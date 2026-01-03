Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni

Ste se že kdaj zbudili iz sanj, ki so bile tako žive, da ste potrebovali nekaj sekund, da ste se vrnili v resničnost? Še posebej močne so sanje, v katerih vas partner vara – pogosto vas razjezijo, čeprav v resnici ni storil ničesar.
Tolmačka sanj Lauri Quinn Loewenberg je za Bustle povedala, da je varanje ena od petih najpogostejših sanj, o katerih poročajo njene stranke. "Sanje lahko služijo kot zemljevid za vsak del vašega življenja, saj vam pokažejo, kaj je narobe, kaj storiti in čemu se izogniti," pravi Loewenbergova, so zapisali na net.hr.
Pet najpogostejših razlogov za sanje o varanju
1. Strah pred prevaro
Po Loewenbergovih besedah je to najpogostejša razlaga. Če pogosto sanjate o varanju, se morda v razmerju počutite negotovo ali se bojite, da bo partner našel nekoga boljšega. Pogovor o teh občutkih lahko prinese več zaupanja in podpore – ter manj motečih sanj.
2. Pretekle izkušnje
Če vas je partner ali nekdo drug v preteklosti prevaral, lahko sanje kažejo, da zaupanje še ni povsem obnovljeno. "Normalno je, da sanje temeljijo na strahu in tesnobi zaradi negativnih izkušenj, ki jih ne želimo ponoviti," pojasnjuje terapevtka Katie Ziskind. Če se sanje ponavljajo, je vredno razmisliti o vplivu preteklih dogodkov na vaše trenutno razmerje.
3. Prisotnost tretje osebe
Včasih sanje ne pomenijo drugega partnerja, temveč občutek, da nekaj ali nekdo jemlje pozornost – prijatelj, služba ali celo hišni ljubljenček. Podzavest vas opozarja, da se počutite zapostavljene. Najboljši odgovor je iskren pogovor o osamljenosti in ponovnem določanju prioritet.
4. Izguba zaupanja
Sanje so metafore in sanjati o varanju pomeni izgubo zaupanja, pravi terapevt Michael Ceely. Če se počutite nelagodno glede financ, družine ali načrtov za prihodnost, je to lahko znak, da je treba ponovno zgraditi iskrenost in odprtost v odnosu.
5. Sum dejanske afere
Dobra novica je, da sanje o varanju le redko pomenijo, da se to dogaja v resnici. A če se ponavljajo in se vam zdi, da nobena od zgornjih razlag ne ustreza, je vredno razmisliti o možnosti čustvene ali fizične afere. Loewenbergova opozarja, da je znake varanja enostavno prezreti – skrivanje telefona, pogosti izhodi, umaknjenost – a sanje lahko razkrijejo čustva, ki jih med budnostjo potlačimo.
Kaj storiti, če se sanje o varanju pojavljajo pogosto?
Sanje o varanju so lahko neprijetne, a redko pomenijo dejansko nezvestobo. Pogosteje razkrivajo negotovost, pretekle rane ali občutek izgube zaupanja. Kot pravi Loewenbergova: "Na sanje glejte kot na druge možgane – bolj iskrene od naših budnih misli." Naj vam služijo kot priložnost za pogovor, razumevanje in krepitev odnosa.
Vir: net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV