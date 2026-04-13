Svojega partnerja je skrival kar 10 let

Igralec Jim Parsons , ki ga ljubitelji serij poznajo kot fizika Sheldona Cooperja v seriji Veliki pokovci (The Big Bang Theory) , se je pred kratkim udeležil premiere broadwajske predstave Lahko noč in srečno , posnete po istoimenskem filmu. Družbo mu je delal Todd Spiewak , producent in umetniški direktor, s katerim je Parsons v razmerju približno 20 let, poročena pa sta od leta 2017.

Par je svojo zvezo dolgo časa držal stran od soja žarometov, vse do članka leta 2012 v New York Timesu, v katerem je Jim Parsons priznal, da je gej, in razkril, da je v stabilni zvezi že 10 let.

Čeprav se v javnosti in medijih ne pojavljata prav veliko, je Parsons pogosto poudarjal, da mu je bil Todd Spiewak med ustvarjanjem kariere na televiziji v veliko oporo. Toddu se je Jim zahvalil, ko je prejel Emmyja za najboljšega igralca v zgoraj omenjeni komediji, in ga opisal kot najljubšo osebo na svetu.

Čeprav je bil Jim Parsons kot igralec zelo priljubljen, mu je bila njegova zasebnost bolj pomembna kot slava, zato sta skupaj s partnerjem nadaljevala z mirnim življenjem daleč stran od medijskih žarometov, družbo pa jima delajo še trije psi.