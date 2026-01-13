Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni

Erotika in odnosi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naročite se na najbolj vroče e-novice. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Igralka in avtorica Jennette McCurdy, nekdanja zvezdnica Nickelodeona, je v iskrenem pogovoru spregovorila o razmerju, ki ga je pri 18 letih imela z moškim, dvakrat starejšim od sebe, poroča Fox News. Med promocijo svojega novega romana Half His Age, ki temelji na njenih osebnih izkušnjah, je opisala, kako je bila prepričana, da je dovolj zrela za tak odnos – danes pa na to gleda povsem drugače.

icon-expand Igralka in avtorica Jennette McCurdy, nekdanja zvezdnica Nickelodeona, je v iskrenem pogovoru spregovorila o razmerju, ki ga je pri 18 letih imela z moškim, dvakrat starejšim od sebe. FOTO: Profimedia

Mislila sem, da sem zrela. Mislila sem, da sem posebna.

McCurdy je v podkastu Call Her Daddy priznala, da je bila kot najstnica prepričana, da je čustveno naprednejša od svojih vrstnikov. Kot je povedala: "Mislila sem, da sem drugačna. Da sem posebna, da se lahko povežem s starejšimi ljudmi, medtem ko mlajši niso na moji valovni dolžini." To prepričanje je po njenih besedah ustvarilo idealne pogoje, da je starejši moški izkoristil njen občutek domnevne zrelosti.

Spominja se, da ji je pogosto govoril: "Tako zrela si. Ne morem se tako pogovarjati z nikomer drugim. Ne morem verjeti, kako pametna si." Danes na te besede gleda povsem drugače: "Se hecaš? Bila sem takšna idiotka. Sram me je. In še bolj me je sram, da je mislil, da je to pametno – ali pa je pamet uporabljal kot manipulacijo."

icon-expand Jennette McCurdy v podkastu Call Her Daddy. FOTO: Profimedia

To je rdeča zastava

Voditeljica Alexandra Cooper je poudarila, da je kompliment o "zrelosti" pogosto prikrita oblika manipulacije. Dejala je: "Če moški mlado žensko označi za izjemno zrelo za svoja leta, bi se moral nekdo ustaviti in jo zaščititi." McCurdy se je strinjala, da je bila to jasna "rdeča zastava", ki je takrat ni prepoznala.

Občutek lažnega nadzora

Igralka je razložila, da je partner neravnovesje moči prikril tako, da ji je dajal vtis, da ima ona glavno besedo. Opisala je: "Prepričeval me je, da je vse moja izbira. Da imam jaz nadzor. In če si dovolj nemočen, zagrizeš v to vabo." Dodala je, da je želela občutek moči, čeprav je intuitivno vedela, da nekaj ni prav: "Če si tega obupno želiš, sprejmeš, kar ti govori, in poskušaš iz tega ustvariti občutek moči. In to sem naredila."

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Jennette McCurdy



Od otroške zvezde do avtorice, ki razkriva travme

McCurdy je v zadnjih letih postala ena najodmevnejših glasov, ki govorijo o temnih plateh otroškega igralskega sveta. Njeni spomini Vesela sem, da je moja mama umrla iz leta 2022 so postali uspešnica, zdaj pa nastaja tudi televizijska priredba, v kateri bo vlogo njene matere igrala Jennifer Aniston. V knjigi je razkrila, da jo je mati že kot deklico silila v igranje, kar je povzročilo hude posledice. Bojevala se je z motnjami hranjenja, tesnobo in občutkom, da mora izpolnjevati materina pričakovanja.

V podkastu je opisala trenutek, ko je kot najstnica prvič poskusila povedati, da želi prenehati z igranjem: "Rekla sem: 'Res nočem več igrati.' Sedeli sva v našem starem Fordu Windstarju in mama je v trenutku eksplodirala. Jokala je, kričala in ponavljala: 'To je naša priložnost. To je priložnost naše družine.'" McCurdy je dejala, da je bil tak odziv zanjo značilen in da je šele po materini smrti leta 2013 začela razpletati vpliv, ki ga je imela nanjo.

Njen novi roman odpira pomembne teme

Pol njegove starosti je njen prvi leposlovni roman, a temelji na resničnih izkušnjah. McCurdy želi z njim opozoriti na dinamike moči, ki se lahko skrivajo v razmerjih s starostnimi razlikami, ter na to, kako lahko mlade ženske hitro postanejo tarča manipulacije. Kot je dejala: "Upam, da bodo mlada dekleta prepoznala vzorce, ki jih jaz nisem mogla."

