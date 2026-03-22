Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?

Eva Andjelić
22. 03. 2026 04.00
1

Če ste uspešni, ambiciozni in si znate ustvariti udobno življenje, se boste na določeni točki zagotovo vprašali, ali vas ženska želi zaradi vas ali le zaradi vašega uspeha?

Psihologi že dolgo opozarjajo, da imajo ljudje različne motivacije za izbiro partnerja. Nekatere ženske iščejo predvsem čustveno bližino, druge varnost, tretje pa status in materialno udobje. In da, včasih se zgodi, da vas privlačnost vaših lastnih dosežkov postavi v vlogo nagrade in nekoliko manj v vlogo partnerja.

Zakaj status privlači?

Ne gre za to, da bi bile ženske zlobne izkoriščevalke. Za tovrsten način izbire partnerja je kriva predvsem evolucija. Evolucijska psihologija pravi, da so ženske v zgodovini preživetja izbirale partnerje, ki so zagotavljali varnost in sredstva. Moški, ki je bil sposoben priskrbeti hrano, zaščito in status, je bil privlačnejši. Danes hrano priskrbite v petih minutah v trgovini, a evolucijski vzorec ostaja - status, uspeh in sredstva imajo svojo težo.

Raziskave potrjujejo, da ženske pogosto ocenjujejo moškega kot privlačnejšega, če je uspešen, samozavesten in ima stabilno kariero, kar samo po sebi ni problematično. Težava nastane, ko je to edini razlog, da je z vami.

Je res moški tisti, ki bi moral finančno poskrbeti za svojo ženo?

Znaki, da ste morda trofeja in ne partner

V diskusiji je ključno vprašanje, kako ločiti iskreno ljubezen od oportunističnega lova?

Če vas ženska podpira v vaših ambicijah, je ponosna na vaše dosežke, a vas ceni tudi v trenutkih, ko niste na vrhu, je to znak zdrave povezanosti. Če pa je njen interes izrazito povezan z materialnimi stvarmi, kot so avtomobili, potovanja in darila, potem se morate vprašati, kaj je v resnici v ospredju.

Pet znakov, da partnerka manipulira z vami

Psihologi opozarjajo, da so vedenjski vzorci pogosto zgovornejši kot besede. Čeprav ni univerzalnega odgovora na vprašanje, obstaja nekaj pogostih in zanesljivih znakov:

Njena pozornost se poveča, ko pokažete svoj uspeh. Ko govorite o dosežkih, vidite iskrice v očeh. Ko pa govorite o svojih dvomih, je zanimanja manj.

Darila in statusne geste imajo večjo težo kot vaša osebnost. Če pohvala pride predvsem ob novih čevljih, avtomobilu ali luksuznem kosilu, je namera zveze vprašljiva.

Odnosi so pogojeni. Če me res ljubiš, mi boš kupil ... je klasičen znak, da ste v igri interesa in ne iskrenosti.

Ne pokaže zanimanja za vaš notranji svet. Če vaša čustva, vrednote in cilji niso v središču pogovora, ste verjetno bolj projekt kot partner.

"Če me res ljubiš, mi boš kupil…" je klasičen znak, da ste v igri interesa in ne iskrenosti.
"Če me res ljubiš, mi boš kupil…" je klasičen znak, da ste v igri interesa in ne iskrenosti. FOTO: Shutterstock

Zakaj taki odnosi privlačijo moške?

Morda se sprašujete - zakaj bi moški sploh pristal na tak odnos? Psihologi pa ob tem pojasnjujejo, da uspeh prinaša občutek moči in včasih je prijetno, da nekdo občuduje vaš status. To gladi ego, a dolgoročno to ni zdravo. Če vas ženska ne ceni kot osebo, boste slej ko prej začutili praznino, in to predvsem, ko pride prvi karierni padec.

Ste v razmerju postali 'copata'?

In na presenečenje mnogih, moški v tovrstnih odnosih včasih niso le žrtve, temveč tudi soudeleženci. Nekateri moški iščejo prav take ženske, ker jim to potrjuje lastno vrednost, kar je past. Če vaša samozavest temelji samo na denarju in statusu, potem boste vedno dvomili, ali vas partnerka sploh resnično ljubi.

Najbolj zdrava pot do pristnega odnosa je iskrena komunikacija. Če opazite, da se dinamika nagiba v smer, kjer je vaš uspeh edini razlog za bližino, to jasno izpostavite. Vprašajte partnerko, kaj jo privlači pri vas. Če odgovor kroži okoli materialnih stvari, je to alarm. Pomaga pa tudi, da partnerko spoznate v različnih okoliščinah. Kako reagira, ko stvari ne gredo po načrtu? Kako se vede, ko nimate časa za draga doživetja? Če ostane ob vas tudi v povsem vsakdanjih situacijah, je to dober znak.

10 znakov, da ste s svojim partnerjem kompatibilni

Temelji zdrave povezanosti

Raziskave o partnerskih odnosih poudarjajo, da mora biti zdrava dolgotrajna zveza zasnovana na treh temeljih: na čustveni bližini, skupnih vrednotah in medsebojnem spoštovanju. Materialni uspeh je lahko privlačen bonus, a sam po sebi ne zadostuje. Ko psihologi preučujejo pare, ki ostanejo skupaj več desetletij, redko najdejo kot glavni razlog denar. Glavna lepila' so skupne izkušnje, humor in občutek varnosti.

Resnica je, da vas nekatere ženske zares želijo le zaradi vašega uspeha. To ni teorija zarote, to je realnost človeške dinamike. Ključno vprašanje je, ali boste vi pristali na to, da ste trofeja. Uspešen moški, ki ve, kdo je, se ne bo zadovoljil s praznim občudovanjem. Želel bo žensko, ki ga spoštuje tudi takrat, ko je na dnu. Če ste torej uspešni, se vprašajte: vas ima rada pristno ali jo privlači le vaš uspeh?

uspeh denar oportunizem lovača lov za denarjem gold digger odnosi razmerje zveza privlačnost trofeja
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

oježeš 27. 09. 2025 16.19
Ljubezensko razmerje se običajno kmalu pokaže ali je pristno ali ne. Ko ženska ali moški odkrije, da ne bo dosegel in potešil pri partnerju svoje potrebe in želje, pride kmalu do ločitve. Eni potrebujejo leto dni, drugi malo dalj, nekateri pa še celo manj časa. Pri igrici enega od partnerjev, pa kratko vedno potegnejo otroci.
