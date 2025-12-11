Moskisvet.com
James Cameron in Suzy Amis
Film/tv

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

E.R.
11. 12. 2025 01.30
1

Eden najboljših režiserjev na svetu je svojo peto ženo spoznal na enem največjih filmskih projektov vseh časov, nato pa sta skupaj zgradila družino in našla skupno poslanstvo v umetnosti ter okoljevarstvu.

Režiser James Cameron je na premieri novega filma Avatar: Ogenj in pepel znova pokazal, da je njegova ljubezen do žene Suzy Amis še vedno močna. Par se je na rdeči preprogi objemal in smejal, kar je pritegnilo pozornost fotografov.

Začetek na snemanju Titanika

Ljubezenska zgodba med režiserjem Jamesom Cameronom in igralko Suzy Amis se je začela leta 1996 na snemanju filma Titanic. Suzy je v filmu nastopila kot Lizzy Calvert v sodobnem delu zgodbe, Cameron pa je režiral epsko romantično dramo z Leonardom DiCapriom in Kate Winslet. Čeprav je bil Cameron takrat že štirikrat poročen, je prav ob Suzy našel tisto, kar sam opisuje kot trajno ljubezen.

James Cameron in Suzy Amis
James Cameron in Suzy Amis FOTO: Profimedia

Poroka in družina

Par se je poročil leta 2000, tri leta po premieri Titanika. Skupaj sta ustvarila družino s tremi otroki – s inom Quinnom ter hčerkama Claire in Elizabeth. Cameron ima še hčerko Josephine iz prejšnjega zakona z igralko Lindo Hamilton, ki je zaslovela v njegovem filmu Terminator.

Njuna zveza je bila pogosto v središču pozornosti, saj je Cameron veljal za nekoga, ki se je težko ustalil v zakonu. Toda s Suzy je našel stabilnost – kot je poročal Daily Mail, sta na rdečih preprogah vedno videti zaljubljena, objeta in nasmejana.

Se je spomnite? Ne boste verjeli, kako je videti danes
Preberi še
Se je spomnite? Ne boste verjeli, kako je videti danes

Skupne vrednote in življenjski slog

Suzy Amis Cameron se je po igralski karieri posvetila okoljevarstvu in trajnostnemu življenju. Je avtorica knjige o trajnostni prehrani in ustanoviteljica organizacij, ki spodbujajo okolju prijazne prakse. James jo pri tem močno podpira – skupaj sta znana kot par, ki združuje umetnost, znanost in aktivizem.

Njuna skupna pot ni le romantična, temveč tudi profesionalna in osebna. Suzy je pogosto največja podpornica Cameronovih projektov, od Avatarja do njegovih raziskovalnih podvigov v globinah oceanov. Kot je zapisala revija People, je bila čustveno ganjena ob ogledu tretjega dela Avatarja – film jo je spravil v solze, kar je Cameron opisal kot dokaz, da je njegova žena njegova najstrožja, a tudi najbolj iskrena kritičarka.

Ljubezen, ki traja

Danes, po več kot 25 letih skupnega življenja, sta James in Suzy še vedno med najbolj predanimi pari v Hollywoodu. Na vseh dogodkih sta vedno videti povezana in zaljubljena. Cameron je večkrat poudaril, da je Suzy njegova življenjska opora in da je prav zaradi nje našel ravnovesje med zahtevno kariero in družinskim življenjem.

Vir: People in Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
slavni znani odnosi James Cameron Suzy Amis avatar ljubezenska zgodba Titanik Hollywood okoljevarstvo Avatar Titanic hollywoodski pari
