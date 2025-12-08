Temna plat ljubezni: Kako v razmerju prepoznati manipulacijo?

Ljubezen bi morala biti prostor medsebojnega spoštovanja, podpore in rasti. A za na videz srečnim odnosom se lahko skriva subtilna, a uničujoča sila – čustvena manipulacija. Kot opozarjajo psihologi, prepoznavanje manipulativnih taktik je prvi in najpomembnejši korak k ohranitvi duševnega zdravja in dobrega počutja, poroča net.hr.
Kaj je manipulacija v razmerju?
Manipulacija je poskus nadzora nad mislimi, čustvi in vedenjem druge osebe, da bi manipulator dosegel svoje cilje. Pogosto poznajo vaše slabosti in jih uporabijo proti vam. Motivacija je lahko različna – od potrebe po prevladi, izogibanju odgovornosti, iskanju pozornosti do sebičnih želja. Takšno vedenje pogosto izvira iz disfunkcionalnih družinskih odnosov ali je povezano z osebnostnimi motnjami, kot sta narcistična osebnostna motnja (NPM) ali mejna osebnostna motnja (MMO).
Najpogostejši znaki manipulacije
Gaslighting – popačenje resničnosti
Gre za eno najbolj zahrbtnih taktik. Manipulator zanika dogodke, laže ali izkrivlja dejstva, da bi vas spravil v dvom vase. Klasične izjave so: Preveč si občutljiv, To se ni nikoli zgodilo ali Vse si izmišljuješ. Cilj je spodkopati samozavest in vas narediti odvisne od njihove različice resničnosti.
Krivda in čustveno izsiljevanje
Manipulatorji pogosto uporabljajo krivdo kot orodje nadzora: Po vsem, kar sem storil zate, se mi tako maščuješ? V skrajnih primerih se zatečejo k grožnjam s samopoškodovanjem ali prekinitvijo razmerja.
Ljubezensko bombardiranje
Na začetku razmerja vas zasujejo s pozornostjo, darili in komplimenti, da ustvarijo iluzijo popolne ljubezni. Ko vzpostavijo nadzor, se ta pozornost nenadoma ustavi in jo nadomestijo kritika ter poniževanje.
Pasivna agresija in tiho ravnanje
Namesto odprte komunikacije uporabljajo sarkazem, namerno odlašanje ali molčanje kot obliko kaznovanja. S tem vas prisilijo, da se počutite krive in prvi popustite.
Izolacija od prijateljev in družine
Manipulatorji vas lahko postopoma odmaknejo od vašega podpornega sistema. O bližnjih govorijo slabo ali ustvarjajo dramo, ko imate načrte brez njih. Bolj ko ste izolirani, lažje vas nadzorujejo.
Kako se zaščititi pred manipulacijo?
Zaupajte svojim občutkom: Če se počutite slabo, obstaja za to razlog. Ne podcenjujte svojih občutkov.
Postavite jasne meje: Uporabljajte asertivne izjave, npr. Ko podcenjujete moja čustva, se počutim prizadeto. Če boste s tem nadaljevali, bom končal pogovor.
Poiščite podporo: Pogovorite se s prijatelji ali družino. Če je manipulacija kronična, poiščite pomoč psihoterapevta.
Ne prevzemajte krivde: Jasno povejte: Ne bom prevzel odgovornosti za vaša dejanja.
Razmislite o koncu razmerja: Če partner ne kaže pripravljenosti za spremembe, se vprašajte, ali je odnos vreden vašega zdravja in sreče.
Povzeto po net.hr
