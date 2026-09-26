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AI
Odnosi

Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?

N.R.A.
26. 09. 2026 03.40
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Umetna inteligenca že piše, programira, ustvarja slike, analizira podatke in opravlja naloge, za katere smo še pred nekaj leti potrebovali človeka. Toda vprašanje prihodnosti ni več samo, kaj bo umetna inteligenca znala. Vprašanje je, kaj bo človek še vedno znal narediti bolje.

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AI (po naše UI) je v zadnjih letih iz pripomočka postal sodelavec. GQ je letos preizkušal celo tako imenovane agentske sisteme, ki lahko samostojno opravljajo večstopenjske naloge, od urejanja elektronske pošte do rezervacij. Za moške je to lahko precej več kot tehnološko vprašanje. Delo je bilo namreč dolgo eden ključnih načinov, kako človek definira svojo vrednost: kaj zna, koliko zasluži in kako nepogrešljiv je.

AI
AI FOTO: AdobeStock

Če znanje ni več dovolj

Problem nastane, ko znanje postane poceni in skoraj neomejeno dostopno. The Guardian je letos poročal o mladih, ki zaradi strahu pred avtomatizacijo spreminjajo izbiro poklica, pa tudi o izkušenih delavcih, ki na novo razmišljajo o svojih karierah. Hkrati se povečujejo pričakovanja glede prilagajanja AI-orodjem. Če lahko umetna inteligenca v nekaj sekundah napiše besedilo, pripravi predstavitev ali ustvari programsko kodo, sama tehnična sposobnost morda ne bo več dovolj za občutek vrednosti.

AI
AI FOTO: AdobeStock

Človeške lastnosti postajajo pomembnejše

Ironično je, da bi lahko ravno zaradi AI postale pomembnejše lastnosti, ki jih ni mogoče preprosto avtomatizirati: sposobnost graditi odnose, prevzemati odgovornost, razumeti druge ljudi, sprejemati težke odločitve in ustvarjati nekaj z lastnim pogledom. Tudi GQ opozarja na paradoks nenehnega 'optimiziranja' življenja, idejo, da mora biti vsaka dejavnost čim bolj učinkovita. Toda človek ni računalniški program in življenja ni mogoče vedno optimizirati.

AI
AI FOTO: AdobeStock

Morda ne bo treba biti najboljši

Prihodnost zato morda ne bo pripadala človeku, ki zna največ, temveč tistemu, ki zna najbolje uporabiti tehnologijo, ne da bi zaradi nje izgubil lastno presojo. AI lahko napiše odgovor. Težje pa je določiti, katero vprašanje je sploh vredno zastaviti. In prav tam bi lahko ostala ena najpomembnejših človeških prednosti.

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Viri: GQ, The Guardian, Men's Health

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
umetna inteligenca prihodnost dela tehnologija kariera osebnostna rast
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