Vsi so jima zavidali, za zaprtimi vrati pa se je skrival temačen zakon

Spoznala sta se v svetu mode in slavnih

John F. Kennedy Jr. je bil eden najbolj prepoznavnih Američanov svojega časa. Kot sin predsednika Johna F. Kennedyja in Jacqueline Kennedy je odraščal pod nenehnim drobnogledom javnosti. Njegovo zasebno življenje je bilo zanimivo že dolgo pred poroko. Carolyn Bessette je prihajala iz povsem drugačnega okolja. Študirala je na bostonski univerzi, pozneje pa se zaposlila pri modni hiši Calvin Klein, kjer je delala na področju odnosov z javnostmi. Po navedbah biografinje Elizabeth Beller, ki jih je povzel The Washington Post, sta se John in Carolyn spoznala prek Calvina Kleina, njuno razmerje pa se je v začetku devetdesetih let razvijalo precej burno. Po krajšem razhodu sta se pozneje znova zbližala in tokrat je bila zveza veliko resnejša.

icon-expand John F. Kennedy Jr. in Carolyn Bessette FOTO: Profimedia

Poroka, ki je postala svetovna novica

John in Carolyn sta se pred poroko nekaj časa skrivaj dobivala, nato pa sta se septembra 1996 poročila na otoku Cumberland v Georgii. Poroka je bila majhna in zasebna. Carolyn je nosila preprosto poročno obleko, fotografije dogodka pa so kmalu obkrožile svet. Za mnoge je bil par skoraj popolna kombinacija: Kennedyjev priimek, mladost, lepota in življenje v New Yorku. Toda po poroki je prišlo do spremembe, ki jo je Carolyn težko sprejela. The Washington Post je takrat poročal, da je bila nova gospa Kennedy deležna izjemne medijske pozornosti. Fotografom se je bilo skoraj nemogoče izogniti, njeno oblačenje, vedenje in vsak javni nastop pa so hitro postali tema časopisov in revij. John je bil takšnega življenja vajen od otroštva. Carolyn ni bila.

Medijska pozornost je pritiskala na njun zakon

Carolyn je poskušala ohraniti zasebnost, vendar ji je bilo to kot Kennedyjevi ženi skoraj nemogoče. Fotografom se je pogosto umikala, hkrati pa je postajala vse bolj prepoznavna kot modna ikona. John je imel do medijev drugačen odnos. Odraščal je z njimi in se je naučil živeti pod objektivi. Zaradi tega sta zakonca na javnost gledala precej drugače. V zakonu so se zato začele pojavljati napetosti. Kasnejše biografije in pričevanja ljudi iz njunega kroga opisujejo obdobje, ko naj bi bila njuna zveza precej bolj zapletena, kot je bilo videti na fotografijah z družabnih dogodkov.

icon-expand Njune zakonske težave so bile velike FOTO: Profimedia

Njune zakonske težave so bile velike

Da je bil njun zakon v zadnjih mesecih pred tragedijo v težavah, potrjuje več virov. Po podatkih, ki jih je zbrala Elizabeth Beller, sta se John in Carolyn leta 1999 udeleževala tudi zakonskega svetovanja. The Washington Post je v poznejši analizi njunega odnosa zapisal, da je bila njuna zveza do pomladi 1999 v zelo slabem obdobju. Carolyn naj bi se težko spopadala s pritiskom življenja v središču pozornosti, John pa je imel svoje obveznosti in ambicije, med drugim delo pri reviji George. V javnosti so se pojavljale tudi zgodbe o drogah, nezvestobi in skorajšnjem razhodu. Nekatere od teh trditev so bile pozneje predstavljene kot dejstva, čeprav so njihovi viri sporni. Zato jih ni mogoče brez zadržkov zapisati kot dokazano ozadje njunega zakona.

Carolynina sestra Lauren je bila pomemben del njunega zadnjega obdobja

V zadnjih tednih njunega življenja so bili odnosi med zakoncema očitno napeti, vendar sta se kljub temu še vedno srečevala in poskušala urediti razmere. Carolynina starejša sestra Lauren Bessette je bila njuni zvezi zelo blizu. Prav ona naj bi imela pomembno vlogo pri tem, da sta se John in Carolyn pred družinskim dogodkom julija 1999 ponovno približala. Pred njima je bilo potovanje na Cape Cod, kjer naj bi se udeležila poroke Johnove sestrične Rory Kennedy. Takrat nihče ni vedel, da bo šlo za njihovo zadnje skupno potovanje.

icon-expand Julija 1999 je John F. Kennedy Jr. sedel za krmilo svojega letala Piper Saratoga. FOTO: Profimedia

Usodni polet proti Martha's Vineyardu

Julija 1999 je John F. Kennedy Jr. sedel za krmilo svojega letala Piper Saratoga. Z njim sta bili Carolyn in njena sestra Lauren. Letalo je vzletelo iz New Jerseyja. Načrt je bil preprost: najprej odložiti Lauren na Martha's Vineyardu, nato pa z ženo nadaljevati proti Hyannis Portu, kjer je bilo predvideno družinsko slavje. The Guardian je poročal, da letalo ni prispelo na cilj in da so kmalu začeli iskati pogrešano plovilo. Razbitine so pozneje našli v Atlantskem oceanu nedaleč od Martha's Vineyarda. V nesreči so umrli vsi trije potniki. John F. Kennedy Jr. je bil star 38 let, Carolyn Bessette 33, Lauren Bessette pa 34 let.

Kaj se je v resnici zgodilo z letalom?

Prav ta del zgodbe je skozi leta povzročil največ ugibanj. Zaradi slavnega priimka in tragičnega izida so se pojavljale številne teorije, vendar uradna preiskava ni našla dokazov za mehansko okvaro, ki bi povzročila nesrečo. The Washington Post je že med preiskavo poročal, da na letalu niso našli znakov požara, razpada letala v zraku ali težav z motorjem. Končna ugotovitev Nacionalnega odbora za varnost v prometu je bila, da je do nesreče prišlo zaradi izgube nadzora nad letalom zaradi prostorske dezorientacije. K nesreči so prispevali tudi nočni pogoji in slabša vidljivost.

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