri: The Independent, ITV News, People, Geo News, STV News
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