Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
odnosi
Odnosi

Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...

O.M.S.
05. 03. 2026 04.00
0

Harvardova skoraj stoletje trajajoča študija na 724 moških je potrdila presenetljivo preprosto resnico: ključ za dolgo in srečno življenje niso denar, kariera ali izklesano telo ...

Mnogi med nami smo trdno prepričani, da bi bili bolj srečni, če bi le imeli dovolj denarja, vrhunsko kariero in izklesano telo. Elitna univerza Harvard je skoraj stoletje spremljala življenja 724 moških, od priviligiranih študentov do revežev iz opustošenih predmestij. Ugotovili so, da je ključ do sreče v resnici nekje povsem drugje.

Kje se skriva ključ do sreče?
Kje se skriva ključ do sreče? FOTO: Shutterstock

Najdaljša študija o sreči

Študija se je začela davnega leta 1938. Spremljali so 724 moških, ki so reševali vprašalnike, odgovarjali na vprašanja v intervjujih in se udeleževali zdravniških pregledov. Zaključek raziskovalcev, ki so zbrali goro najrazličnejših podatkov, je presenetljivo enostaven: dobri odnosi nas ohranjajo bolj srečne in bolj zdrave.

Osamljenost ubija

Ste razočarani? Ste pričakovali, da bo treba bolj trdo garadi, vestno varčevati in obiskovati fitnes? Tudi če bomo dosegli vse arbitrarne "kljukice" dobrega življenja, bomo še vedno nesrečni (in nezdravi), če bomo hkrati tudi osamljeni. Osamljenost ubija, medosebne povezave pa so res dobre za nas. Smo socialna bitja. Če imamo tesne odnose z družino, prijatelji in širšo lokalno skupnostjo, bomo ne le bolj srečni, ampak tudi fizično bolj zdravi.

Psihologi razkrivajo: Kdaj je samota koristna, kdaj škodljiva?
Preberi še
Psihologi razkrivajo: Kdaj je samota koristna, kdaj škodljiva?

Izoliranim se slabo piše

Izolirani ljudje se morajo soočiti s kopico izzivov. V srednjih letih jim zdravje začne hitreje pešati, prav tako hitreje doživijo možganski upad in na sploh živijo manj časa. Ključ se skriva v odnosih. Interakcije z drugimi regulirajo stresne hormone in hkrati zmanjšujejo kronično vnetje, ki negativno vpliva na vse aspekte zdravja. Namesto številke na bančnem računu ali osebnih rekordov v fitnesu je torej predmet ponosa lahko število kvalitetnih, pravih pogovorov, ki smo jih imeli v preteklem tednu.

Kvaliteta in kvantiteta

Ne gre pa le za količino znanstev in popularnost. Z drugimi besedami: slava ali status influencerja nas sama po sebi ne bosta naredila srečnih in bolj zdravih, če ti odnosi ne bodo kvalitetni. Tudi če imamo dovolj socialnih interakcij, a so te konfliktne, je to strup za naš um in telo. Če se s partnerko ves čas prerekamo ali živimo pod isto streho s starši, s katerimi imamo toksične odnose, se aktivno zastrupljamo. Po drugi strani pa nas dobri odnosi ščitijo tako pred staranjem kot bolečino, pa še možgane ohranjajo v dobri formi.

Dobra novica: Za srečo ne potrebujete denarja
Preberi še
Dobra novica: Za srečo ne potrebujete denarja

Vsak je svoje sreče kovač

Slovenski pregovor, da je vsak svoje sreče kovač, drži. No, vsaj do neke mere. Približno 40% sreče je v naših rokah. Življenjske okoliščine vplivajo na le 10 %, genetika na polovico. Res je, da nas lahko "slabi geni" potisnejo v smer slabe volje in trpljenja, a končno obsodbo z lastnimi odločitvami vedno podpišemo sami. Pasivno čakanje na srečo se torej skoraj nikoli ne izide, če nismo ravno zadeli na genski loteriji. Proaktivno spreminjanje življenja in življenjskih okoliščin pa po drugi strani zelo močno vpliva na našo dobrobit.

10 razlogov, zakaj niste srečni
Preberi še
10 razlogov, zakaj niste srečni

Aktivno iskanje pozitivnih plati življenja, izražanje hvaležnosti in prijaznost do ostalih nas bodo naredile bolj srečne. Namesto da srečo in zadoščenje iščemo v urah in urah službenega dela, športnih avtomobilih in estetskih posegih, se torej splača poklicati stare prijatelje in z obstoječimi poglabljati odnos. Ja, vsi portali in revije za moške so nam lagale; bolj kot vase se splača vlagati v odnose. Nihče ni rekel, da je enostavno, a za 80 let sreče se menda res splača potruditi.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
sreča raziskava študija Harvard odnosi zdravje osamljenost Harvard študija študija Harvard
Odnosi

Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1554