Kamere so ujele neobičajni prizor: William in Kate takšna, kot ju redko vidimo

Princ William in princesa Kate, ki na Škotskem uporabljata naziva vojvoda in vojvodinja Rothesay, sta obiskala Bute Shinty Club. Tam sta si najprej ogledala tekmo mladincev, nato pa se odločila, da bosta tradicionalni škotski šport preizkusila še sama.

Shinty je stoletja stara igra, ki nekoliko spominja na hokej na travi. Igralci uporabljajo ukrivljeno palico in majhno trdo žogo, cilj pa je zadeti nasprotnikov gol. Ko je prišel čas za njun nastop, je William pri prvem poskusu žogo komajda premaknil. Kate je prav tako začela z zgrešenim udarcem, nato pa se je hitro znašla in z naslednjimi poskusi pokazala precej več občutka.

Eden od njenih udarcev je poletel celo proti prostoru, kjer so stali člani novinarske ekipe. Kate se jim je takoj opravičila, prizor pa je poskrbel za enega bolj sproščenih trenutkov njunega obiska.