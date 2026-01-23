Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Večno vprašanje, ki zanima pare po vsem svetu

Kolikokrat naj bi imela partnerja spolne odnose, da bi ohranila srečen, stabilen in dolgotrajen odnos? Gre za vprašanje, ki buri duhove že desetletja, strokovnjaki pa ponujajo zelo različne odgovore, piše LADbible. Resnica je, da univerzalnega recepta ni – vsak par ima svoj ritem, na katerega vplivajo starost, otroci, življenjski slog, stres in delovne obveznosti. Kljub temu pa ena od vodilnih strokovnjakinj na področju človeške spolnosti ponuja številko, ki temelji na obsežnih raziskavah.

Kaj pravi znanost o spolnem zadovoljstvu?

Dr. Nicole McNichols, profesorica človeške spolnosti na Univerzi v Washingtonu, poudarja, da je kakovost intimnosti pomembnejša od same pogostosti. Kot pravi, študente pogosto vpraša, kaj zanje pomeni zadovoljivo spolno življenje, saj je prav razumevanje lastnih potreb temelj za dober odnos. V podkastu Modern Love je pojasnila, da je razširjeno prepričanje, da je dober odnos tisti, v katerem je veliko spolnosti, napačno. Po njenih besedah je ravno obratno: "Boljši kot je spolni odnos, ki ga par uspe imeti, večja je verjetnost, da bo svoj dolgoročni odnos smatral za zadovoljiv." Analiza dnevnikov tisočev parov je pokazala, da je spolno zadovoljstvo pogosto pred splošnim zadovoljstvom v odnosu. Ko se izboljša intimnost, se poveča tudi občutek sreče in povezanosti.

Kolikokrat na teden je dovolj?

Dr. McNichols je razkrila številko, ki jo potrjujejo tudi druge raziskave: "Ko pogledamo koristi seksa za dobro počutje v odnosu, se te po približno enkrat na teden ne povečajo." To pomeni, da je en spolni odnos na teden dovolj, da par ohranja občutek bližine in zadovoljstva. Pogostejša spolnost ni škodljiva – nasprotno, če si par to želi, je to lahko še bolj pozitivno. A ključna ugotovitev je, da več kot enkrat tedensko ne prinaša dodatnih koristi za kakovost odnosa. Za mnoge pare, ki se v hitrem tempu življenja trudijo najti čas zase, je to lahko razbremenilna novica.

Zakaj je pomembno tudi raziskovanje novosti?

Profesorica poudarja, da pogostost ni edini dejavnik. Pomembno je tudi, da par ohranja občutek svežine in radovednosti. "Uvedba nečesa novega enkrat na mesec ohranja stvari sveže," pravi. To ne pomeni, da morata partnerja vsak mesec obiskati erotično trgovino. Novost je lahko zelo subtilna – drugačna ura dneva, druga soba, sprememba svetlobe ali rahla variacija položaja. Bistvo je, da se partnerja počutita sproščeno, slišana in povezana. Kot pravi dr. McNichols: "Gre za to, da se v spolni situaciji počutite opolnomočene, da izrazite svoje potrebe, komunicirate in ustvarite obojestransko prijetno izkušnjo."

Kaj kažejo podatki o parih?

Raziskava YouGov je pokazala, da večina britanskih parov spolne odnose ima manj pogosto kot enkrat na teden – kar šest od desetih. Le desetina parov poroča o tedenski intimnosti. To pomeni, da je veliko parov pod povprečjem, ki ga predlaga znanost, kar pa ne pomeni, da je njihov odnos slab. Pogostost je le eden od dejavnikov, pomembno pa je, da se partnerja o svojih potrebah odkrito pogovarjata.

Zaključek: enkrat na teden je dovolj – a naj bo kakovost na prvem mestu

Znanost je jasna: en spolni odnos na teden je optimalna pogostost za večino parov, ko gre za dolgoročno zadovoljstvo v odnosu. A še pomembnejše od številke je, da partnerja ohranjata odprto komunikacijo, raziskujeta svoje želje in si vzameta čas drug za drugega. Intimnost ni tekmovanje – je način povezovanja, ki ga vsak par oblikuje po svoje.

