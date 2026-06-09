Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?

Zakaj pari ostajajo skupaj zaradi otrok?

Veliko parov na neki točki odnosa naleti na težko vprašanje: ali je bolje vztrajati skupaj zaradi otrok ali priznati, da odnos ne deluje več? To vprašanje je lahko izjemno boleče ravno zato, ker nima enostavnega odgovora. Na eni strani je prisotna želja po stabilnosti, skupnem domu in občutku, da otrok ne želimo prikrajšati za družino. Na drugi strani pa smo soočeni z realnostjo odnosa, ki je lahko že dolgo poln napetosti, odtujenosti ali nenehnih konfliktov. Ravno zato odločitev, da v razmerju ostajate le zaradi otrok, ni nujno niti plemenita niti napačna sama po sebi. Vse je odvisno od tega, kakšen je vaš odnos dejansko videti. Otroci ne živijo le od dejstva, da sta starša formalno skupaj, ampak predvsem od čustvene klime, v kateri odraščajo. Razlog, da partnerji ostajajo skupaj, je predvsem v tem, da starši želijo zaščititi otroka pred bolečino, spremembo in občutkom izgube. Mnogi imajo ob misli na ločitev občutek, da razdirajo družino, da bodo otroku nekaj vzeli ali da bodo odgovorni za njegovo stisko. Poleg tega ostajanje skupaj pogosto ni povezano le z otroki, ampak tudi s strahom pred neznanim, finančno negotovostjo, občutkom krivde in upanjem, da se bo odnos morda vendarle popravil. Ravno zato odločitev za vztrajanje v odnosu pogosto ni le odločitev za otroka, ampak tudi odločitev proti veliki spremembi. Problem se pojavi takrat, ko se "zaradi otrok" spremeni v glavni argument za vztrajanje v odnosu, ki je že dolgo čustveno mrtev ali celo škodljiv.

icon-expand Če je med partnerjema že prej prihajalo do napetosti, se te po prihodu otroka pogosto še poglobijo. FOTO: Adobe Stock

Otroci ne potrebujejo le skupnega doma

Velika zmota je, da je za otroka vedno najbolje, da starša ostaneta skupaj kljub slabemu odnosu. Otroci sicer pogosto potrebujejo stabilnost, predvidljivost in občutek varnosti, vendar to ne pomeni nujno, da je skupno bivanje partnerjev vedno najboljša rešitev. Če otrok odrašča v domu, kjer je med staršema prisotna stalna napetost, pasivna agresija ali poniževanje, tudi to lahko pusti posledice. Otroci zelo hitro zaznajo, v kakšnem odnosu živita starša. Tudi če ni glasnih prepirov, lahko čutijo odtujenost, nelagodje in čustveno praznino. Iz takšnega okolja se ne učijo le tega, kaj je družina, ampak tudi, kaj naj bi bil odnos. Če dolgo gledajo odnos brez topline ali pristne povezanosti, lahko to ponotranjijo kot nekaj normalnega. Prav zato vprašanje ni samo, ali starša ostajata v odnosu ali ne, temveč predvsem, v kakšnem odnosu sta ob tem.

Kdaj ima vztrajanje v razmerju smisel?

Pomembno je izpostaviti, da vsako težavno obdobje v odnosu še ne pomeni, da bi bilo bolje oditi. Odnosi gredo skozi krize, obremenitve, oddaljitve in obdobja izčrpanosti. Včasih je vztrajanje zaradi otrok in zaradi odnosa povsem smiselno, če med partnerjema še obstajata pripravljenost za spremembo in osnovno spoštovanje. Če sta oba pripravljena pogledati vase, izboljšati komunikacijo, poiskati pomoč in aktivno delati na odnosu, potem je lahko odločitev za vztrajanje v odnosu zelo zrela. V takem primeru otrok ne spremlja le težav, ampak tudi to, da se konflikti lahko rešijo, da odnosi niso popolni in da je trud za bližino nekaj, za kar se splača potruditi. Večja težava pri vztrajanju v odnosu je, ko ta že dolgo ni več živ, varen ali spoštljiv, a partnerja še vedno vztrajata predvsem zato, ker si ne upata priznati, da skupaj ne zmoreta več ustvariti zdravega prostora.

icon-expand Pomembno je izpostaviti, da vsako težavno obdobje v odnosu še ne pomeni, da bi bilo bolje oditi. FOTO: Shutterstock

Kdaj vztrajanje v razmerju začne škodovati?

Nekateri pari ne živijo več v pravem odnosu, ampak le še v skupni organizaciji vsakdana. Med njima ni več bližine, spoštljive komunikacije ali občutka partnerstva. Ostajata skupaj kot starša, ne pa več kot par. Tudi to ima lahko za otroka negativne posledice, še posebej, če doma prevladuje občutek napetosti ali čustvene odsotnosti. Še bolj problematično je, kadar otrok odrašča ob stalnih konfliktih, manipulaciji, poniževanju ali v strahu. V takšnem primeru "skupni dom" sam po sebi nima vloge zaščitnega dejavnika za otroka, ampak lahko postane okolje, ki otroka dolgoročno obremenjuje. Takrat vztrajanje "zaradi otrok" pogosto ne pomeni več varovanja otrok, ampak predvsem odlašanje z odločitvijo, ki je za odrasla zelo težka. Pomemben zorni kot je tudi ta, da otrok ne potrebuje dveh staršev pod isto streho za vsako ceno. Potrebuje predvsem odrasla, ki zmoreta ustvariti občutek varnosti, predvidljivosti in spoštovanja. Včasih je to mogoče bolje celo po ločitvi.

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Kako vedeti, ali ostajate iz pravih razlogov ali zgolj iz strahu?

Ko govorimo o tem, da vztrajate zaradi odgovornosti, se nanašamo na to, da odnos še vedno jemljete resno in da obstaja nekaj, na čemer se da graditi. V odnosu so še vedno prisotne žive stvari in med partnerjema je, kljub nesporazumom, mogoče čutiti spoštovanje. Če pa v razmerju vztrajate iz strahu, pa pogosto pomeni, da vztrajate le zato, ker si ne predstavljate druge poti, čeprav v sebi že dolgo veste, da odnos ne deluje več. Koristno se je vprašati, čemu je otrok v resnici vsak dan priča? Ali spremlja dva starša, ki se trudita, spoštujeta in iščeta pot naprej? Ali gleda človeka, ki živita drug mimo drugega, ujeta v napetost in čustveno praznino? Razlika med tema dvema podobama je večja in ima za otroke globlje posledice, kot si starši včasih priznajo. Odločitev, ali ostati ali oditi iz razmerja, je ena najtežjih v življenju. Prav zato pri sprejemanju te odločitve ni smiselno imeti črno-belega pogleda na stvar. Ni vsako vztrajanje v odnosu napačno in ni vsaka ločitev poraz. Ključno vprašanje je, kakšen odnos otrok ob vas dejansko doživlja in kaj se iz njega uči o bližini in ljubezni. Včasih je najbolj zrela odločitev ta, da odnos zaščitite in ga poskusite obnoviti. Spet drugič pa je najbolj odgovorna odločitev ravno ta, da priznate, da skupni dom brez zdravega odnosa ni nujno najboljši prostor za otroka. Otroci namreč ne potrebujejo le slike družine – potrebujejo predvsem odnos, v katerem se lahko počutijo varno.

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