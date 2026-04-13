Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Jim Parsons
Odnosi

Svojega partnerja je skrival kar 10 let

13. 04. 2026 03.30
Svojo naklonjenost moškim je javno razkril že leta 2012, partnerja, s katerim sta danes poročena, pa ne skriva več.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Igralec Jim Parsons, ki ga ljubitelji serij poznajo kot fizika Sheldona Cooperja v seriji Veliki pokovci (The Big Bang Theory), se je pred kratkim udeležil premiere broadwajske predstave Lahko noč in srečno, posnete po istoimenskem filmu. Družbo mu je delal Todd Spiewak, producent in umetniški direktor, s katerim je Parsons v razmerju približno 20 let, poročena pa sta od leta 2017.

Par je svojo zvezo dolgo časa držal stran od soja žarometov, vse do članka leta 2012 v New York Timesu, v katerem je Jim Parsons priznal, da je gej, in razkril, da je v stabilni zvezi že 10 let.

Čeprav se v javnosti in medijih ne pojavljata prav veliko, je Parsons pogosto poudarjal, da mu je bil Todd Spiewak med ustvarjanjem kariere na televiziji v veliko oporo. Toddu se je Jim zahvalil, ko je prejel Emmyja za najboljšega igralca v zgoraj omenjeni komediji, in ga opisal kot najljubšo osebo na svetu.

Čeprav je bil Jim Parsons kot igralec zelo priljubljen, mu je bila njegova zasebnost bolj pomembna kot slava, zato sta skupaj s partnerjem nadaljevala z mirnim življenjem daleč stran od medijskih žarometov, družbo pa jima delajo še trije psi.



"Biti zaljubljen ali najti ljubezen na tak način je edina stvar, za katero si v svojem življenju lahko predstavljam, da me približa občutku Boga," je pred nekaj leti dejal Parsons v oddaji Stephena Colberta Spiewaku in se spomnil datuma, ko sta se spoznala, 15. novembra 2002.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: dnevnik.hr

Todd Spiewak Jim Parsons istospolni par odnosi slavni znani razmerje zveza zakon partner skrivanje igralec ljubezenska zgodba broadway
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Brus123 07. 04. 2025 19.38
0 0
Tako dolgo poročena, pa še nič otrok!?!
ODGOVORI
kr nekdo 07. 04. 2025 09.31
0 0
vse skupaj mogoče parkrat ogledal. In mi je tudi na misel prišlo, da je siguno narobe zvezan.
ODGOVORI
ajdanakolesu 07. 04. 2025 08.32
1 0
Ne gledam te neumnosti in ne briga me kdo s kom deli posteljo ! V 21 stol. pa toliko primitivizma v obvestilih.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1642